Норвегія надасть Україні 195 млн доларів допомоги для закупівлі газу
Уряд Норвегії заявив, що вирішив допомогти Україні із закупівлею газу на зиму, надавши фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн доларів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Кошти, що є частиною раніше оголошеного пакету допомоги у розмірі 10 млрд крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", - йдеться у заяві міністра фінансів Норвегії Трюгве Слагсволда Ведума.
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Яна Чорновола
показати весь коментар21.11.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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