Російські військові з мінометів обстріляли Берислав, - начальник РВА

Вночі з 20 на 21 листопада російські окупанти обстріляли інфраструктуру та житлові будинки Берислава.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

"Берислав обстрілювали з мінометів. Вчора під обстрілами були Новоолександрівська громада та Новорайська", — розповів він.

Також він повідомив, що наразі на території району через постійні обстріли, не можливо проводити ремонтні роботи. Також невідома кількість постраждалих.

"Світло відновили поки в Великій Олександрівці, і вони зараз будуть відновлювати світло в бік Берислава рухатись. В самому Бериславі відновлювати дуже небезпечно, бо там дуже гаряче, там прилітає кожного дня", — розповів Літвінов.

Начальник РВА розповів, що на сьогодні багато охочих евакуюватись з міста. Лише 20 листопада виїхало 64 людини.

"Максимально проводимо евакуацію всіх людей вивозимо звідти в більш безпечні регіони. В Кривий Ріг веземо, а потім там розподіляємо — хтось залишається на поселення в Кривому Розі, хтось до родичів їде. Намагаємося всіх поселити, розселити", — сказав Літвінов.

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