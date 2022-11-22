ОБСЄ назвала неконкурентними вибори президента в Казахстані

Місія БДІПЛ ОБСЄ, яка спостерігала за позачерговими президентськими виборами, розкритикувала проведену в Казахстані передвиборчу кампанію і процес підрахунку голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Керівник місії ОБСЄ Урсула Гацек заявили, що незважаючи на взяті Казахстаном зобов'язання, участь громадян у політичному житті країни залишилася обмеженою. Крім того, було зазначено фактичну заборону балотуватися на пост президента незалежним кандидатам, що суперечить міжнародним стандартам.

Загалом президентські вибори, які відбулися, в місії ОБСЄ назвали неконкурентними. "Відсутність плюралізму відіграла значну роль у підриві конкуренції на цих виборах, а обмеження свободи слова та можливості проводити мирні збори звузили простір для критичних висловлювань", - наголосила Гацек. Вона також звернула увагу на непрозорість процедури підрахунку голосів, що викликає сумніви щодо чесності обліку вибору виборців.

У МЗС Казахстану поданий звіт місії БДІПЛ ОБСЄ назвали "упередженим та необ'єктивним".

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Нагадуємо, позачергові президентські вибори у Казахстані відбулися 20 листопада. Чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набрав на них 81,3 відсотка голосів. За даними ЦВК країни явка на виборах становила 70 відсотків.