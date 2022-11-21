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Новини Війна
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Росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів

заес

Російські окупанти на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС відповіли, що можуть не допустити спостерігачів на певні об’єкти.

Зокрема, на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора "Росенергоатома" Ренат Карчаа в коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

При цьому "Енергоатом" зазначає, що Росія намагається звинуватити в обстрілах Україну: "Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів".

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом ЗАЕС, група МАГАТЕ на місці події повідомила, що пошкоджена інфраструктура включає в себе будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи водойм-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора і допоміжні будівлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова "Росатома" Ліхачов заявив про ризик атомної аварії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС забезпечувала приблизно п'яту частину електроенергії в Україні.

На ній встановлено шість реакторів ВВЕР-1000 В-320 радянської конструкції з водяним охолодженням і водяним сповільнювачем, що містять уран 235.

Реактори зупинені, але існує ризик перегріву ядерного палива в разі припинення подачі електроенергії в системи охолодження. Унаслідок обстрілів неодноразово обривалися лінії електропередач.

Автор: 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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касапы какие-то чернобыльцы.. им так и нравится с радиацией баловаться...
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21.11.2022 17:10 Відповісти
Того з "государствєнних дєятєлєй", чи колектив-шайку їх, які допустили практично миттєве захоплення ЗАЕС кацапнею, я б кинув в ядерний реактор з знятою кришкою.
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21.11.2022 17:12 Відповісти
Друже Ти просто ангел. По менi то дуже легка смерть. На хвилину мокнути а потiм нехай мiсяць розсипаються.
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21.11.2022 17:16 Відповісти
Не чего нового от кацапских уйопков не ожидается так что гросси ты просто никто.
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21.11.2022 17:13 Відповісти
А эти,вечно озабоченные и выражающие обеспокоенность,только сглатуют,что ООН и остальное бестольковое сборище.
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21.11.2022 17:20 Відповісти
А з супутників роздивитися не можна? Планети на відстані "світлових років" знаходять!
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21.11.2022 17:43 Відповісти
Хочу нагадати про те, що після аварії на ЧАЕС невдовзі почив совок, цапія хоче повторити долю?!🤔😡
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21.11.2022 18:09 Відповісти
 
 