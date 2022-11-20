Мельник - до Шольца: Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматум
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що Німеччина має не просити, а в ультимативній формі вимагати від Росії вивести війська з України.
Свою позицію він озвучив у твіттері, звертаючись до канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пане канцлер. Це добре, що ви крикнули Путіну "припинити війну". Але це тільки слова. Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматум. З болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид проти українців. Зробіть це", - написав Мельник.
Нагадаємо, напередодні Шольц напряму звернувся до президента РФ Путіна. "Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир з Україною, який не був би продиктований Росією. Жодна країна не є сусіднім заднім двором. Ніхто не має права зазіхати на чужу територію", - заявив Шольц на державній партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.
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Якесь повальне незадоволення Німеччиною.
Нам залишається тільки здогадуватися....
і сподіватися на Бога, і ЗСУ....
З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (вікіпедія)
Мельник , як і кулеба, це ганьба української дипломатії. Шістки, старшіКудиПошлють, кар'єристи.
На честь, гідність та користь для України їм плювати.
За гідного Президента, поводили себе, як дипломати, за дерьмака, як гопота тупорила.
З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (вікіпедія)
Гітлера.Путлера
Кулєба - стули йому пельку , воно ж хворе !
🔺1000 реактивних снарядів для РСЗВ MARS II;
🔺8 важких танкових тягачів M1070 Oshkosh (раніше поставлено 5 од.);
🔺39 позашляховиків прикордонної охорони (раніше: 22 од.);
🔺запчастини до кулеметів М2;
🔺30 кулеметів MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин (раніше: 6 од.);
🔺116 польових обігрівачів;
🔺28 засобів виявлення та протидії БЛА (раніше: 18 од.);
🔺20 розширювачів діапазону частот для засобів боротьби з дронами;
🔺4 вилкових навантажувачів (раніше: 3 од.).
Крім того, до переліку вже переданої Україні на поточний момент техніки та озброєнь входять:
🔺30 бронемашин «Dingo»
Комплекс ППО IRIS-T SLM
🔺18 розвідувальних БЛА
🔺17 важких та середніх мостукладальників
🔺5 реактивних систем залпового вогню MARS II з ************
🔺14 одиниць 155-мм самохідних гаубиць **************-2000 (спільно з Нідерландами)
🔺2 безпілотні надводні катери
🔺10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2
🔺200 наметів
🔺195 генераторів
🔺116 000 зимових курток
🔺80 000 зимових штанів
🔺240 000 зимових шапок
🔺100 000 аптечок
🔺405 000 комплектів денного раціону
🔺30 000 *********** калібру 40 мм
🔺30 одиниць 35-мм зенітних самохідних установок «Gepard» та близько 6000 патронів
🔺13 500 снарядів калібру 155 мм
🔺67 холодильників для медичних матеріалів
🔺РЛС артилерійської розвідки COBRA
🔺4000 навчальних *********** для зенітних самохідних установок
🔺54 бронетранспортери M113 (зі складу армії Данії, модернізація фінансується Німеччиною)
🔺53 000 *********** для зенітних самохідних установок
🔺20 лазерних цільовказівників
🔺3000 ручних протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 з 900 прицільно-пусковими пристроями
🔺14 900 протитанкових мін
🔺500 ПЗРК «STINGER»
🔺2700 ПЗРК «Стрела»
🔺22 мільйони набоїв до стрілецької зброї
🔺50 ракет для ураження укріплених споруд
🔺100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами
🔺100 000 ручних гранат
🔺5300 зарядів вибухової речовини
🔺100 000 метрів детонуючого шнура
🔺100 000 детонаторів
🔺350 000 підривників
🔺10 переносних пристроїв протидії БЛА
🔺100 автоматичних інжекторів
🔺28 000 шоломів
🔺15 палет (піддонів) військового спорядження
🔺280 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)
🔺6 палет (піддонів) матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів
🔺125 бінокулярних оптичних приладів
🔺1200 медичних ліжок
🔺18 палет (піддонів) медичних матеріалів, 60 хірургічних світильників
захисний одяг, хірургічні маски
🔺10 000 спальних мішків
🔺600 захисних окулярів
🔺1 систему РЕБ
🔺3000 польових телефонів
🔺5000 барабанів кабелю з ременями для перенесення
🔺1 польовий шпиталь (спільний проєкт з Естонією)
🔺353 пари окулярів нічного бачення
🔺4 системи протидії БЛА
🔺165 біноклів
🔺медичні матеріали (серед іншого рюкзаки, компресійні бинти)
🔺38 лазерних далекомірів
дизельне паливо та бензин (постійні поставки)
🔺10 тонн реагенту AdBlue
🔺500 медичних засобів для зупинки кровотечі
🔺запчастини для МиГ-29
🔺30 захищених автомобілів
🔺80 пікапів
🔺7944 гранатометів RGW-90 Matador
🔺6 пересувних дезактиваційних машин HEP-70, включаючи знезаражувальні матеріали
🔺10 бронеавтомобілів HMMWV (8 у конфігурації РЛС для виявлення наземних цілей, 2 РЕБ для протидії БЛА)
🔺7 комплектів постановки перешкод радіозв'язку
🔺8 мобільних РЛС виявлення наземних цілей та тепловізійних камер
🔺4 мобільні захищені системи розмінування
🔺8 радіоелектронних пристроїв захисту від БЛА
🔺1 високочастотну систему з обладнанням.
Danke
Що коли тебе 3,14-издять, то дипломатія не допомагає?
свабодєн нєдоольгієвець))
Нашёлся учитель для канцлера.
Якщо не знає, скільки допомоги надійшло від Німеччини.
Це якесь ідіотство - всі знають краще, правда не знають що)))
Коли хтось із "нас" говорить , що має думку, то це викликає повагу та респект, якщо ж "знавці" 100% знають, то читай вище.
Це класика шизофренії:
Німеччина стільки дала зброї, що Мельник ідіот.
Як би цієї зброї не було, то Мельник був би знову ж ідіотом, бо не добився поставок зброї.
Мнда..
свабодєн нєдоольгієвець))
ПиСи: Варєра ти льшо лє?))
Германия поставила оружия и помощи на миллиарды.