Мельник - до Шольца: Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматум

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що Німеччина має не просити, а в ультимативній формі вимагати від Росії вивести війська з України.

Свою позицію він озвучив у твіттері, звертаючись до канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пане канцлер. Це добре, що ви крикнули Путіну "припинити війну". Але це тільки слова. Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматум. З болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид проти українців. Зробіть це", - написав Мельник.

Нагадаємо, напередодні Шольц напряму звернувся до президента РФ Путіна. "Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир з Україною, який не був би продиктований Росією. Жодна країна не є сусіднім заднім двором. Ніхто не має права зазіхати на чужу територію", - заявив Шольц на державній партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.

Також читайте: Експосол Мельник запропонував Шольцу створити "європейський танковий альянс"