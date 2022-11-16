Чехія планує провести навчання для 4 000 українських військових

На засіданні в середу уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Уряд схвалив навчання українських військових на території Чеської Республіки", - повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, після засідання уряду.

Навчання відбуватимуться у п’ять змін, у кожній з яких буде задіяно до 800 військовослужбовців.

"Вони відбудуться до кінця 2023 року", - додала міністерка.

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Перші відбудуться вже цього року.

Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано допоміжній місії ЄС. Міністри оборони країн ЄС погодилися з необхідністю підготовки навчальної місії на неформальній зустрічі в Празі в серпні. Формальний старт місії Рада ЄС дала цього тижня.

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Згодом Чехія має виділити до місії ЄС до 55 осіб, які діятимуть на території інших країн Євросоюзу.

Цього року підготовка українських вояків має коштувати 195 мільйонів крон, наступного — 780 мільйонів. Гроші будуть виділені з бюджету міністерства оборони, після того, як навчання буде передано під місію ЄС, вони будуть частково відшкодовані з фінансових інструментів ЄС.