Німеччина має бути готовою до можливого нападу, - міністр оборони Ламбрехт
На думку міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, Німеччина повинна готуватися до можливого нападу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала очільниця міноборони. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну, Ламбрехт відповіла: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити".
Також, за словами Ламбрехт, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по Північноатлантичному альянсу: "Бундесверу ніколи не доведеться захищати Німеччину поодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.
Крім того, Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі є недоліки, наголосила Ламбрехт. Міністерка висловила задоволення тим, що Бундесвер отримає кошти на суму 100 мільярдів євро, на які буде закуплено техніку та реалізовано різноманітні проєкти.
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вОнюшка, срань лапотная под прокси, пшло вон отсель. здесь водки нет.
Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізною хваткою тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
Нездорова близькість німецького уряду до великого бізнесу постійно перешкоджає виконанню ним інших зобов'язань, пов'язаних з національними та європейськими інтересами.
все це почалося задовго до Меркель.
77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream AG і президента ради директорів Nord Stream 2 AG. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
витрачати на оборону не менше 2% від свого валового внутрішнього продукту .
Німеччина не дотягує до вимог НАТО навіть попри додаткові 100 млрд євро на оборону...
це був сарказм? дiйсно? )
з написаного Вами нiчого зрозумiти не можливо, якiсь окремi незакiнченi фрази...
гдето щас громко ржот одна штази-бабушка