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Новини
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ОБСЄ назвала неконкурентними вибори президента в Казахстані

токаєв

Місія БДІПЛ ОБСЄ, яка спостерігала за позачерговими президентськими виборами, розкритикувала проведену в Казахстані передвиборчу кампанію і процес підрахунку голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Керівник місії ОБСЄ Урсула Гацек заявили, що незважаючи на взяті Казахстаном зобов'язання, участь громадян у політичному житті країни залишилася обмеженою. Крім того, було зазначено фактичну заборону балотуватися на пост президента незалежним кандидатам, що суперечить міжнародним стандартам.

Загалом президентські вибори, які відбулися, в місії ОБСЄ назвали неконкурентними. "Відсутність плюралізму відіграла значну роль у підриві конкуренції на цих виборах, а обмеження свободи слова та можливості проводити мирні збори звузили простір для критичних висловлювань", - наголосила Гацек. Вона також звернула увагу на непрозорість процедури підрахунку голосів, що викликає сумніви щодо чесності обліку вибору виборців.

У МЗС Казахстану поданий звіт місії БДІПЛ ОБСЄ назвали "упередженим та необ'єктивним".

Також читайте: У Казахстані достроково обирають президента

Нагадуємо, позачергові президентські вибори у Казахстані відбулися 20 листопада. Чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набрав на них 81,3 відсотка голосів. За даними ЦВК країни явка на виборах становила 70 відсотків.

Автор: 

вибори (6721) Казахстан (875) ОБСЄ (3512) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+10
Казахи взагалі могли "покласти" на ОБСЕ Чому? Та тому що вони до Європи не відносяться! Вони - азіатська країна! А тут ОБСЕ лізе "затичкою в кожну дірку"! Краще-б Угорщиною поцікавилися - наскільки там все "непрозоре"!!!
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22.11.2022 05:12 Відповісти
+9
Ух ты!А параша их вполне устраивала?все 20 лет?
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22.11.2022 00:48 Відповісти
+4
Тебе давно "посилали"? Який стосунок має "ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе" до країни, яка розташована в Азії? Я згоден - там приймають участь навіть США Однак - лише за власною ініціативою, а не тому що вони - "європейська країна" Так що можеш мене "поцілувать у міжжоп"я" - логіки ти не вчив і в ній ні хрєна не тямиш!
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22.11.2022 06:03 Відповісти
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Ух ты!А параша их вполне устраивала?все 20 лет?
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22.11.2022 00:48 Відповісти
"ОБСЄ назвала неконкурентними вибори президента в Казахстані..." -- нэ, ну а чьо? Нармальна так вродэ правелі вибари такаэва. Вот нє так давно вибари путіна правадили, і нічево, нармальна прокатіло.
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22.11.2022 05:51 Відповісти
Нах ваще этот Казахстан?толку от него?хай пердять й дали!!!
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22.11.2022 00:49 Відповісти
чим меньше автократій, тим ліпше.
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22.11.2022 02:44 Відповісти
Казахи взагалі могли "покласти" на ОБСЕ Чому? Та тому що вони до Європи не відносяться! Вони - азіатська країна! А тут ОБСЕ лізе "затичкою в кожну дірку"! Краще-б Угорщиною поцікавилися - наскільки там все "непрозоре"!!!
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22.11.2022 05:12 Відповісти
Как орк рассуждаешь.
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22.11.2022 05:42 Відповісти
Тебе давно "посилали"? Який стосунок має "ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе" до країни, яка розташована в Азії? Я згоден - там приймають участь навіть США Однак - лише за власною ініціативою, а не тому що вони - "європейська країна" Так що можеш мене "поцілувать у міжжоп"я" - логіки ти не вчив і в ній ні хрєна не тямиш!
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22.11.2022 06:03 Відповісти
Чуєш, "одноразовий"! Ти, хоча-б трохи придивився, тут до форумчан! А потім кидався "обзивачками"! Ще не відомо ХТО ТИ САМ ТАКИЙ! Вискочив "як Пилип з конопель" і корчиш тут з себу "вумного"! Мову спочатку вивчи, "не орк"!
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22.11.2022 09:14 Відповісти
Друзі твої, дітлахи працюють, орк авторитетний?🤣🤣🤣
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22.11.2022 13:35 Відповісти
Жигулі не конкурентні?! Та не може такого бути!
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22.11.2022 01:02 Відповісти
Імена... 😀😂

