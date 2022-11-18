Експосла Мельника призначено заступником глави МЗС
Колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником Міністра закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, з 2014 по 2022 Мельник був послом у Німеччині.
9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.
Топ коментарі
+33 Валентин Пруденко
показати весь коментар18.11.2022 18:01 Відповісти Посилання
+22 Evgen Karpov
показати весь коментар18.11.2022 18:07 Відповісти Посилання
+20 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар18.11.2022 17:59 Відповісти Посилання
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Цей непотріб наробив шкоди нашій країні в Німеччині, а зараз буде обс@рати всіх союзників загалом??
Боже, дай же ж розуму українцям!
Хоч трішки...
Хотілося б почути, якими ковбасами є політики інших держав?
Лайно не тоне!
Мельник - глиба, не те що ваші злодійкуватий ідоли.
https://germany.mfa.gov.ua/news/chomu-nimci-shche-budut-sumuvati-za-poslom-andriyem-melnykom-komentar-petera-dauzenda
Про це майбутнє призначення вже було відомо за кілька місяців.
В нього, взагалі, є компетенція в дипломатії?
Пєрдаки вже лопнули ..
Жріть лівєрную ковбасу та запивайте стєкломоєм...чи вишуканішим напоєм - бАААярой))
На кого ти дрочиш абсолютно неважливо - чи то Порох чи то *****. Вони мені одинаково похєр як і зєля і всі остальні прізєдєнти і хАзяйствєнікі
))
Расслабся
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