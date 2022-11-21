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Новини Агресія Росії проти України
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У середньому по одній російській Х-101 застосовується дві зенітні ракети, - Ігнат

ігнат

Зенітним ракетним військам Повітряних сил подекуди доводиться випускати 2 застарілі ракети по сучасній російській крилатій цілі.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ

Зазвичай по повітряній цілі випускаються дві зенітні ракети – для того, щоб було більше шансів її знищити. Ракети, які противник запускає по Україні, – це новітні ракети Х-101, які випускалися рік-два тому. Летить російська ракета 2019 року випуску – і по ній летить ракета 1970 року випуску, тобто зенітна ракета С-300 чи БУК-М-1. Тому, як правило, має запускатися дві ракети. Рішення щодо того, скільки запускати, приймає керівництво на місцях", – пояснив Ігнат. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили

Автор: 

крилаті ракети (1081) Повітряні сили (2771) Ігнат Юрій (809)


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Топ коментарі
+7
Та це нормально, 2 ракети, бо ніякий ЗРК 100% не збиває з однієї ракети. Інше питання, що нових ракет для Бук М1 та С-300 ніхто не виробляє, окрім кацапів.
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21.11.2022 18:15 Відповісти
+4
Так на кацапське залізо і ракет не вистачить..
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21.11.2022 17:45 Відповісти
+4
Никто не знает сколько ракет у них, буду надеется что данные ГУР нашего верны, но никто не знает сколько противоракет и у нас
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21.11.2022 17:48 Відповісти
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Так на кацапське залізо і ракет не вистачить..
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21.11.2022 17:45 Відповісти
Никто не знает сколько ракет у них, буду надеется что данные ГУР нашего верны, но никто не знает сколько противоракет и у нас
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21.11.2022 17:48 Відповісти
Яких противоракет - крилата ракета це по суті одноразовий літак а для збиття літаків використовують звичайні зенітні ракети.
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21.11.2022 18:59 Відповісти
Та це нормально, 2 ракети, бо ніякий ЗРК 100% не збиває з однієї ракети. Інше питання, що нових ракет для Бук М1 та С-300 ніхто не виробляє, окрім кацапів.
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21.11.2022 18:15 Відповісти
Китай і Іран можуть виробляти + не знаю чи це точно але колись читав що ніби в Україні можна було виробляти для С 300.
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21.11.2022 18:49 Відповісти
Китай виробляє свій комплекс HQ-9 ("Красное знамя-9"), а щоби Іран там щось виробляв - уперше чую.
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21.11.2022 19:02 Відповісти
http://www.military-today.com/missiles.htm
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21.11.2022 19:09 Відповісти
Так, там пишуть, що іранці скопіювали ракети БУКа.
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21.11.2022 19:26 Відповісти
Швидше налагодили виробництво по наданим кацапами кресленням.
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21.11.2022 19:37 Відповісти
Ще мабуть головки самонаведення поставляють.
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21.11.2022 20:46 Відповісти
Одна влучає , а інша куди летить ?
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21.11.2022 18:33 Відповісти
У Польщу)
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21.11.2022 18:36 Відповісти
Так їй ще 60 немає. А вона на службі.
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21.11.2022 18:59 Відповісти
ждет следующую)
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21.11.2022 18:56 Відповісти
Дятлам у дупу.
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21.11.2022 18:57 Відповісти
Тим дятлам, які питають куди друга полетіла. Або які кажуть, що друга чогось чекає. У хмарах причаївшись.
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21.11.2022 21:24 Відповісти
Куди ж ви самоліквідувалися, як виріб 5Я23 після отримання на 55 секунд польоту команду "вертикально вгору"?
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21.11.2022 22:17 Відповісти
Черга з двох - основний вид стрільби ЗРК.
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21.11.2022 18:56 Відповісти
А вам навіщо це знати?
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21.11.2022 21:22 Відповісти
Добре добре, не ображайтеся. Просто тут дятлів вистачає. особливо Зеленого кольору та з Параші.
Скажімо так, - я закінчував в'ючно курдючне училище зенітних ракетних військ ППО країни за профілем лікар-психіатр станції наведення ракет в одному місті, серед ущелин гірських і долин, що стоїть обома ногами в калюжі, те місто "велетень" - столиця каменів, дощ та кукурудзи. З якої робиться огидний на смак та запах алкогольний напій. А Жданова я експертом не вважаю.
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21.11.2022 21:56 Відповісти
Я захоплююсь історією наполеонівських воєн і маю гарну колекцію як літератури з цього питання, так і олов'яної мініатюри 45 мм. Які у вас будуть питання, шановний, щодо ППО?
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21.11.2022 22:15 Відповісти
Ось бачите, я не даремно поставив вам питання-навіщо вам? т.к. від вас виразно смерділо тамбовськими лаптями, самарськими онучами, рязанськими нестерпними роками портками і пензенськими шами під ледве вловиме човгання балалайки.
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21.11.2022 22:26 Відповісти
До речі, це не солдатики часів Наполеона, а російське гівно, яке імітує лицарів Середньовіччя. Це вам для інформації, хвороб ви наш. Дивно не освічених, як ви, набирає контора Параші у тролі.
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21.11.2022 22:28 Відповісти
Живився говорити мовою Ізопу. Не ображайтеся. Але в моїй відповіді є точний адрей навчального закладу, де я отримав перше офіцерське звання. Я захоплююсь історією наполеонівських воєн і маю гарну колекцію як літератури з цього питання, так і олов'яної мініатюри 45 мм. Які у вас будуть питання, шановний, щодо ППО?
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21.11.2022 22:19 Відповісти
Фото чого? Постарайтеся пояснити точніше. Та й з чого я вам, парашу, повинен щось доводити?
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21.11.2022 22:30 Відповісти
Ну, що, Гондон Гондонович із Мухосранська Параші, більше щодо ППО питань немає? А як дихав, як дихав. Навіть українською мовою перейшов, скріпивши гнилими зубами і видихаючи "аромат" сечі "клинське".
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21.11.2022 22:43 Відповісти
Які знання! Ви мене навіть дивуєте! Може ви ще знаєте, без Гугла, хто такий Тартарен або Чіполіно?

