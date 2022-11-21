ЗСУ поступово рухаються вперед на напрямку Сватове - Кремінна, - Гайдай

Українські захисники поступово просуваються вперед на напрямку Сватове - Кремінна.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На напрямку Сватове-Кремінна ЗСУ поступово рухаються вперед. З боку Білогорівки - там більше оборонні дії, рашисти не припиняють атакувати населений пункт. орки розглядають село і як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, деокуповані населені пункти досі обстрілюються ворогом. Макіївка зруйнована вщент, люди постійно знаходяться в підвалах.

"У Невському справи кращі - люди вже, навіть, почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства. Місцевим регулярно підвозять гумдопомогу", - додав він.

Читайте: Росіяни вивозять шахтне обладнання з Луганщини до Красноярського краю, - ОВА