Кількість збройних сил Білорусі біля кордону України не змінилася, - Держприкордонслужба

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається наразі контрольованою, без суттєвих змін.

Про це сказав у коментарі Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Білорусь, то прикордонники наразі не спостерігають ані змін у кількісному складі підрозділів збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною, ані змін в характері їхніх дій", - зазначив речник.

Водночас він зауважив, що на території Білорусі використовуються потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити Україні роботу зі спостереження за кордоном.

"Державна прикордонна служба України фіксує, що по той бік кордону активно працюють підрозділи радіолокаційної боротьби, що в першу чергу націлено на недопущення спостереження Силами оборони України за лінією державного кордону.

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Зокрема, їхні засоби РЕБ намагаються придушити роботу наших безпілотників", - сказав речник.

Демченко зауважив, що Білорусь фактично є сателітом рф, що надає свою територію, полігони, базу для підрозділів зс рф. Звідки постійна загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема, й із застосуванням ударних БпЛА.

"В той же час дивує, як вони намагаються перекинути відповідальність за посилення напруги на Україну.

Нещодавно білоруський прикордонний комітет дивувався укріпленням на кордоні. Але вони мають розуміти: поки Білорусь буде під впливом рф, ми робитимемо все, аби забезпечити нашу безпеку", - наголосив речник.

Він також відзначив, що окрім посилення цього напрямку прикордонними підрозділами й іншими складовими Сил оборони, тобто живою силою, відбувається й безпосереднє укріплення кордону - облаштовуються інженерні загородження, військові мінують окремі ділянки. Це робиться з метою захисту від ворога.

"Тобто, ділянці кордону з рб продовжує приділятися дуже значна увага, бо ті дії, які вчиняють рф та рб, не виключають агресії проти України. Зокрема, вони нарощують своє так зване регіональне угрупування військ союзної держави", - додав Демченко.