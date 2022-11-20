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Мельник – к Шольцу: Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум

мельник

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что Германия должна не просить, а в ультимативной форме потребовать от России вывести войска из Украины.

Свою позицию он озвучил в твиттере, обращаясь к канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Господин канцлер. Это хорошо, что вы крикнули Путину "прекратить войну". Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это", - написал Мельник.

Напомним, накануне Шольц напрямую обратился к президенту РФ Путину. "Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире с Украиной, который не был бы продиктован Россией. Ни одна страна не является соседним задним двором. Никто не имеет права посягать на чужую территорию", - заявил Шольц на государственной партийной конференции Социал-демократической партии Германии.

Читайте также: Экс-посол Мельник назначен заместителем главы МИД

Автор: 

Германия (7071) путин владимир (31564) Мельник Андрей (229) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+24
Німеччина друга країна після США по обсягам допомоги Україні і перша в Європі економіка - ну перестаньте повчати того, хто на декілька щаблів вище в еволюції
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20.11.2022 15:52 Ответить
+23
Коли вже цей шкідник студить свою смердючу пельку???
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20.11.2022 15:45 Ответить
+17
Тільки налагодили відносини як знову починаються наїзди
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20.11.2022 15:52 Ответить
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Коли вже цей шкідник студить свою смердючу пельку???
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20.11.2022 15:45 Ответить
Угу... Любителі шашликів на дівятомая повчають дурненьких німців як правильно боротися з ******
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20.11.2022 16:07 Ответить
Цей Мельник на нов1й посад1, ще наробить нам неприемностей
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20.11.2022 16:16 Ответить
Може призначити Мельника канцлером? Раз тупі німці не вивозять...
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20.11.2022 15:46 Ответить
То дипломат на Німеччину наїзжав, тепер зам міністра наїджає...
Якесь повальне незадоволення Німеччиною.
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20.11.2022 15:46 Ответить
Причому Германія не підписувала жодних гарантій для України як США, Франція, чи Китай. І до Ізраїлю, за продаж козломордим безпілотників, претензій нема...
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20.11.2022 15:52 Ответить
Хто поставив оце чмо на посаду?
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20.11.2022 15:49 Ответить
Мельнику респект!
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20.11.2022 15:50 Ответить
Респект йому, і Шольцу,
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20.11.2022 15:54 Ответить
Напевно за ліверну ковбасу респект?
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20.11.2022 16:06 Ответить
https://www.dw.com/uk/nimetska-presa-nazyvaiuchy-kantslera-kovbasoiu-melnyk-nikomu-ne-dopomahaie/a-61685644 https://www.dw.com/uk/nimetska-presa-nazyvaiuchy-kantslera-kovbasoiu-melnyk-nikomu-ne-dopomahaie/a-61685644

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20.11.2022 16:15 Ответить
Тільки налагодили відносини як знову починаються наїзди
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20.11.2022 15:52 Ответить
Мельник- невиховане дурнувате чмо
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20.11.2022 16:02 Ответить
От якби він зазирнув ***** у око то війна б і закінчилась Так зеленограй?
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20.11.2022 16:18 Ответить
Саботажника Мельника на посаду заступника міністра призначив Зеленьський. Ти це розуміеш? Якщо розумієш, то хто тут зеленограй?
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20.11.2022 23:51 Ответить
Німеччина друга країна після США по обсягам допомоги Україні і перша в Європі економіка - ну перестаньте повчати того, хто на декілька щаблів вище в еволюції
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20.11.2022 15:52 Ответить
Nein.
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20.11.2022 20:55 Ответить
Ультиматум рашці --- США це личить .
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20.11.2022 15:53 Ответить
Ультиматум, навряд, а от цікаву зброю, можуть дати, якщо не мають по ній, ультиматуму від *****....
Нам залишається тільки здогадуватися....
і сподіватися на Бога, і ЗСУ....
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20.11.2022 15:59 Ответить
Що вони можуть дати? Вже німці скиглять що їм бракує озброєння на 20мільярдів! Світло збираються в країні вимикати! І це друга економіка..
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20.11.2022 16:20 Ответить
Не треба було тупим німцям голосувати за Меркель що розкрадала армію
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29.04.2023 20:09 Ответить
Мельник - дурнувате чмо, це точно креатура дерьмака
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20.11.2022 16:00 Ответить
Єрмак ще спекулював квитками на концерти 95-го кварталу, коли Мельник вже був Послом України в Німеччині. Аби щось ляпнути:

