Чехія передасть Україні дві мостові конструкції

Наступного тижня Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що подібні конструкції Чехія передає вже не вперше - ними замінюють зруйновані росіянами мости.

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