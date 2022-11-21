ОП про наслідки обстрілу Херсона: 1 людина загинула, є поранені

Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доправили 4 поранені особи.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час госпіталізації, на жаль, одна людина померла.

"Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

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