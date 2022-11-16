УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5056 відвідувачів онлайн
Новини
827 2

Чехія планує провести навчання для 4 000 українських військових

чехія

На засіданні в середу уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Уряд схвалив навчання українських військових на території Чеської Республіки", - повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, після засідання уряду.

Навчання відбуватимуться у п’ять змін, у кожній з яких буде задіяно до 800 військовослужбовців.

"Вони відбудуться до кінця 2023 року", - додала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 5 тис. українських солдат пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року, - Міноборони ФРН

Перші відбудуться вже цього року.

Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано допоміжній місії ЄС. Міністри оборони країн ЄС погодилися з необхідністю підготовки навчальної місії на неформальній зустрічі в Празі в серпні. Формальний старт місії Рада ЄС дала цього тижня.

Також читайте: Іспанія пропонує навчити 2400 українських військових

Згодом Чехія має виділити до місії ЄС до 55 осіб, які діятимуть на території інших країн Євросоюзу.

Цього року підготовка українських вояків має коштувати 195 мільйонів крон, наступного — 780 мільйонів. Гроші будуть виділені з бюджету міністерства оборони, після того, як навчання буде передано під місію ЄС, вони будуть частково відшкодовані з фінансових інструментів ЄС.

Автор: 

військові навчання (2781) Чехія (1651) ЗСУ (7648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чему учить?? Как касапа разделывать.. пусть у нас учатся, как мы это стадо разгоняем..
показати весь коментар
16.11.2022 19:57 Відповісти
4000. Да 15 000 гансы и т.д. будут готовить. От 4 до 5 бригад. То добре. К концу феврали в начале марта 2023 могут и на фронт прибыть.
показати весь коментар
16.11.2022 20:10 Відповісти
 
 