У середньому по одній російській Х-101 застосовується дві зенітні ракети, - Ігнат

Зенітним ракетним військам Повітряних сил подекуди доводиться випускати 2 застарілі ракети по сучасній російській крилатій цілі.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай по повітряній цілі випускаються дві зенітні ракети – для того, щоб було більше шансів її знищити. Ракети, які противник запускає по Україні, – це новітні ракети Х-101, які випускалися рік-два тому. Летить російська ракета 2019 року випуску – і по ній летить ракета 1970 року випуску, тобто зенітна ракета С-300 чи БУК-М-1. Тому, як правило, має запускатися дві ракети. Рішення щодо того, скільки запускати, приймає керівництво на місцях", – пояснив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили