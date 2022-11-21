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Новини Агресія Росії проти України
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Ізраїль почне постачати високоточну зброю Україні, якщо Росія отримає іранські ракети

зброя,ізраїль

Глава Штабу національної безпеки Еяль Хулата застеріг Росію від закупівлі іранських балістичних ракет. Він заявив, що якщо це станеться, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні.

Про це повідомляють "Новини Ізраїлю" та телеканал "Кан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За даними видання, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та Росії. Відповідну ноту посол Ізраїлю у Москві передав заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.

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Ізраїль (1660) Іран (2070) крилаті ракети (1081) росія (66104) Україна (5968)


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Топ коментарі
+35
ось так) і не треба бочку катити на Ізраїль. вони теж постійно у стані війни. але оця їх одна умова може перекреслити всі плани старого бункерного педофіла
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21.11.2022 12:58 Відповісти
+29
Іран скільки років під станціями тавиробляє ракети. Україна не під санкціями і не виробляє та не виробляла...
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21.11.2022 12:59 Відповісти
+22
Саме так і потрібно контактувати з кацапами-їх любими ультиматумами .
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21.11.2022 13:01 Відповісти
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Израиль никогда не поставит оружие Украине. Так было ,так есть и так будет. На то он и Изараиль.Помогать будут отдельные граждане.
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21.11.2022 15:39 Відповісти
Бред....
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
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22.11.2022 02:12 Відповісти
а з чого ви взяли, що кацапи вам розкажуть про поставки з ірана? це в України союзники - ще не дали, а вже на весь світ розбовкали.
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21.11.2022 16:14 Відповісти
Велика подяка Ізраїлю.
Якщо вже на таких нотах заговорили, то дійсно іран має намір постачати кацапам ракети, або вже поставив...
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21.11.2022 16:33 Відповісти
Не поспішайте! Дякують тоді коли отримують подарунок,
а не тоді коли щось обіцяють подарувати!
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21.11.2022 17:52 Відповісти
фактор стримування. Чув про таке?
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21.11.2022 18:25 Відповісти
А можливо там питання, що отримає іран за свої ракети, які будуть надані...
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21.11.2022 16:38 Відповісти
Ядерні технології, щоб знищити Ізраїль
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21.11.2022 22:56 Відповісти
Це все тільки слова. Не буде ніяких поставок.
В них там домовленості з ордою.
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21.11.2022 17:24 Відповісти
Пане Василь! Ви все вірно кажете! Щойно на одному з каналів давав
інтерв'ю ізраїльський військовий експерт на тему нібито поставок
балістичних ракет Україні! Він так і сказав що ця інформація не відповідає
дійсності, бо ії невірно переклали а в нас як завжди з радістью підхопили.
Труднощі з перекладом знаєте! Яскравий приклад того як працює наша
преса,аби щось ляпнути щоб на них звернули увагу! Ну а вдячна публіка
почала зі знанням справи обсосувати кинуту кісточку. Не думайте що я радію
цієї обставині, але любу інформацію треба тричі перевіряти, щоб зняти
рожеві окуляри!!!💯
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21.11.2022 17:48 Відповісти
РБК...це Россбизнессконсалтинг! Тобто, пейсопомийниця для русскаязичной алії,з посиланням на якийсь КАН написала туфту,РБК з Москви вкинув це в укрінформпростір,а Цензор оперативно і радісно повідомив нам? За останні 30 років бізнес0пейсоносці з України викачали в "Ізраіль" стільки мільярдів,що ЗСУ повинні повністю бути споряджені хваленої євротехнікою,а нам періодично вкидають брехні...мовляв,ось-ось єври ,як дадуть ракет! До речі,на останньому голосуванні в ООН про репарації Рашки Україні,"Ізраїль" утримався! Навіть мадяри проголосували за.....
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21.11.2022 17:49 Відповісти
Еще бы наш МИД не чудил и не голосовал против Израиля...
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21.11.2022 17:54 Відповісти
https://detaly.co.il/pochemu-ukraina-podderzhala-antiizrailskuyu-rezolyutsiyu-v-oon/
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21.11.2022 18:24 Відповісти
Можна все обгрунтувати. Але тільки іншим країнам так сильно допомога Ізраїлю не потрібна зараз. Хочеш дружити? Зроби хоч би дружній жест.
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21.11.2022 22:59 Відповісти
це ж я не я обгрунтовую, а ізраїльскій журналіст, та не простий журналіст...я б не став стверджувати що краще за нього в цьому питанні орієнтуюсь
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22.11.2022 11:05 Відповісти
Ну, тоді треба вже наших війскових посилати на вчобу керувати цими комплексами, ну, так, на всякий шухер. Ну, а шоб не с пустими руками, то захватіть з собою якусь еврейську реліквію з Умані.
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21.11.2022 18:09 Відповісти
- Розочка, это правда, что твой Изя выиграл миллион в лоторею?
- Правда, но не совсем.
- Как это?
- Не в лоторею а в карты, не миллион а десятку, не выиграл а проиграл.
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21.11.2022 18:59 Відповісти
А що заважає допомогти нам зараз?
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21.11.2022 19:00 Відповісти
Весь ЗАПАД должен был сказать Путину в начале войны что если он будет обстреливать города в тылу (не военные обьекты) дальнобойными ракетами-то Запад обещает поставить такие-же ракеты Украине.
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21.11.2022 19:52 Відповісти
Мопеди значить можна? Слати їх на-х!
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21.11.2022 19:54 Відповісти
Який ти сміливий! З Італії.
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21.11.2022 23:00 Відповісти
Israel will help Ukraine win in a fight against a terrorist state. 🚀
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21.11.2022 20:29 Відповісти
..vai **** negraziai elgias Jochke
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21.11.2022 21:15 Відповісти
klaidialis... Joschke.
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22.11.2022 06:20 Відповісти
Арестович это опроверг сказал что они не говорили о поставках оружия,а об эскалации
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21.11.2022 22:55 Відповісти
ну якщо САМ Арестович...
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21.11.2022 23:02 Відповісти
Нє, ну як Ви можете. Арестович - це ж пєрваісточнік, глашатай.
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22.11.2022 00:08 Відповісти
a jaku eskalaciju dadutj?
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22.11.2022 06:21 Відповісти
Знову якісь умовні червоні лінії. Навіщо? Для самовиправдання небажання надати зброю? Воно станеться. І що тоді? Нові лінії? Всі ж розуміють, що ракети будуть. Хоч лівими схемами. Навіщо це самозаспокоєння?
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21.11.2022 23:00 Відповісти
Нужно быть сильно наивным чтобы думать что Израиль когда-либо даст Украине хоть какое-то оружие. Не говоря уже о баллистичесских ракетах
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22.11.2022 00:40 Відповісти
Твоя думка, росіянський бот, дуже важлива для нас. (ні)
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22.11.2022 01:47 Відповісти
У генерала Залужного, другое мнение, в СМИ Канады было интервью генерала, где он благодарил Израиль, за протезирование украинских бойцов в израильских больницах, потерявших ноги, руки в боях.
Израилю не нужна гласность, о помощи Украине, - на его границе стоят в Сирии, войска России.
Мы узнаем о помощи Израиля, Украине, случайно - например, появилось видео о израильских бронеавтомобилях в ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
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22.11.2022 02:32 Відповісти
Упс...
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22.11.2022 03:53 Відповісти
Треба пам'ятати, що ЦІЛЬ кремлівського маніака полягає не в тому, щоб погасити світло у наших квартирах, щоб ми там краще спали без світла... (він лише створює видимість, що його ціль в цьому), а насправді - його ціль - захопити Україну, встановити над нами ВОЄННИЙ контроль і знищити нас.

