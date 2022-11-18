Экс-посол Мельник назначен заместителем главы МИД
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник был назначен заместителем министра иностранных дел.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем Министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, с 2014 по 2022 год Мельник был послом в Германии.
9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника.
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+33 Валентин Пруденко
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+22 Evgen Karpov
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+20 Danilo Kosmina #241992
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Цей непотріб наробив шкоди нашій країні в Німеччині, а зараз буде обс@рати всіх союзників загалом??
Боже, дай же ж розуму українцям!
Хоч трішки...
Хотілося б почути, якими ковбасами є політики інших держав?
Лайно не тоне!
Мельник - глиба, не те що ваші злодійкуватий ідоли.
https://germany.mfa.gov.ua/news/chomu-nimci-shche-budut-sumuvati-za-poslom-andriyem-melnykom-komentar-petera-dauzenda
Про це майбутнє призначення вже було відомо за кілька місяців.
В нього, взагалі, є компетенція в дипломатії?
Пєрдаки вже лопнули ..
Жріть лівєрную ковбасу та запивайте стєкломоєм...чи вишуканішим напоєм - бАААярой))
На кого ти дрочиш абсолютно неважливо - чи то Порох чи то *****. Вони мені одинаково похєр як і зєля і всі остальні прізєдєнти і хАзяйствєнікі
))
Расслабся
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