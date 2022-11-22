Германия должна быть готова к возможному нападению, - министр обороны Ламбрехт
По мнению министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, Германия должна готовиться к возможному нападению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", - сказала глава минобороны. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну, Ламбрехт ответила: "Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера".
Также, по словам Ламбрехт, Бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. При этом она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по Североатлантическому альянсу: "Бундесверу никогда не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, в состоянии защитить Германию", - пояснила она.
Кроме того, Германия "может и должна стать лучше во всех областях", особенно в сфере ПВО, где в Европе есть недостатки, подчеркнула Ламбрехт. Министр выразила удовлетворение тем, что Бундесвер получит средства на сумму 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы различные проекты.
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вОнюшка, срань лапотная под прокси, пшло вон отсель. здесь водки нет.
Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізною хваткою тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
Нездорова близькість німецького уряду до великого бізнесу постійно перешкоджає виконанню ним інших зобов'язань, пов'язаних з національними та європейськими інтересами.
все це почалося задовго до Меркель.
77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream AG і президента ради директорів Nord Stream 2 AG. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
витрачати на оборону не менше 2% від свого валового внутрішнього продукту .
Німеччина не дотягує до вимог НАТО навіть попри додаткові 100 млрд євро на оборону...
це був сарказм? дiйсно? )
з написаного Вами нiчого зрозумiти не можливо, якiсь окремi незакiнченi фрази...
гдето щас громко ржот одна штази-бабушка