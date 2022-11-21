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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники створили 20-кілометрову "військову зону" на лівобережжі Херсонщини, - Хлань

окупанти

Російські військові перетворюють прибережну частину лівого берега Дніпра у військову зону, примусово виселяють людей та будують фортифікаційні споруди.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибережну частину лівого берега Дніпра окупанти перетворили на таку військову зону, вони там оголошували примусову евакуацію, але більша кількість людей не захотіла виїжджати звідти... Примусово виселили лише людей, які знаходилися у безпосередній близькості до узбережжя Дніпра, там окупанти розташували фортифікаційні споруди", - сказав Хлань.

На лівому березі російські військові облаштовують другу і третю лінію фортифікаційних споруд. У населених пунктах ворог розташовує військову техніку. Спостерігається збільшення кількості нових мобілізованих військових РФ. Наразі та партія мобілізованих, що перебувала на Арабатській Стрілці на злагодженні, перекинута до узбережжя лівого берега Дніпра, а на їхнє місце на Арабатську Стрілку прибули нові мобілізовані. Що стосується боєздатних частин, які перебували на правому березі Дніпра до його звільнення, їх здебільшого перемістили углиб Херсонської області й ближче до Мелітополя.

"На узбережжі, якщо ми кажемо про...зону, де окупанти побудували фортифікаційні споруди, там здебільшого спостережні пости окупантів, вони зменшили свою кількість, зменшили якісний склад, але їхнє підсилення стоїть за 50-60 кілометрів від узбережжя", - додав Хлань.

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Автор: 

окупація (6751) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5887)


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З правого берегу навряд чи будуть атакувати: це дуже складно.
Але потрібно розпускати чутки про можливе форсування Дніпра нашими військами, щоб кацапи були «в тонусі», тримали на лівому березі значні сили, будували укріплення.
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21.11.2022 16:20 Відповісти
Один хрен - #изды получат.
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21.11.2022 16:20 Відповісти
Байден ,Остин дают 20000 снарядов для Хаймарсов на месяц.600 снарядов в день. РФ выпускает 20 000 аналогичных в день ,иногда 6о 000 в день. Хотя бы чуть -чуть дали наступательных вооружений из прошлого тысячелетия.Утилизируют ,но не дадут. Збройно-набойным голодом принуждают Украину отдать Донбас,Крым,Запорожье Херсон РФ. Идет азиатский геноцид белого населения Украины.Выгодно,для заселения Якутами,Индийцами,африканцами земель Украины.И влияние на на климат уменьшится за счет сокращения украинцев.Сколько зайцев убьют сразу США и ЕС за счет уничтожения белого населения Украины.Это моя версия поведения ,,Цивилизованного" Запада.
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21.11.2022 16:53 Відповісти
Шапочка з фольги не жме?
Багато ********* брєда я бачив, але ваш сміливо зайняв друге місце в топі.
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21.11.2022 16:55 Відповісти
"И влияние на на климат уменьшится за счет сокращения украинцев." Це, друже, галоперідол в допомогу
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21.11.2022 17:30 Відповісти
 
 