А ось в умі ти, згідно з висловом Езопа, якраз і не сильний.
З тобою нудно спілкуватися, пензюк. Тебе не надовго вистачило зображати українця. Ти швидко проколовся.
Прощавай дефективний.
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21.11.2022 22:51 Відповісти
Ви свою статуетку виклали? Як не обережно, юначе. Адже всі з вас тепер сміятимуться і тикати пальцем у вас будуть.
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21.11.2022 23:02 Відповісти
Прощавай дефективний.
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21.11.2022 23:03 Відповісти
Також я не вважаю експертами льотчика - випробувача Світана, генерал-аншефа та сина генерала Юрка Романенка, Полковника Піонтковського, Арестовича тощо. за списком, який збільшується щодня, якщо не щогодини з часом у порядку, - що далі від 24.02.2022 та ближче до нашої Перемоги.
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21.11.2022 22:01 Відповісти
Готовий відповісти на ваші запитання, у межах моїх знань та досвіду, природно в межах гімназичного курсу та інформації з відкритих джерел.
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21.11.2022 22:07 Відповісти
А з чого так одразу на ти і хамською? Ми з вами вже випили брудершафт? Втім, ваша реєстрація, її дата переконує мене, що ви з Парашки. Чи я не правий?
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21.11.2022 22:22 Відповісти
Хіба я почав хамити першим?
Ви із Києва?
Чи не на вулиці Кирилівській 103 проживаєте, юначе?
І що до 18 років на Цензорі реєструватися забороняють закони вашої Парашної *********?
А в нас українські закони цього робити не забороняють.
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21.11.2022 22:59 Відповісти
Прощавай дефективний.
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21.11.2022 23:04 Відповісти
До речі, я мало чого боюсь. Ось стамотологів воно звісно. У дитинстві в Совку намучили, клізмачі-зубодери. Брррррррр.
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21.11.2022 22:11 Відповісти
Далі. Юрій Ігнат - посада спікер. Біографію та проходження служби не бачу. Спікер на те і спікер щоб озвучувати інформацію ЗС ЗСУ. Де-факто притензій до нього немає.
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21.11.2022 22:05 Відповісти
Зато хваленные Калибры даже с ПЗРК наши сбивают... а вот х-101 да это проблема...
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21.11.2022 19:34 Відповісти
Если заняться разделением подстанций с "пару десятков трансформаторов друг на друге в упор стоят" на "разнесенные по звезде на сотню метров трансформаторы с дополнительными проводами копеечной стоимости и незначительными затратами на дополнительные вещи типа дугогашения и охлаждения", то кацапы уже не смогут за один удар с пожаром наносить такой ущерб. Вырыть углубление, забетонировать, поставить туда один объект, накрыть куполом и все, сначала пусть попадут в него, а затем пусть поразят. Ну а заменить пару сотен метров проводов не проблема. Не везде так можно, но даже вышки по 100м можно передвинуть домкратами и парочкой кранов в сторону, это не саркофаг двигать месяцами. 80% пораженных объектом могли быть сохранены, если заняться их разведением в стороны на отдельные элементы, поставить ниже уровня земли и облить бетоном.
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21.11.2022 22:21 Відповісти
Особенно ежели сделать вокруг каждого противоосколочный стакан хотя бы из мешков с песком или элементарное ж/б укрытие из обычных плит и блоков.
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21.11.2022 22:39 Відповісти
>2 устаревшие ракеты по современной российской крылатой цели.
Герань-2?
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22.11.2022 05:08 Відповісти
 
 