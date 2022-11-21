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22 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, - Укренерго

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

НЕК "Укренерго" анонсувало на вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України планові відключення електропостачання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.

"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жити у режимі відключень світла, швидше за все, доведеться до кінця березня, - YASNO

Автор: 

енергетика (2616) електроенергія (6258) Укренерго (2724)


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21.11.2022 21:37 Відповісти
Полностью согласен с Патроном
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21.11.2022 21:42 Відповісти
Так експорт електрики йде за кордон чи ні?
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21.11.2022 21:52 Відповісти
романтично.. при свічках...згадуються молоді роки,але нема молодої жінки
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21.11.2022 21:53 Відповісти
Ну, Кулеба так и сказал- ******* на здоровье. Темнота, свечки - романтика
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21.11.2022 22:07 Відповісти
Дело нехитрое. А кто воспитівать будет? ЧЕМ кормить тех, кто появится после свечей?))
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21.11.2022 23:50 Відповісти
Краще напишите коли не буде..
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22.11.2022 00:32 Відповісти
 
 