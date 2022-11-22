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Новости Война
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Германия должна быть готова к возможному нападению, - министр обороны Ламбрехт

бундесвер

По мнению министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, Германия должна готовиться к возможному нападению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", - сказала глава минобороны. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну, Ламбрехт ответила: "Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера".

Также, по словам Ламбрехт, Бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. При этом она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по Североатлантическому альянсу: "Бундесверу никогда не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, в состоянии защитить Германию", - пояснила она.

Кроме того, Германия "может и должна стать лучше во всех областях", особенно в сфере ПВО, где в Европе есть недостатки, подчеркнула Ламбрехт. Министр выразила удовлетворение тем, что Бундесвер получит средства на сумму 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы различные проекты.

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Автор: 

армия (8504) Германия (7076) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+14
Німеччина вперто вважала, що торговельна політика і діалог допоможуть поліпшити відносини з нинішніми і потенційними супротивниками.

Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізною хваткою тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.

Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.

Нездорова близькість німецького уряду до великого бізнесу постійно перешкоджає виконанню ним інших зобов'язань, пов'язаних з національними та європейськими інтересами.
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22.11.2022 00:49 Ответить
+13
Самий страшний напад у вас вже був - напад стурбованості та безкрайньої жадібності
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22.11.2022 00:37 Ответить
+10
Украине помогайте и все будет с Германией в порядке.
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22.11.2022 01:23 Ответить
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Ага, инопланетяне с путинляндии прилетят..
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22.11.2022 00:35 Ответить
Лукавят хитрожопые - знают что за спинами наших ЗСУ бояться нечего !!! Давайте оружие и финансы и пейте пиво ровно - мы все сделаем
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22.11.2022 00:47 Ответить
Все мало? Дай, дай дай! Пора свое производить,
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22.11.2022 06:56 Ответить
Так і захищайтеся самі. Ти ж там перший будеш волати пупін ввєді. Депортуйся на родіну, гнида москальська
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22.11.2022 08:44 Ответить
Ага, буде як в сесесерi- 65% валового доходу пiйде на мiлiтаризацiю.
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22.11.2022 16:31 Ответить
Самий страшний напад у вас вже був - напад стурбованості та безкрайньої жадібності
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22.11.2022 00:37 Ответить
Це вона про ППО, чи думає що Україна й Полща ляжуть під свинособаками?
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22.11.2022 00:45 Ответить
От Кого?чем?и зачем?
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22.11.2022 00:47 Ответить


вОнюшка, срань лапотная под прокси, пшло вон отсель. здесь водки нет.
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22.11.2022 06:23 Ответить
Німеччина вперто вважала, що торговельна політика і діалог допоможуть поліпшити відносини з нинішніми і потенційними супротивниками.

Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізною хваткою тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.

Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.

Нездорова близькість німецького уряду до великого бізнесу постійно перешкоджає виконанню ним інших зобов'язань, пов'язаних з національними та європейськими інтересами.
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22.11.2022 00:49 Ответить
Усе завдяки шмеркель.
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22.11.2022 01:35 Ответить


все це почалося задовго до Меркель.
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22.11.2022 05:18 Ответить
Вони усi "Ш" - шредер, шмеркель, штанмайер, шольц та "штангельциркуль". Усi наркомани вiд грязьпрому на ***** газу.
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22.11.2022 16:28 Ответить
так у них там повно ліваків, "вони вперто не бажають помічати дійсність, аж допоки вона по чолу не трісне".
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22.11.2022 02:47 Ответить
Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік, був призначений членом наглядової ради "Газпрому". Шредер вже обіймає кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream AG і президента ради директорів Nord Stream 2 AG. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
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22.11.2022 05:52 Ответить
як щоб німці дали нам зброю то нападати на них було б нікому .
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22.11.2022 00:49 Ответить
Немцы недавно только закончили платить по контрибуции за Первую мировую. За Вторую - в прогрессе. Они не настолько сильны военкой, как думают многие, бо после 2МВ им запрещено иметь наступательное вооружение. С того же времени в Германии расположена военная амербаза, для сдерживания военного аппетита у фрицев. То фрицы пользуясь случаем (за наш счет), пытаются надолужити давние хотелки вооружиться до зубов.
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22.11.2022 01:11 Ответить
Фріци...А там ще фріци чи вже лумумби через одного?)
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22.11.2022 01:23 Ответить
А при чем здесь Эмерич? Чи у вас железная логика, мол, фрицы и в Африке фрицы?
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22.11.2022 01:36 Ответить
Украине помогайте и все будет с Германией в порядке.
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22.11.2022 01:23 Ответить
Недавно Івашов, якого чомусь уважають як титана військової думки, повідомив, що з початку 90 ВС РФ з бундесвером цілувались в "десна", проводили спільні міроприємства і тд. І ці генерали були категорично проти будь-якої допомоги Україні. Тут Івашов не брехав. Він був багаторічним завканцелярією в гробаря армії СРСР Д.Устинова, одного із трьох авторів війни в Афганістані, з чого і почався розпад СРСР. А крилаті ракетки летять аж до Португалії, от і Ламбрехт дристанула, що Вольдемар може метнути і по них.
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22.11.2022 01:29 Ответить
Його ***** звуть у всьому свiтi.
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22.11.2022 01:36 Ответить
Не хвилюйтесь, ми вас захистимо
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22.11.2022 02:10 Ответить
За німців не турбуйтесь, вони швидко згадають, як діди воювали.
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22.11.2022 06:58 Ответить
Що вони там за дурню придумують? Куди вони хочуть 100 млрд$$$ витратити? Терміново відправити в Німеччину абхазьку абєзяну, тімашенка, гетманцева - вони розкажуть цим соплякам як правильно дороги будувати і які податки бізнес партнерам скасовувати, а які холопам не з опи - підвищити. тімо шенк розкрач гробниць і гумонітарки - навчить як зробити один канал " он вам нє лівєрная калбаса" або " єдиний шольц".А якщо у вас ще творів мистецтва надто багато, то чмо з г+г ткаченка"шокєр" вам допоможе лишнє списати.
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22.11.2022 04:30 Ответить
Ну нарешті!
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22.11.2022 05:52 Ответить
Да ладно, не с...ть в стакан, для цього є НАТО, а вони "за кожен дюйм" впряжуться...чи у них з'явились якісь підозри?
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22.11.2022 06:22 Ответить
НАТО це не сферичний кiнь у вакуумi, НАТО складається з окремих країн, що мають зобов'язання

витрачати на оборону не менше 2% від свого валового внутрішнього продукту .

Німеччина не дотягує до вимог НАТО навіть попри додаткові 100 млрд євро на оборону...
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22.11.2022 06:35 Ответить
Таке поняття, як сарказм Вам не відоме?
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22.11.2022 06:40 Ответить


це був сарказм? дiйсно? )

з написаного Вами нiчого зрозумiти не можливо, якiсь окремi незакiнченi фрази...
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22.11.2022 07:14 Ответить
Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити

гдето щас громко ржот одна штази-бабушка
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22.11.2022 08:03 Ответить
Краще більше допомагайте Україні, а після перемоги беріть Україно в НАТО, тоді спокійніше спати буде
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22.11.2022 08:36 Ответить
Ракеты Patriot из Германии предислоцируют на границу Польши и Украины...,так что концерт окончен...крысы путлера...
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22.11.2022 09:15 Ответить
 
 