З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (вікіпедія)
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20.11.2022 16:49 Ответить
Ну і?
Мельник , як і кулеба, це ганьба української дипломатії. Шістки, старшіКудиПошлють, кар'єристи.
На честь, гідність та користь для України їм плювати.
За гідного Президента, поводили себе, як дипломати, за дерьмака, як гопота тупорила.
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20.11.2022 18:05 Ответить
Зараз хто призначив Мельника на посаду? Кассир, чи Ермак дав вказівку артисту підписати указ?
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20.11.2022 23:53 Ответить
все йде по плану.1.обсирати США,особливо Байдена.2.продовжити обсирати союзників,особливо Німеччину та її керівництво.В другому етапі:1.топити за трмпа2.топити за китай.єрмак "працює"
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20.11.2022 16:02 Ответить
Це дерьмакове "чевоІзволітЄ" продовжує тявкати на німців в силу звички, чи дана команда, таки, посрат.ся з Германією, задля розвалу загальноєвропейської пітримки України?
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20.11.2022 16:29 Ответить
Який рохзумний Мельник, а чому ти мовчав, коли твій Президент не займавася обороною? Що не знав, що росія розуміє тільки силу, а не асфальт? Чому Шольц має ставити якісь удьтиматуми пуйлу, що він на них напав? Замість подяки за підтримку, ще якісь наїзди,точно при владі якісь "гопники". Не переводьте "стрілки" на німців, ви сьогодні маєте їм бути вдячні за любу підтримку, при владі в Україні ви "слуги", і вся відповідальність на вас.
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20.11.2022 16:29 Ответить
Ще раз для тих, хто в танку:

З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (вікіпедія)
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20.11.2022 16:50 Ответить
так, прошу пана пригадати, коли цей Повноважний Посол "наїзжав" на пані Меркель, яка йшла поруч з пуйлом?
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20.11.2022 16:58 Ответить
Усі радіють новині про смерть Гітлера. Путлера
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20.11.2022 16:34 Ответить
Так подзвони сам і постав.Або не *****.
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20.11.2022 16:44 Ответить
Хорош дядя, даже сейчас не отстает от шницелей.
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20.11.2022 16:50 Ответить
Тьху ти, знову цей Мельник 🤦
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20.11.2022 17:28 Ответить
дурнуватого "дипламата" ще і зам.министра призначили , що за маячня ?
Кулєба - стули йому пельку , воно ж хворе !
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20.11.2022 17:35 Ответить
Герман галущенко, челАвек дерьмака, по суті, довів "енергоатом" до банкрутства, за що був призначений міністром енергетики.
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20.11.2022 18:16 Ответить
Все правильно Мельник говорит...все по делу....а то эти наигранные зауваження от Шольца действует только на самых наивных....Мельник молодчага...
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20.11.2022 17:41 Ответить
Будапешт подписывала не Германия. Немцы вообще нам ничего не должны. А что бы даже мысли не было нам помочь, Мельник их задалбывает.
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20.11.2022 18:26 Ответить
Нічого особливого, просто список того, що надала нам Німеччина протягом останнього тижня:

🔺1000 реактивних снарядів для РСЗВ MARS II;

🔺8 важких танкових тягачів M1070 Oshkosh (раніше поставлено 5 од.);

🔺39 позашляховиків прикордонної охорони (раніше: 22 од.);

🔺запчастини до кулеметів М2;

🔺30 кулеметів MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин (раніше: 6 од.);

🔺116 польових обігрівачів;

🔺28 засобів виявлення та протидії БЛА (раніше: 18 од.);

🔺20 розширювачів діапазону частот для засобів боротьби з дронами;

🔺4 вилкових навантажувачів (раніше: 3 од.).

Крім того, до переліку вже переданої Україні на поточний момент техніки та озброєнь входять:

🔺30 бронемашин «Dingo»

Комплекс ППО IRIS-T SLM

🔺18 розвідувальних БЛА

🔺17 важких та середніх мостукладальників

🔺5 реактивних систем залпового вогню MARS II з ************

🔺14 одиниць 155-мм самохідних гаубиць **************-2000 (спільно з Нідерландами)

🔺2 безпілотні надводні катери

🔺10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2

🔺200 наметів

🔺195 генераторів

🔺116 000 зимових курток

🔺80 000 зимових штанів

🔺240 000 зимових шапок

🔺100 000 аптечок

🔺405 000 комплектів денного раціону

🔺30 000 *********** калібру 40 мм

🔺30 одиниць 35-мм зенітних самохідних установок «Gepard» та близько 6000 патронів

🔺13 500 снарядів калібру 155 мм

🔺67 холодильників для медичних матеріалів

🔺РЛС артилерійської розвідки COBRA

🔺4000 навчальних *********** для зенітних самохідних установок

🔺54 бронетранспортери M113 (зі складу армії Данії, модернізація фінансується Німеччиною)

🔺53 000 *********** для зенітних самохідних установок

🔺20 лазерних цільовказівників

🔺3000 ручних протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 з 900 прицільно-пусковими пристроями

🔺14 900 протитанкових мін

🔺500 ПЗРК «STINGER»

🔺2700 ПЗРК «Стрела»

🔺22 мільйони набоїв до стрілецької зброї

🔺50 ракет для ураження укріплених споруд

🔺100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами

🔺100 000 ручних гранат

🔺5300 зарядів вибухової речовини

🔺100 000 метрів детонуючого шнура

🔺100 000 детонаторів

🔺350 000 підривників

🔺10 переносних пристроїв протидії БЛА

🔺100 автоматичних інжекторів

🔺28 000 шоломів

🔺15 палет (піддонів) військового спорядження

🔺280 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)

