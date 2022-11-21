Нова Зеландія запровадила санкції проти 22 громадян РФ і Білорусі

Під санкції потрапили низка підприємств РФ нафтогазового та сталеливарного сектору, а також російські та білоруські громадяни. Серед них дочки Путіна, родини Пєскова та Лукашенка, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Про це заявила глава МЗС країни Наная Махута, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше Нова Зеландія запровадила санкції проти політичної й економічної еліти Росії у березні цього року. Подальші санкції були введені у травні й у вересні.Наразі санкції спрямовані проти 22 представників еліти Російської Федерації, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну і були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що цього разу під санкції потрапили доньки Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).

У санкційному списку також опинилися чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

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