Германия должна быть готова к возможному нападению, - министр обороны Ламбрехт

По мнению министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, Германия должна готовиться к возможному нападению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", - сказала глава минобороны. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну, Ламбрехт ответила: "Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера".

Также, по словам Ламбрехт, Бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. При этом она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по Североатлантическому альянсу: "Бундесверу никогда не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, в состоянии защитить Германию", - пояснила она.

Кроме того, Германия "может и должна стать лучше во всех областях", особенно в сфере ПВО, где в Европе есть недостатки, подчеркнула Ламбрехт. Министр выразила удовлетворение тем, что Бундесвер получит средства на сумму 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы различные проекты.

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