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Новини Війна
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США розглядають ініціативу України щодо створення спецтрибуналу для покарання Росії

суд,оон,гаага

США вивчають можливість реалізації української ініціативи щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Про це повідомила посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ідеї трибуналу з питань агресії (Росії – ред.), існує низка пропозицій щодо того, як цей трибунал можна створити. Одна з них передбачає можливість укладення двосторонньої угоди між ООН і Україною, яку може схвалити Генеральна Асамблея", - зауважила представниця США.

Вона підкреслила, що на рішення Ради Безпеки в цьому питанні не доводиться сподіватися, оскільки РФ як постійний член, очевидно, скористується правом вето, щоб уникнути судового переслідування. Тому, за її словами, українська сторона просуває інші потенційні модальності, у тому числі через Генасамблею ООН.

"Наразі ми в США зосереджені на підтримці існуючих установ, які вже діють і, швидше за все, зможуть забезпечити підзвітність в цьому питанні. Але ми продовжуємо розглядати різні пропозиції та спілкуємося з друзями та союзниками, щоб зібрати всі точки зору кожного з цього приводу", - зауважила посол.

"Ми бачимо те, що низка сусідніх (з Україною – ред.) країн, у тому числі країни Балтії, цілком підтримують це", - зауважила дипломат у контексті обговорення української ініціативи. Вона також висловила переконання, що деякі з потужних європейських держав є "більш обережними та продовжують розглядати різні пропозиції й обмірковувати деякі правові та політичні питання".

Також читайте: Організація Спецтрибуналу над РФ за воєнні злочини проти України - довгий процес, - прем’єр Нідерландів Рютте

У підсумку Шаак підкреслила, що дискусії тривають, "і, зрештою, я впевнена, що вони призведуть до певного просування вперед".

Нагадуємо, 26 вересня Україна представила тридцяти країнам проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. При цьому пояснювалося, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо й потрібен саме такий міжнародний механізм.

Автор: 

Гаазький трибунал (166) росія (66104) США (23426)


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Это уже кое-что... кацапы и десятому колену закажут дружно жить со всем миром, чтобы следующие поколения больше не выплачивали по контрибуциям... ЗЫ... Курилы - японцам. северные исторические терены - китайцам. Нам - наши исторические земли. Кацапам - лукоморье с разбитым корытом. Кацапы , зарубите себе на носу, в Белом море Золотая рыбка не водится.
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22.11.2022 01:22 Відповісти
Осторожно с этим, а то вдруг эсклация будет
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22.11.2022 01:23 Відповісти
свій Нюренберг, прити червоних комуно-нацистів та їх нащадків, зачекався з 1945 року за розвʼязання разом з Гітлером 2Світової війни !!!

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22.11.2022 04:27 Відповісти
Якщо вже там ООН має(може) бути замішаним, то точно "створять"... і дуже "оперативно"...після всіх "консультацій"
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22.11.2022 06:52 Відповісти
Та нам особо плевать на русню, пускай жрут друг друга до смерти. Нам просто надо от них бабла, получить себе, лишить их. А именно конфисковать резервы незамедлительно. Эти бабки крайне нужны на новые заводы около нас по производству оружия, это приоритет. В самом худшем случае кредиты под обеспечением будущей конфискации, но все надо только ради этого.

На сами же санкции просто смешно смотреть. Там все будут брать через Азербайджан и Туркмению и нефть, и газ. Виртуальные смешивания двух танкеров и все, новый сорт нефти, вне санкций, можно страховать и нет лимита на цен. Хотя там не везде наземные трубы (и их можно выводить из строя), есть и подводные трубы, вот их на Каспии и ЧМ тоже отработать можно.
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22.11.2022 08:16 Відповісти
 
 