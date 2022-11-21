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Ізраїль почне постачати високоточну зброю Україні, якщо Росія отримає іранські ракети
Глава Штабу національної безпеки Еяль Хулата застеріг Росію від закупівлі іранських балістичних ракет. Він заявив, що якщо це станеться, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні.
Про це повідомляють "Новини Ізраїлю" та телеканал "Кан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та Росії. Відповідну ноту посол Ізраїлю у Москві передав заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.
Топ коментарі
+35 Panda Freeav
показати весь коментар21.11.2022 12:58 Відповісти Посилання
+29 ina N
показати весь коментар21.11.2022 12:59 Відповісти Посилання
+22 ТутАхламон
показати весь коментар21.11.2022 13:01 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
Якщо вже на таких нотах заговорили, то дійсно іран має намір постачати кацапам ракети, або вже поставив...
а не тоді коли щось обіцяють подарувати!
В них там домовленості з ордою.
інтерв'ю ізраїльський військовий експерт на тему нібито поставок
балістичних ракет Україні! Він так і сказав що ця інформація не відповідає
дійсності, бо ії невірно переклали а в нас як завжди з радістью підхопили.
Труднощі з перекладом знаєте! Яскравий приклад того як працює наша
преса,аби щось ляпнути щоб на них звернули увагу! Ну а вдячна публіка
почала зі знанням справи обсосувати кинуту кісточку. Не думайте що я радію
цієї обставині, але любу інформацію треба тричі перевіряти, щоб зняти
рожеві окуляри!!!💯
- Правда, но не совсем.
- Как это?
- Не в лоторею а в карты, не миллион а десятку, не выиграл а проиграл.
Израилю не нужна гласность, о помощи Украине, - на его границе стоят в Сирии, войска России.
Мы узнаем о помощи Израиля, Украине, случайно - например, появилось видео о израильских бронеавтомобилях в ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
Саме в цьому контексті і потрібно розглядати його дії - його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.
Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
-1. Погіршення і втрата зв'язку? - Так, але "Старлінки" і на генераторах можуть працювати.
-2. Вплив на громадську думку заради погіршення ставлення громадян України до дій влади? - Більшість громадян України розуміють, що здатися ворогу означає загинути, тому явно краще жити, нехай і з деякими незручностями, але ВИЖИТИ.
-3. Руйнування економіки України? - Але Захід вже фінансує Україну на 30-40% бюджету і обіцяє підтримувати, скільки знадобиться.
-4. Вигнати населення з території України за кордон? - Але ж ЗСУ залишаться тут.
І всі ці цілі вище не є безпосередньо ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ (окрім зв'язку), тобто такими, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ.
Отже, має бути якась ІНША ЦІЛЬ... - ЯКА?
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:
рашисти хочуть https://biz.censor.net/n3381280, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).
Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.
ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Наша ППО втрачає багато ракет, збиваючи їхні ракети: рашисти МОЖУТЬ ТИМЧАСОВО, АЛЕ СИЛЬНО ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НАШИХ РАКЕТ ППО, запустивши масово (одночасно) свої 100 чи більше ракет на Київ. ~ 100 ракет вже було, але тоді були не всі на Київ - https://biz.censor.net/ua/n3380777 ... А скільки ракет ППО залишиться біля Києва, якщо одночасно туди прилетять 1000 куплених РФ іранських ракет?
3. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі, ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА (наприклад, у р. Дніпро, на площі, на парк-музей війни... по GPS і картах Google), І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.