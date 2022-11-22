Німеччина має бути готовою до можливого нападу, - міністр оборони Ламбрехт

На думку міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, Німеччина повинна готуватися до можливого нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала очільниця міноборони. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну, Ламбрехт відповіла: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити".

Також, за словами Ламбрехт, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по Північноатлантичному альянсу: "Бундесверу ніколи не доведеться захищати Німеччину поодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.

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Крім того, Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі є недоліки, наголосила Ламбрехт. Міністерка висловила задоволення тим, що Бундесвер отримає кошти на суму 100 мільярдів євро, на які буде закуплено техніку та реалізовано різноманітні проєкти.