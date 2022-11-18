Експосла Мельника призначено заступником глави МЗС

Колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником Міністра закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 2014 по 2022 Мельник був послом у Німеччині.

9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

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