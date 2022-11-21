Рашисти обстріляли Херсон, є поранені цивільні, - Соболевський
Російські загарбники обстріляли Херсон, зокрема цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.
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A San
показати весь коментар21.11.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Senator #518037
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