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Новини Допомога Україні
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Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси та зимову форму

сша,зброя,боєприпаси

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про передання найближчим часом Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо найближчої військової підтримки вже вирішено - буде передано боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії. Агентство оборонних ресурсів Міноборони уклало контракти з виробниками на відновлення цих запасів", - написав Анушаускас у фейсбуці.

Також упродовж місяця буде виконано контракт із виробниками зимового одягу для українських солдатів. "Буде більше підтримки, але ми не можемо оголосити про все", - сказав голова литовського оборонного відомства.

Анушаускас анонсував підписання контрактів на 2023 рік із литовським бізнесом, який виробляє необхідну Україні військову техніку. "Звичайно, якщо виробники будуть готові та зможуть збільшити свій виробничий потенціал", - зазначив він.

"Литва також зробить свій внесок у міжнародний фонд фінансування важкої бронетехніки, її виробництва або модернізації та придбання. Тож, якщо що, будуть танки, здані українцям за наш рахунок", - додав міністр.

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Глава оборонного відомства Литви також повідомив про розширення курсів військової підготовки для українців до 1500 солдатів без урахування поточного року, які проходять навчання.

"Підтримка Литви Україні та її громадянам (біженцям) наразі оцінюється у більш ніж 640 мільйонів євро. З них 36% або 232 млн євро йде на військову підтримку", - розповів Анушаускас.

Автор: 

боєприпаси (2297) Литва (2453)


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дякуемо! вы настоящие друзья!
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21.11.2022 23:04 Відповісти
іспанський сором! найбільша країна в Європі, з населенням в 40 мілліонів не може налагодити виробництво *********** і сшити одяг для своєї Армії!
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22.11.2022 00:50 Відповісти
Так , це дійсно сором 😠
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22.11.2022 01:15 Відповісти
Зато кое кто сколько торжественно ленточек на открытие патронных заводов перерезал,а снаряды выпускались частной компанией и только на экспорт.
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22.11.2022 07:02 Відповісти
Дякую, браття!

Ми знаємо, що Ви робите для України все, що можете, і ще додаєте зверху!
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22.11.2022 04:20 Відповісти
 
 