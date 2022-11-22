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Новини Війна
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Німеччина має бути готовою до можливого нападу, - міністр оборони Ламбрехт

бундесвер

На думку міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, Німеччина повинна готуватися до можливого нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала очільниця міноборони. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну, Ламбрехт відповіла: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити".

Також, за словами Ламбрехт, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по Північноатлантичному альянсу: "Бундесверу ніколи не доведеться захищати Німеччину поодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.

Також читайте: Німеччина  передає Польщі додаткову систему ППО Patriot, - міністр Ламбрехт

Крім того, Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі є недоліки, наголосила Ламбрехт. Міністерка висловила задоволення тим, що Бундесвер отримає кошти на суму 100 мільярдів євро, на які буде закуплено техніку та реалізовано різноманітні проєкти.

Автор: 

армія (3780) Німеччина (7484) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+14
Німеччина вперто вважала, що торговельна політика і діалог допоможуть поліпшити відносини з нинішніми і потенційними супротивниками.

Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізною хваткою тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.

Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.

Нездорова близькість німецького уряду до великого бізнесу постійно перешкоджає виконанню ним інших зобов'язань, пов'язаних з національними та європейськими інтересами.
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22.11.2022 00:49 Відповісти
+13
Самий страшний напад у вас вже був - напад стурбованості та безкрайньої жадібності
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22.11.2022 00:37 Відповісти
+10
Украине помогайте и все будет с Германией в порядке.
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22.11.2022 01:23 Відповісти
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Ага, инопланетяне с путинляндии прилетят..
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22.11.2022 00:35 Відповісти
Лукавят хитрожопые - знают что за спинами наших ЗСУ бояться нечего !!! Давайте оружие и финансы и пейте пиво ровно - мы все сделаем
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22.11.2022 00:47 Відповісти
Все мало? Дай, дай дай! Пора свое производить,
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22.11.2022 06:56 Відповісти
Так і захищайтеся самі. Ти ж там перший будеш волати пупін ввєді. Депортуйся на родіну, гнида москальська
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22.11.2022 08:44 Відповісти
Ага, буде як в сесесерi- 65% валового доходу пiйде на мiлiтаризацiю.
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22.11.2022 16:31 Відповісти
Самий страшний напад у вас вже був - напад стурбованості та безкрайньої жадібності
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22.11.2022 00:37 Відповісти
Це вона про ППО, чи думає що Україна й Полща ляжуть під свинособаками?
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22.11.2022 00:45 Відповісти
От Кого?чем?и зачем?
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22.11.2022 00:47 Відповісти


вОнюшка, срань лапотная под прокси, пшло вон отсель. здесь водки нет.
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22.11.2022 06:23 Відповісти
Німеччина вперто вважала, що торговельна політика і діалог допоможуть поліпшити відносини з нинішніми і потенційними супротивниками.

Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізною хваткою тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.

Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.

Нездорова близькість німецького уряду до великого бізнесу постійно перешкоджає виконанню ним інших зобов'язань, пов'язаних з національними та європейськими інтересами.
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22.11.2022 00:49 Відповісти
Усе завдяки шмеркель.
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22.11.2022 01:35 Відповісти


все це почалося задовго до Меркель.
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22.11.2022 05:18 Відповісти
Вони усi "Ш" - шредер, шмеркель, штанмайер, шольц та "штангельциркуль". Усi наркомани вiд грязьпрому на ***** газу.
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22.11.2022 16:28 Відповісти
так у них там повно ліваків, "вони вперто не бажають помічати дійсність, аж допоки вона по чолу не трісне".
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22.11.2022 02:47 Відповісти
Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік, був призначений членом наглядової ради "Газпрому". Шредер вже обіймає кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream AG і президента ради директорів Nord Stream 2 AG. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
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22.11.2022 05:52 Відповісти
як щоб німці дали нам зброю то нападати на них було б нікому .
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22.11.2022 00:49 Відповісти
Немцы недавно только закончили платить по контрибуции за Первую мировую. За Вторую - в прогрессе. Они не настолько сильны военкой, как думают многие, бо после 2МВ им запрещено иметь наступательное вооружение. С того же времени в Германии расположена военная амербаза, для сдерживания военного аппетита у фрицев. То фрицы пользуясь случаем (за наш счет), пытаются надолужити давние хотелки вооружиться до зубов.
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22.11.2022 01:11 Відповісти
Фріци...А там ще фріци чи вже лумумби через одного?)
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22.11.2022 01:23 Відповісти
А при чем здесь Эмерич? Чи у вас железная логика, мол, фрицы и в Африке фрицы?
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22.11.2022 01:36 Відповісти
Украине помогайте и все будет с Германией в порядке.
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22.11.2022 01:23 Відповісти
Недавно Івашов, якого чомусь уважають як титана військової думки, повідомив, що з початку 90 ВС РФ з бундесвером цілувались в "десна", проводили спільні міроприємства і тд. І ці генерали були категорично проти будь-якої допомоги Україні. Тут Івашов не брехав. Він був багаторічним завканцелярією в гробаря армії СРСР Д.Устинова, одного із трьох авторів війни в Афганістані, з чого і почався розпад СРСР. А крилаті ракетки летять аж до Португалії, от і Ламбрехт дристанула, що Вольдемар може метнути і по них.
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22.11.2022 01:29 Відповісти
Його ***** звуть у всьому свiтi.
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22.11.2022 01:36 Відповісти
Не хвилюйтесь, ми вас захистимо
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22.11.2022 02:10 Відповісти
За німців не турбуйтесь, вони швидко згадають, як діди воювали.
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22.11.2022 06:58 Відповісти
Що вони там за дурню придумують? Куди вони хочуть 100 млрд$$$ витратити? Терміново відправити в Німеччину абхазьку абєзяну, тімашенка, гетманцева - вони розкажуть цим соплякам як правильно дороги будувати і які податки бізнес партнерам скасовувати, а які холопам не з опи - підвищити. тімо шенк розкрач гробниць і гумонітарки - навчить як зробити один канал " он вам нє лівєрная калбаса" або " єдиний шольц".А якщо у вас ще творів мистецтва надто багато, то чмо з г+г ткаченка"шокєр" вам допоможе лишнє списати.
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22.11.2022 04:30 Відповісти
Ну нарешті!
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22.11.2022 05:52 Відповісти
Да ладно, не с...ть в стакан, для цього є НАТО, а вони "за кожен дюйм" впряжуться...чи у них з'явились якісь підозри?
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22.11.2022 06:22 Відповісти
НАТО це не сферичний кiнь у вакуумi, НАТО складається з окремих країн, що мають зобов'язання

витрачати на оборону не менше 2% від свого валового внутрішнього продукту .

Німеччина не дотягує до вимог НАТО навіть попри додаткові 100 млрд євро на оборону...
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22.11.2022 06:35 Відповісти
Таке поняття, як сарказм Вам не відоме?
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22.11.2022 06:40 Відповісти


це був сарказм? дiйсно? )

з написаного Вами нiчого зрозумiти не можливо, якiсь окремi незакiнченi фрази...
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22.11.2022 07:14 Відповісти
Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити

гдето щас громко ржот одна штази-бабушка
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22.11.2022 08:03 Відповісти
Краще більше допомагайте Україні, а після перемоги беріть Україно в НАТО, тоді спокійніше спати буде
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22.11.2022 08:36 Відповісти
Ракеты Patriot из Германии предислоцируют на границу Польши и Украины...,так что концерт окончен...крысы путлера...
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22.11.2022 09:15 Відповісти
 
 