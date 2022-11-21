Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли Запорізької АЕС росіянами
Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі інформації про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.
Про це він сказав під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона, Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України", - сказав Макрон.
Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.
Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.
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Слава Богу, що подзвонив: отеперка нарешті все по-іншому буде!
"З кожною військовою перемогою України... Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України"
типу - Україна винувата - пора переговори...
хіба думаєте макарон добре зна українську а нашефсё крім російської ще й французську?
Алло, зепрезиденте, скажіть що то українська ракета, вам не вперше, зате збережемо обличчя самі знаєте кому.
Почув, що ні і заспокоївся? Імпотенти, ЛЯ!
Украинцы, вы всё ещё обожаете западных либералов-глобалистов?
Але ми не проти, вимагаємо тільки навзамін достойну зброю - саме для того, щоби не тільки Ви, а і наші люди почували себе більш захищеними!