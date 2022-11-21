Путінська Росія не шукає рішень, вона хоче вбивати та руйнувати, - Кулеба

Міністр наголосив, що єдиний спосіб протидії російській агресії на сьогоднішній день – це сила.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перш ніж починати переговори з Російською Федерацією, необхідно зупинити і роззброїти російських окупантів, а також вигнати їх з України. Як він написав у своїй колонці для видання Welt про те, чому Бундестагу слід визнати Голодомор геноцидом, "половинчасті рішення" не зупинять геноцид проти українського народу з боку Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами міністра, пам'ять про Голодомор може бути збережена шляхом визнання цього геноциду Бундестагом. Це також допоможе "кришталізувати політику" Німеччини та ЄС щодо нинішньої війни Росії проти України.

"Зараз знову лунають голоси, які закликають до діалогу з Путіним. Безперечно, у демократичній традиції діалог є найпотужнішим інструментом для досягнення консенсусу. [...] Проте діалог не працює, коли з іншого боку столу тиранія здійснює геноцид. Путінська Росія не шукає рішень, вона хоче вбивати та руйнувати", – наголосив Кулеба.

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Очільник МЗС України додав, що єдиний спосіб протидії російській агресії на сьогоднішній день – це сила.

"Геноцид не можна зупинити половинчастими рішеннями, бо компроміс між життям та смертю – це смерть. Це можна зупинити лише силою. Силою зброї, справедливістю та правдою. Агресора потрібно спочатку зупинити, роззброїти та вигнати, перш ніж можна буде сісти з ним за стіл переговорів", – заявив Кулеба.