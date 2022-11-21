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Новини Війна
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ЗСУ поступово рухаються вперед на напрямку Сватове - Кремінна, - Гайдай

зсу

Українські захисники поступово просуваються вперед на напрямку Сватове - Кремінна.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На напрямку Сватове-Кремінна ЗСУ поступово рухаються вперед. З боку Білогорівки - там більше оборонні дії, рашисти не припиняють атакувати населений пункт. орки розглядають село і як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, деокуповані населені пункти досі обстрілюються ворогом. Макіївка зруйнована вщент, люди постійно знаходяться в підвалах.

"У Невському справи кращі - люди вже, навіть, почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства. Місцевим регулярно підвозять гумдопомогу", - додав він.

Читайте: Росіяни вивозять шахтне обладнання з Луганщини до Красноярського краю, - ОВА

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Так ми знаємо по 500 метрів в день, навіщо нам про це говорити вже 2 місяці
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21.11.2022 13:51 Відповісти
Значить ви просто не знаєте про селище в сірій зоні перед самим Сватове.
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21.11.2022 14:46 Відповісти
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21.11.2022 22:15 Відповісти
Фермера здав з потрохами...
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21.11.2022 15:42 Відповісти
 
 