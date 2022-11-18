Экс-посол Мельник назначен заместителем главы МИД

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник был назначен заместителем министра иностранных дел.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем Министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, с 2014 по 2022 год Мельник был послом в Германии.

9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника.

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