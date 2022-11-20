Мельник – к Шольцу: Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что Германия должна не просить, а в ультимативной форме потребовать от России вывести войска из Украины.

Свою позицию он озвучил в твиттере, обращаясь к канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Господин канцлер. Это хорошо, что вы крикнули Путину "прекратить войну". Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это", - написал Мельник.

Напомним, накануне Шольц напрямую обратился к президенту РФ Путину. "Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире с Украиной, который не был бы продиктован Россией. Ни одна страна не является соседним задним двором. Никто не имеет права посягать на чужую территорию", - заявил Шольц на государственной партийной конференции Социал-демократической партии Германии.

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