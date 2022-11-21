Російські військові з мінометів обстріляли Берислав, - начальник РВА
Вночі з 20 на 21 листопада російські окупанти обстріляли інфраструктуру та житлові будинки Берислава.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов.
"Берислав обстрілювали з мінометів. Вчора під обстрілами були Новоолександрівська громада та Новорайська", — розповів він.
Також він повідомив, що наразі на території району через постійні обстріли, не можливо проводити ремонтні роботи. Також невідома кількість постраждалих.
"Світло відновили поки в Великій Олександрівці, і вони зараз будуть відновлювати світло в бік Берислава рухатись. В самому Бериславі відновлювати дуже небезпечно, бо там дуже гаряче, там прилітає кожного дня", — розповів Літвінов.
Начальник РВА розповів, що на сьогодні багато охочих евакуюватись з міста. Лише 20 листопада виїхало 64 людини.
"Максимально проводимо евакуацію всіх людей вивозимо звідти в більш безпечні регіони. В Кривий Ріг веземо, а потім там розподіляємо — хтось залишається на поселення в Кривому Розі, хтось до родичів їде. Намагаємося всіх поселити, розселити", — сказав Літвінов.
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