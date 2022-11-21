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Новини Війна
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Удари РФ по енергоінфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знищує енергетичну інфраструктуру України.

Про це він заявив під час виступу на асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку - це і є метою Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.

Читайте: Зеленський розповів, як схилити РФ до української "формули миру": Слід забезпечити Україну достатньою кількістю систем ППО та ПРО

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) обстріл (29234) росія (66104) енергетика (2616)


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Топ коментарі
+8
Зебіл у чому твою кремлівська агентура права?
Гарно міни зняв на Чонгарі і відвів відтіля артилерію ?
Гарний наказ дав до 21 лютого відвести війська ЗСУ від Харкова ?
В чому твій прокремлівський наркоман правий Зебіл.
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21.11.2022 15:58 Відповісти
+7
лечись, тут он прав
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21.11.2022 15:55 Відповісти
+7
Зебіл а може напали тому що твій Зе наркоман ТРИ РОКИ обкрадав ЗСУ і закатува грощі в асфальт
?
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21.11.2022 16:03 Відповісти
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ТА КОЛИ Ж ТИ ВЖЕ ЗАТКНЕШЬСЯ.
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21.11.2022 15:49 Відповісти
лечись, тут он прав
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21.11.2022 15:55 Відповісти
ну заявив і що це міняє?
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21.11.2022 15:56 Відповісти
ну прав же
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21.11.2022 15:58 Відповісти
ну і жери тепер цю правду
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21.11.2022 16:06 Відповісти
Зебіл у чому твою кремлівська агентура права?
Гарно міни зняв на Чонгарі і відвів відтіля артилерію ?
Гарний наказ дав до 21 лютого відвести війська ЗСУ від Харкова ?
В чому твій прокремлівський наркоман правий Зебіл.
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21.11.2022 15:58 Відповісти
Зебіл а може напали тому що твій Зе наркоман ТРИ РОКИ обкрадав ЗСУ і закатува грощі в асфальт
?
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21.11.2022 16:03 Відповісти
Любуйся наркоманом якого ти вибрав, клоун.
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21.11.2022 16:05 Відповісти
напали на нас в 2014 году , потому что регионалы , они же зеленые , развалили все под корень , до 2019 года благодаря титаническим усилиям дипломатии и некоторым политикам , вложившим миллиарды своих средств , удалось частично восстановить армию , но вот таким как ты это не понравилось , и с 2019 года началась тотальная борьба с оборонпромом и разведкой , 73% дегенератов выбрали себе клоуна , не способного на принятие решений государственного уровня , окружившего себя любителями русского мира и сторонниками януковича , вот это и есть причиной полномасштабного вторжения , а то что он нюхает или нюхал кокаин , так пусть докажет что этого не было , вспомни как медийно топили Порошенко , как отравили Ющенко , как убили Черновола , все что связанно с нормальными политиками у нас рубилось на корню , и продолжается то же самое , а вот к дегенератам у нас прямо любовь , потому что такие как вы ни когда не проводили причинно-следственную связь происходящего , вам телевизор заменяет мозги .
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21.11.2022 16:19 Відповісти
Хто йому пише?
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21.11.2022 15:53 Відповісти
драг-диллер?
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21.11.2022 16:03 Відповісти
Зєля, ти вже відкопав українські ракети з-під асфальту?
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21.11.2022 15:59 Відповісти
А Зєля все намагається втягнути Захід у повномасштабну війну. Тіпа обіцяли вдарити, якщо буде застосована ЗМУ, а це - тіпа те саме, то давайте. І в цьому випадку я навіть цей закид розумію і підтримую, бо він з точки зору дипломатії як раз на рівні мого дивану...
Але на Заході політики не пісюном на піаніні грають. І якщо НАТО ще не киздить кацапів, то на те є якісь причини. І ті причини відосіками не перебити. А шо то за причини і що з ними робити - то вже висока політика, недосяжна для Богевтіка і його шобли.
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21.11.2022 16:08 Відповісти
Відповідь по території ********** на глибину ураження засобами, які маються на озброєнні ЗСУ, буде вагомим аргументом замість слів.
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21.11.2022 16:10 Відповісти
Це щоб щось *********? Замість "тертя ********** кувалд" ЗК пригожина, чи термоса полковника ФСБ Паші мерседеса з києво-печерської лаври?!
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21.11.2022 16:17 Відповісти
І хутін одразу прийде в плЄн? Як все просто.
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21.11.2022 16:20 Відповісти
Обрання зеленського президентом України рівнозначне застосуванню зброї масового знищення .
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21.11.2022 16:56 Відповісти
Обама,Байден и некоторые другие мечтают на месте белой Украины создать очередную Люберию.Пипеточными поставками.Расизм в чистом виде. Трогательная забота о перенаселенности Африки.Маю право на своє бачення війни.
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21.11.2022 21:15 Відповісти
 
 