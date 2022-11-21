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Новини Війна
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ОП про наслідки обстрілу Херсона: 1 людина загинула, є поранені

херсон

Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доправили 4 поранені особи.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час госпіталізації, на жаль, одна людина померла.

"Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли Херсон, є поранені цивільні, - Соболевський

Автор: 

обстріл (29234) Херсон (3444) Тимошенко Кирило (558) Херсонська область (5887)


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Запитання, про котрі не можна забувати https://www.youtube.com/watch?v=JD-GTFtDLf0 https://www.youtube.com/watch?v=JD-GTFtDLf

...• спитати у Кирила Тимошенка, ще одного заступника в ОП, чи вистачить йому 24 мільйонів гривень, які отримала фірма його родини, виробляючи контент для того ж єдиного телемарафону?

• спитати у Олександра Ткаченка, міністра культури, а що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивезти ПЕРЕД війною? А що там з землями під Довженко-центром?

• спитати у Шмигаля, прем'єр-міністра країни, яка воює, навіщо «націоналізували» розбиті підприємства, повідомивши, що «потім їх повернуть»? Після того, як Коломойському і компанії полагодять те, що росіяни розрушили і знищили?
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21.11.2022 21:19 Відповісти
 
 