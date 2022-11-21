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Новини Війна
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Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли Запорізької АЕС росіянами

макрон,зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі інформації про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.

Про це він сказав під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона, Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України", - сказав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Франція (3106) Макрон Емманюель (1516) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+10
Короткий зміст дзвінка:

Алло, зепрезиденте, скажіть що то українська ракета, вам не вперше, зате збережемо обличчя самі знаєте кому.
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21.11.2022 19:23 Відповісти
+8
Переживає...
Слава Богу, що подзвонив: отеперка нарешті все по-іншому буде!
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21.11.2022 19:18 Відповісти
+7
Круасан делает движняки что он типа крутой фраер.
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21.11.2022 19:21 Відповісти
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Переживає...
Слава Богу, що подзвонив: отеперка нарешті все по-іншому буде!
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21.11.2022 19:18 Відповісти
Пожалувафся, от ябеда-карябеда - зельоний агурець....
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21.11.2022 19:20 Відповісти
Ну і шоп фтелєвізєрі паказалі...
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21.11.2022 19:22 Відповісти
Та ні. Попереджає...

"З кожною військовою перемогою України... Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України"

типу - Україна винувата - пора переговори...
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21.11.2022 19:24 Відповісти
А толку? Попиарил ОбоСанныча и себя и фсёёёё.
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21.11.2022 19:45 Відповісти
Круасан делает движняки что он типа крутой фраер.
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21.11.2022 19:21 Відповісти
Саня, ну не круасан, а КУ РА САН Оцей чолов"яга так сказаф
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21.11.2022 19:48 Відповісти
І як ті що дзвонять знають коли Зеленський " при тямі " ?
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21.11.2022 19:21 Відповісти
Все вони знають , але вже не звертають уваги
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21.11.2022 19:28 Відповісти
бо розмовляють перекладачі))))
хіба думаєте макарон добре зна українську а нашефсё крім російської ще й французську?
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21.11.2022 19:28 Відповісти
Короткий зміст дзвінка:

Алло, зепрезиденте, скажіть що то українська ракета, вам не вперше, зате збережемо обличчя самі знаєте кому.
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21.11.2022 19:23 Відповісти
Спитав "а чи не віє вітер на Європу"?
Почув, що ні і заспокоївся? Імпотенти, ЛЯ!
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21.11.2022 19:23 Відповісти
І шо казав?
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21.11.2022 19:31 Відповісти
Макрона потрібно в кол-центр хай п@здить від душі.
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21.11.2022 19:38 Відповісти
Знову про "стіл перемовин втирав''?
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21.11.2022 19:44 Відповісти
Не знаю шо они тут пишут за этот разговор, но в англоязычноых (либеральных) СМИ уже косяком пошли сообщения о том, что паРаша заявила что варварские обстрелы АЭС - дело рук украинцев. Т.е. они массово излагают точку зрения оркостана а не Украины. Достаточно местному обывателю посмотреть заголовки, и дело ясное - Украина виновата.
Украинцы, вы всё ещё обожаете западных либералов-глобалистов?
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21.11.2022 19:49 Відповісти
микрон! ты выразило ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ? Спасибо тебе! Та настоящий друг, а не какая- то там пачка кондомов.
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21.11.2022 20:02 Відповісти
Згідно будапештського меморандуму Макрон висловив чергове глибоке занепокоєння. Як кажуть - "тобі ні чого не коштує , а людині приємно". Де гарантії беспеки і теріторіальної цілостності в замін на відмому від третього ядерного потенціалу ліпше скаже,
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21.11.2022 20:30 Відповісти
Мені аж полегшало. Подзвонив. Ху. А то я вже переживав, думав не подзвонить.
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21.11.2022 20:46 Відповісти
И писзДели они долго и нудно незная что их послушивает КЭТ!А они как голубки воркували держа в раскрытой ширинке ЛЕВУЮ РУКУ в надежде опередить в выстреле СОПЕРНИКА!!!
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21.11.2022 21:26 Відповісти
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTe-hwtSn2UVCmsUb1GRhQQsj5t21j3E4DzUQ&usqp=CAU Оце все з ціє гидоти розпочалося... Донбас всех корміт, Донбас нікто нє слишіт, угнєтєніє рускоязичних і т.д і т.п..... - все на розколювання України, на віддалення від цивілізованого світу, на "вєчную дружбу с МАсквой.
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21.11.2022 21:29 Відповісти
Файно бути сміливим, знаходячись під прикриттям Українського Воїна - весною він зовсім інше казав!

Але ми не проти, вимагаємо тільки навзамін достойну зброю - саме для того, щоби не тільки Ви, а і наші люди почували себе більш захищеними!
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22.11.2022 04:07 Відповісти
 
 