Ізраїль почне постачати високоточну зброю Україні, якщо Росія отримає іранські ракети

Глава Штабу національної безпеки Еяль Хулата застеріг Росію від закупівлі іранських балістичних ракет. Він заявив, що якщо це станеться, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні.

Про це повідомляють "Новини Ізраїлю" та телеканал "Кан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та Росії. Відповідну ноту посол Ізраїлю у Москві передав заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.

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