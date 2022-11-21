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Новини Допомога Україні
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Чехія передасть Україні дві мостові конструкції

міст

Наступного тижня Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що подібні конструкції Чехія передає вже не вперше - ними замінюють зруйновані росіянами мости.

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Автор: 

міст (1240) допомога (8450) Чехія (1655)


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22.11.2022 00:19 Відповісти
Нашій країні допомагає весь цивілізований світ , і це дуже приємно 👍🏼🙁
А упирям із терористичноі краіни допомагають тільки такі ж самі криваві
вбивці , як ху@ло !!
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22.11.2022 00:47 Відповісти
Щиро дякуемо Чехии.
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22.11.2022 06:18 Відповісти
 
 