Рашисти обстріляли Херсон, є поранені цивільні, - Соболевський

Російські загарбники обстріляли Херсон, зокрема цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

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