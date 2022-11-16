Чехия планирует провести обучение для 4 000 украинских военных

На заседании в среду правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Правительство одобрило обучение украинских военных на территории Чешской Республики", - сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова после заседания правительства.

Учения будут проходить в пять смен, в каждой из которых будет задействовано до 800 военнослужащих.

"Они состоятся до конца 2023 года", - добавил министр.

И первый состоится уже в этом году.

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Обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано вспомогательной миссии ЕС. Министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью подготовки учебной миссии на неформальной встрече в Праге в августе. Формальный старт миссии Совет ЕС дал на этой неделе.

Впоследствии Чехия должна выделить в миссию ЕС до 55 человек, которые будут действовать на территории других стран Евросоюза.

В этом году подготовка украинских воинов должна стоить 195 миллионов крон, в следующем - 780 миллионов. Деньги будут выделены из бюджета министерства обороны, после того, как обучение будет передано под миссию ЕС, они будут частично возмещены из финансовых инструментов ЕС.

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