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Экс-посол Мельник назначен заместителем главы МИД

мельник

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник был назначен заместителем министра иностранных дел.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем Министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, с 2014 по 2022 год Мельник был послом в Германии.

9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Читайте также: Посол Украины Мельник извинится перед канцлером Германии Шольцем за "обиженную ливерную колбасу"

Автор: 

МИД (6996) назначение (2182) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+33
Єрмак постарався?! Щоб розсварити Україну зі всім цивілізованим світом?
Цей непотріб наробив шкоди нашій країні в Німеччині, а зараз буде обс@рати всіх союзників загалом??
Боже, дай же ж розуму українцям!
Хоч трішки...
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18.11.2022 18:01 Ответить
+22
Цей розум був потрібен у 2019, зараз одним розумом не обійдешся. Треба щось дієвіше, щоб виколупати всю цю мерзоту.
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18.11.2022 18:07 Ответить
+20
Верховному, Найвэлычнившивому дыпломату нужны такие же, нестабильные, кадры, как и он сам
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18.11.2022 17:59 Ответить
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О! Це круто! Німецька "вата" на гівно зійде)))
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18.11.2022 17:54 Ответить
Верховному, Найвэлычнившивому дыпломату нужны такие же, нестабильные, кадры, как и он сам
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18.11.2022 17:59 Ответить
Єрмак постарався?! Щоб розсварити Україну зі всім цивілізованим світом?
Цей непотріб наробив шкоди нашій країні в Німеччині, а зараз буде обс@рати всіх союзників загалом??
Боже, дай же ж розуму українцям!
Хоч трішки...
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18.11.2022 18:01 Ответить
Цей розум був потрібен у 2019, зараз одним розумом не обійдешся. Треба щось дієвіше, щоб виколупати всю цю мерзоту.
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18.11.2022 18:07 Ответить
Згодний з Вами на всі 100%! Але де ж взяти свого Піночета??
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18.11.2022 18:11 Ответить
1ооо% є якась методичка. Коли президент підписував указ про звільнення з посади Мельника-це була така зрада...Кометатори на гівно зсходили,щоб всіх запевнити,що це не можна робити,особливо в Німеччині,що кращого ніколи не найдемо.А ще краще поставити його на посаду керівника МЗС...Поставили заступником-знову зрада,нестабільний кадр,поставив Єрмак,гроші в асфальт,ракети в дороги,гуманітарку крадуть...
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18.11.2022 23:12 Ответить
Пане Андрію!
Хотілося б почути, якими ковбасами є політики інших держав?
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18.11.2022 18:06 Ответить
Це ж той виродок, який на посаді посла дискредитовував нас на весь світ. Чого ще було чекати від зеленої банди..розвал України іде по плану.
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18.11.2022 18:07 Ответить
verpiss dich arschgesicht))
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18.11.2022 22:01 Ответить
Є в нас ковбаса, дермак і всі всі всі
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18.11.2022 18:08 Ответить
Или глупость, или вредительство.
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18.11.2022 18:09 Ответить
Друге.
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18.11.2022 18:11 Ответить
ідіотизм?
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18.11.2022 19:23 Ответить
це уже третє...
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18.11.2022 23:38 Ответить
єрмак "працює"-будуть проблеми с союзниками
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18.11.2022 18:10 Ответить
Недаремно цей мерзотник писав, що йому випала честь мати кота з батьківщини найвеличнішого!
Лайно не тоне!
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18.11.2022 18:11 Ответить
Это тот ******* что нахамил Маску не разобравшись в вопросе? Ну да, дипломааааат, мать твою!
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18.11.2022 18:11 Ответить
Трирічний трешак. Похоін на Україну, головне,відданість дерьмаку і беззаперечне виконання настанов фсбшного пацюка.
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18.11.2022 18:15 Ответить
Ооо! На підвищення пашол пасол! Давай значить мельник практикуй свої "дипломатичні таланти" не тільки в Німеччині, а й на світовій арені.
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18.11.2022 18:23 Ответить
Ідіоти.
Мельник - глиба, не те що ваші злодійкуватий ідоли.
https://germany.mfa.gov.ua/news/chomu-nimci-shche-budut-sumuvati-za-poslom-andriyem-melnykom-komentar-petera-dauzenda
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18.11.2022 18:23 Ответить
Звичайний кадровий дипломат.На жаль,за Зеленського погодився вкидувати недипломатично меседжі за вказівками з ОПи...(за це й був винагороджений посадою).
Про це майбутнє призначення вже було відомо за кілька місяців.
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18.11.2022 20:03 Ответить
Боневтік в ті часи тільки но шукав шляхи кому і як дупу лизати.
