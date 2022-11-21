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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Херсон, є поранені цивільні, - Соболевський

херсон

Російські загарбники обстріляли Херсон, зокрема цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти обстрілювали Чорнобаївку, річковий порт і житлові квартали Херсона, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29234) Херсон (3444) Соболевський Юрій (85)


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кацапи - терористи . І дуже надовго
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21.11.2022 12:27 Відповісти
Хмырь мавзолейный считает Херсон своим Концлагерем ...даже бумажку нацарапал по результатам рехверендума. ..так мол и так, это наш ГУЛАГ...
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21.11.2022 12:38 Відповісти
А чого це вони по росії стріляють?
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21.11.2022 12:54 Відповісти
Нужно гнать рашистов от наших городов на расстояние не менее дальнобойности их ракет. А если рашисты обстреливают крылатыми ракетами с дальностью более 1000км то и на ето расстояние должна быть демилитаризована росийская территория
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21.11.2022 13:05 Відповісти
шо скажет европа и аристович-пук пук ..в америке снег ..иран израиль..важнее..курду ******
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21.11.2022 14:03 Відповісти
 
 