Саме в цьому контексті і потрібно розглядати його дії - його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.

Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
-1. Погіршення і втрата зв'язку? - Так, але "Старлінки" і на генераторах можуть працювати.
-2. Вплив на громадську думку заради погіршення ставлення громадян України до дій влади? - Більшість громадян України розуміють, що здатися ворогу означає загинути, тому явно краще жити, нехай і з деякими незручностями, але ВИЖИТИ.
-3. Руйнування економіки України? - Але Захід вже фінансує Україну на 30-40% бюджету і обіцяє підтримувати, скільки знадобиться.
-4. Вигнати населення з території України за кордон? - Але ж ЗСУ залишаться тут.
І всі ці цілі вище не є безпосередньо ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ (окрім зв'язку), тобто такими, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.
Отже, має бути якась ІНША ЦІЛЬ... - ЯКА?
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22.11.2022 03:59 Відповісти
ВАЖЛИВО! Юрій Бутусов написав, що рашисти вивели (з-під Херсона) свої ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНІ війська - https://biz.censor.net/ua/r3379487 - Є ЦІЛКОМ РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ, ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ:
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:

рашисти хочуть https://biz.censor.net/n3381280, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).

Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.

ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Наша ППО втрачає багато ракет, збиваючи їхні ракети: рашисти МОЖУТЬ ТИМЧАСОВО, АЛЕ СИЛЬНО ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НАШИХ РАКЕТ ППО, запустивши масово (одночасно) свої 100 чи більше ракет на Київ. ~ 100 ракет вже було, але тоді були не всі на Київ - https://biz.censor.net/ua/n3380777 ... А скільки ракет ППО залишиться біля Києва, якщо одночасно туди прилетять 1000 куплених РФ іранських ракет?
3. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі, ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА (наприклад, у р. Дніпро, на площі, на парк-музей війни... по GPS і картах Google), І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
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22.11.2022 04:06 Відповісти
Ну все хана ватникам, израильские ракеты , это не иранские летающие «сноповязалки»
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22.11.2022 05:46 Відповісти
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