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22.11.2022 01:04 Відповісти
Жигули??? ААААА!!!
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22.11.2022 03:22 Відповісти
Що, вирішив, що ти - "суперостряк"? А це нічого, що "Жигулі" - казахський топонім Поволжя? Адже росіяни туди прийшли десь не раніше 16 ст - коли топоніміка вже в основному склалася за рахунок слів тюркської мови І особистим казахським ім"ям могло буть назване урочище чи ліс на березі Волги (Ітилю) Чомусь тебе не дивує назва "Саратов" А це в перекладі з казахської - "Жовтогір"я" Бо саме місто з заходу обмежується високими глинистими обривами і затиснуте між ними і Волгою Чим ця назва відрізняється від "Жовтих Вод" в Україні?
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22.11.2022 05:09 Відповісти
І тільки за його ім'я Токаєв дозволив намалювати йому білше 3% голосів, а всім іншим - не більше 3%.
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22.11.2022 08:18 Відповісти
АУЕ сбаев - це просто супер!
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22.11.2022 03:25 Відповісти
Примерно так же, как и Кыздарбаев.
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22.11.2022 11:27 Відповісти
Деякі цілком нормальні слова української мови у сприйнятті інших народів звучать лайливо чи непристойно І що далі? Нам відмовляться від цих слів?
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22.11.2022 13:18 Відповісти
Еще одна бесполезная контора, к которой нех прислушиваться.

Надеюсь наши власти будут адекватнее, не повторят ту же ошибку что с чык-чырыком, и признают Токаева легитимным в обмен на ... ну там тыщу БПЛА, или мильон тонн нефти.
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22.11.2022 01:09 Відповісти
Як там у них - кожен жуз висунув свого, і від кількості особей в жуза такий і відсоток. А для восточной демократії графа проти всіх це гігантський крок уперед. Це бабуїни (рузькоязикові) обідилися і показали ігнор (дупу)
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22.11.2022 01:11 Відповісти
У казахів тільки ТРИ "жузи" І у кожному - велика кількість родів
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22.11.2022 09:43 Відповісти
Ну так що там, скоро Астану на Касим-Жомарт перейменують?
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22.11.2022 03:24 Відповісти
«Що йому Гекуба, що він Гекубі..?»
(В. Шекспір «Гамлет»)
Що нам Казахстан? Це давня сфера інтересів Китаю.
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22.11.2022 05:48 Відповісти
ОБСЄ?
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22.11.2022 06:15 Відповісти
Недовыборы все такие же позорные, но нам нужен ваш уран из шахт, так что вполне признаем того, кто продаст уран, в том числе и в обмен на ракеты или гарантии защиты. На Китай не найдетесь, для них вы мусульмане паршивые, которые пьют молоко лошадей, это все китайцы так считают, даже если улыбаются вам.
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22.11.2022 08:30 Відповісти
в Китае живет около 2 млн казахов.
а мусульман около 80 млн. к общему числу немного. но большинство в 3 регионах.
живут преимущественно в северных регионах Китая.

причем на них не распространяется ограничение на рождение детей.
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22.11.2022 09:34 Відповісти
"которые пьют молоко лошадей"-i що,за це на них косо дивляться тi, що зжирають все що повзе , стриба, й висираЭться iншими?
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22.11.2022 10:27 Відповісти
В китайській мові "кефір" чи йогурт позначається ієрогліфами "гниле молоко" Бо китайці не пили тваринного молока (крім материнського, вживали лише рослинне - частіше всього соєве) Але це - "особливості культури харчування" І не більше Я Вам запропоную з десяток продуктів української національної кухні, які ви в рот не візьмете зараз Те ж саме з тією ж кухнею країн Балтії - від Німеччини до Скандінавії Від польського горохового киселю чи скабпутри курземської плюваться будете А це їли навіть у багатих сім"ях
А зараз і багато китайців поміняли свій раціон
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22.11.2022 13:28 Відповісти
 
 