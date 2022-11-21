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Норвегія надасть Україні 195 млн доларів допомоги для закупівлі газу

газ,отопление

Уряд Норвегії заявив, що вирішив допомогти Україні із закупівлею газу на зиму, надавши фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

Кошти, що є частиною раніше оголошеного пакету допомоги у розмірі 10 млрд крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", - йдеться у заяві міністра фінансів Норвегії Трюгве Слагсволда Ведума.

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Автор: 

газ (10496) Норвегія (784) Україна (5968)


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А нічо, на зиму достатньо газу в сховищах, сам шмиг казав, шо за мутки, хто для кого для чого металургія, хімія відпочиває. Ворюги
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21.11.2022 13:51 Відповісти
 
 