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Чехія передасть Україні дві мостові конструкції
Наступного тижня Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що подібні конструкції Чехія передає вже не вперше - ними замінюють зруйновані росіянами мости.
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А упирям із терористичноі краіни допомагають тільки такі ж самі криваві
вбивці , як ху@ло !!