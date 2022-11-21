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Новини Війна
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На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік після обстрілу, - МАГАТЕ

заес

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на Запорізькій АЕС пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, а також оцінили збитки від масованого обстрілу.

Про це повідомляє на сайті МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-УКраїна.

Експерти МАГАТЕ підтвердили, що безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Основне обладнання неушкоджене, незважаючи на значні руйнування на території. Проте генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що це один з найсерйозніших подібних інцидентів за останні місяці.

Підтверджено статус шести реакторних блоків - він стабільний, а відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Тим не менш, експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території.

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"Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій", - сказав Гроссі.

Крім того, обстеження експертів виявили різного роду пошкодження в обладнанні станції та її будівель, а також інфраструктури. І хоча більше атак на станцію не було, зафіксовано обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони, заявили представники МАГАТЕ.

"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", - заявив Гроссі вчора пізно ввечері і наголосив, що він активізував консультації щодо створення охоронної зони на ЗАЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) Гроссі Рафаель (308) атака на ЗАЕС (174)


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"Це зумовлює серйозне занепокоєння" - шось би вже нове придумали...
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21.11.2022 23:13 Відповісти
На мою думку в РФії після її поразки у війні. слід забрати не тільки атомну зброю а й ліквідувати всі електростанції, промислові підприємства, знищити всі трактори і комбайни. загнати населення в камяний вік із якого вони так і не вийшли повністю. Нехай і на далі ходять босоніж та у звіриних шкурах. Нема голови і ВНЄ ПАЛІТІКІ. То їм нічого пхатися до нормальної людської спільноти і цивілізації
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22.11.2022 08:05 Відповісти
 
 