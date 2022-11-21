Удари РФ по енергоінфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знищує енергетичну інфраструктуру України.
Про це він заявив під час виступу на асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку - це і є метою Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.
Топ коментарі
+8 Garry Dron #477536
показати весь коментар21.11.2022 15:58 Відповісти Посилання
+7 Ziu Zou
показати весь коментар21.11.2022 15:55 Відповісти Посилання
+7 Garry Dron #477536
показати весь коментар21.11.2022 16:03 Відповісти Посилання
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Гарно міни зняв на Чонгарі і відвів відтіля артилерію ?
Гарний наказ дав до 21 лютого відвести війська ЗСУ від Харкова ?
В чому твій прокремлівський наркоман правий Зебіл.
?
Але на Заході політики не пісюном на піаніні грають. І якщо НАТО ще не киздить кацапів, то на те є якісь причини. І ті причини відосіками не перебити. А шо то за причини і що з ними робити - то вже висока політика, недосяжна для Богевтіка і його шобли.