🔺6 палет (піддонів) матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів

🔺125 бінокулярних оптичних приладів

🔺1200 медичних ліжок

🔺18 палет (піддонів) медичних матеріалів, 60 хірургічних світильників

захисний одяг, хірургічні маски

🔺10 000 спальних мішків

🔺600 захисних окулярів

🔺1 систему РЕБ

🔺3000 польових телефонів

🔺5000 барабанів кабелю з ременями для перенесення

🔺1 польовий шпиталь (спільний проєкт з Естонією)

🔺353 пари окулярів нічного бачення

🔺4 системи протидії БЛА

🔺165 біноклів

🔺медичні матеріали (серед іншого рюкзаки, компресійні бинти)

🔺38 лазерних далекомірів

дизельне паливо та бензин (постійні поставки)

🔺10 тонн реагенту AdBlue

🔺500 медичних засобів для зупинки кровотечі

🔺запчастини для МиГ-29

🔺30 захищених автомобілів

🔺80 пікапів

🔺7944 гранатометів RGW-90 Matador

🔺6 пересувних дезактиваційних машин HEP-70, включаючи знезаражувальні матеріали

🔺10 бронеавтомобілів HMMWV (8 у конфігурації РЛС для виявлення наземних цілей, 2 РЕБ для протидії БЛА)

🔺7 комплектів постановки перешкод радіозв'язку

🔺8 мобільних РЛС виявлення наземних цілей та тепловізійних камер

🔺4 мобільні захищені системи розмінування

🔺8 радіоелектронних пристроїв захисту від БЛА

🔺1 високочастотну систему з обладнанням.

Danke
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20.11.2022 18:34 Ответить
Цього мало дуже мало
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29.04.2023 20:06 Ответить
Ого.. а чого ви майже у травні 23р. вирішили прокоментувати допис від 20.11.2022р.?…..
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29.04.2023 20:35 Ответить
Бо вважав це доцільним
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29.04.2023 20:52 Ответить
Так перелік допомоги станом на той час.. і не повний..
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29.04.2023 22:22 Ответить
А цей мукомол в курсі що дипломати взагалі в такому тоні не розмовляють з партнерами?! ДБЛБЛД.
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20.11.2022 18:38 Ответить
а ти недолуге недоольгієвська в розумі?

Що коли тебе 3,14-издять, то дипломатія не допомагає?
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20.11.2022 20:57 Ответить
Казковий довбень, стули свою кацапську пельку.
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21.11.2022 11:09 Ответить
Опанував гугєл-транслейт?
свабодєн нєдоольгієвець))
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21.11.2022 18:55 Ответить
Єрмак його поставив запасним. Він з усіма в контрах, тільки бритів боїться, там же нерухомість. І Пристайко мовчить, щось там раз піскнув, але зашикали. Було епічне відео, коли Борис приїхав, Гнусавий вистроїв всіх. Ермак став на чолі, щоб Борис з ним перший привітався. А той залишив Гнусавого і пішов далі з кимось таки привітався а з Єрмака навіть не побачив.
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20.11.2022 18:55 Ответить
Мельник, поставь себе термометр.
Нашёлся учитель для канцлера.
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20.11.2022 19:40 Ответить
Постав собі клізму і зазерни в ХЛАЗА Шольцу та Штанмаєру 1 березня.
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20.11.2022 20:56 Ответить
У Мельника явно температура. Хай поміряяє.
Якщо не знає, скільки допомоги надійшло від Німеччини.
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20.11.2022 23:50 Ответить
Ну звичайно ти знаєш.
Це якесь ідіотство - всі знають краще, правда не знають що)))
Коли хтось із "нас" говорить , що має думку, то це викликає повагу та респект, якщо ж "знавці" 100% знають, то читай вище.
Це класика шизофренії:
Німеччина стільки дала зброї, що Мельник ідіот.
Як би цієї зброї не було, то Мельник був би знову ж ідіотом, бо не добився поставок зброї.

Мнда..
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21.11.2022 06:25 Ответить
Опять этот подлец Мельник вылез, уже с должности замминиста будет вредить отношениям Украины и союзников, намеренно их хамить по указанию Ермака, что бы потом вылез с телесуфлером Бубочка и прогнусавил-" плохие союзники нам не поставляют, надо переговоры с путиным"!
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20.11.2022 23:59 Ответить
читай нижче 6:27
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21.11.2022 06:28 Ответить
Придурок, читай надписи на туалетной бумаге. Тебя для лечения головы полезно. Это Мельник уже таких имбецилов типа тебя нанимает, что бы отбеливали репутацию?
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21.11.2022 09:04 Ответить
Nr. Опанував гугєл-транслейт?
свабодєн нєдоольгієвець))

ПиСи: Варєра ти льшо лє?))
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21.11.2022 18:56 Ответить
он точно дипломат? он не в адеквате вообще!
Германия поставила оружия и помощи на миллиарды.
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21.11.2022 04:13 Ответить
Мушу сказати, що ольгіївці вишивату розкрутили
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21.11.2022 06:27 Ответить
 
 