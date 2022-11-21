22 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, - Укренерго
НЕК "Укренерго" анонсувало на вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України планові відключення електропостачання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.
"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.
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Saskia Jansen
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