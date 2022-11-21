Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли Запорізької АЕС росіянами

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі інформації про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.

Про це він сказав під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона, Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України", - сказав Макрон.

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Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.