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18.11.2022 23:41 Ответить
Готує зміну Кулебі, зараз обітреться, набере лоску, трохи охолоне і буде як ***** Сіярто дулі сусідам крутити
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18.11.2022 18:37 Ответить
Не приведи Боже!!!
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18.11.2022 20:40 Ответить
Просто немає слів. Цікаво, чи залишився ще хтось, який сумнівався у тому, що все про що гавкав цей типа посол у Німеччині, було не його авторство. І якщо раніше зіпсували стосунки лише з Німеччиною, то зараз точно вирішили настроїти проти себе всю Європу. Він просто сором нашої України.
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18.11.2022 18:42 Ответить
Прорыв отношений с Германией нам обеспечен. С илоном маском тоже
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18.11.2022 19:11 Ответить
а Дещиця де?
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18.11.2022 19:25 Ответить
А мне он нравится....говорил Гансам прямо в глаза....видно что человек за страну переживает и не присмыкался в высказываниях....Украине нужны националисты
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18.11.2022 19:33 Ответить
То хай назначать до Угорщини.
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18.11.2022 19:47 Ответить
Таких "националістов" в дурку треба закривати . А тими , хто радіє розриву відношень з партнерами під час війни , повинно зайнятись СБУ .
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18.11.2022 20:01 Ответить
Надутые щеки Гансов это не разрыв дип отношений, а всеоо лишь надутые щеки гансов, которых ткнули в их же дерьмо...Они всячески не давали оружие, им об этом прямо заявили....и по заслугам....на весь мир заявили...и правильно сделали...хоть у кого-то есть яйца в этой зеленой богодельне...
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18.11.2022 21:07 Ответить
Відповідай на нормальній мові - на свинособачому не спікуюсь . Або від'***** .
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18.11.2022 22:12 Ответить
Але ж відповів мені...Ну добре, ось особисто для тебе завантажив українську...
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19.11.2022 07:35 Ответить
Дякую , вибач , не ображайся .
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19.11.2022 16:42 Ответить
Ну как бы Мельник имел самое непосредственное отношение не только к "надутым щекам гансов(с)", но и к тому, что ВСУ за малым не остались без Старлинков. И это при том, что на тот момент он уже был никем.
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19.11.2022 01:19 Ответить
до 24го лютогоо це бидло язика зі сраки не виймало,коли німці блокували нам продаж зброї,і нічого оПу все влаштовувало,це ручна ***** яка гавкає тільки по команді з офісу
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18.11.2022 23:41 Ответить
Це той, що шольца назвав ліверною ковбасою, після чого германія відмовлялася допомагати Україні, поки Україна свого посла не поміняє? А потім маску в твіттері написав: "Пішов ти на ***", після чого маск сказав, що не бути платити за Україну за старлінк.
В нього, взагалі, є компетенція в дипломатії?
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18.11.2022 19:34 Ответить
в нього є компетенція в диверсійній діяльності. завдання дерьмака - розвалити підтримку наших союзників у світі та розвалити армію зсередини. поки що все успішно виконується через його агентів у всіх гілках влади.
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18.11.2022 19:42 Ответить
за мене - респект. хтось мусив почати казати правду.
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18.11.2022 20:18 Ответить
Рідкісний професіонал влада інших немає.
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18.11.2022 20:38 Ответить
Человечище! Все сделал для того, что бы Германия нам оружие не поставляла. При нем был разгар шашней Меркель с Путиным.
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18.11.2022 20:48 Ответить
О Боже!! Боневтик решил этим назначением побить горшки разом со всеми?((
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18.11.2022 21:33 Ответить
О!! Як вата з вишиватою палає..
Пєрдаки вже лопнули ..

Жріть лівєрную ковбасу та запивайте стєкломоєм...чи вишуканішим напоєм - бАААярой))
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18.11.2022 22:04 Ответить
вага а тепер бидло ситай ц усвого новогот божка чому твій новий божок сосав мовчки до 24го і ніхрена не міг зробити в Німетчині,до вторгнення,твій новий божок ще одне ручне бидло повилазо "невати емігрантської",що бидлята добре любити Батьківщину на відстані?
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18.11.2022 23:45 Ответить
Довбень. ти неДОольгієвське чмо мені мало цікаво.
На кого ти дрочиш абсолютно неважливо - чи то Порох чи то *****. Вони мені одинаково похєр як і зєля і всі остальні прізєдєнти і хАзяйствєнікі
))
Расслабся
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19.11.2022 05:59 Ответить
Всё, что вам нужно знать про этого дипломата:
"
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19.11.2022 10:27 Ответить
да отправьте вы его на фронт - там всё станет ясным
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19.11.2022 13:10 Ответить
 
 