У середньому по одній російській Х-101 застосовується дві зенітні ракети, - Ігнат
Зенітним ракетним військам Повітряних сил подекуди доводиться випускати 2 застарілі ракети по сучасній російській крилатій цілі.
Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
Зазвичай по повітряній цілі випускаються дві зенітні ракети – для того, щоб було більше шансів її знищити. Ракети, які противник запускає по Україні, – це новітні ракети Х-101, які випускалися рік-два тому. Летить російська ракета 2019 року випуску – і по ній летить ракета 1970 року випуску, тобто зенітна ракета С-300 чи БУК-М-1. Тому, як правило, має запускатися дві ракети. Рішення щодо того, скільки запускати, приймає керівництво на місцях", – пояснив Ігнат.
Топ коментарі
+7 V #508818
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+4 Dmytro Shevchenko #525989
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Скажімо так, - я закінчував в'ючно курдючне училище зенітних ракетних військ ППО країни за профілем лікар-психіатр станції наведення ракет в одному місті, серед ущелин гірських і долин, що стоїть обома ногами в калюжі, те місто "велетень" - столиця каменів, дощ та кукурудзи. З якої робиться огидний на смак та запах алкогольний напій. А Жданова я експертом не вважаю.
А ось в умі ти, згідно з висловом Езопа, якраз і не сильний.
З тобою нудно спілкуватися, пензюк. Тебе не надовго вистачило зображати українця. Ти швидко проколовся.
Прощавай дефективний.
Ви із Києва?
Чи не на вулиці Кирилівській 103 проживаєте, юначе?
І що до 18 років на Цензорі реєструватися забороняють закони вашої Парашної *********?
А в нас українські закони цього робити не забороняють.
Герань-2?