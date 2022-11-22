США розглядають ініціативу України щодо створення спецтрибуналу для покарання Росії

США вивчають можливість реалізації української ініціативи щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Про це повідомила посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ідеї трибуналу з питань агресії (Росії – ред.), існує низка пропозицій щодо того, як цей трибунал можна створити. Одна з них передбачає можливість укладення двосторонньої угоди між ООН і Україною, яку може схвалити Генеральна Асамблея", - зауважила представниця США.

Вона підкреслила, що на рішення Ради Безпеки в цьому питанні не доводиться сподіватися, оскільки РФ як постійний член, очевидно, скористується правом вето, щоб уникнути судового переслідування. Тому, за її словами, українська сторона просуває інші потенційні модальності, у тому числі через Генасамблею ООН.

"Наразі ми в США зосереджені на підтримці існуючих установ, які вже діють і, швидше за все, зможуть забезпечити підзвітність в цьому питанні. Але ми продовжуємо розглядати різні пропозиції та спілкуємося з друзями та союзниками, щоб зібрати всі точки зору кожного з цього приводу", - зауважила посол.

"Ми бачимо те, що низка сусідніх (з Україною – ред.) країн, у тому числі країни Балтії, цілком підтримують це", - зауважила дипломат у контексті обговорення української ініціативи. Вона також висловила переконання, що деякі з потужних європейських держав є "більш обережними та продовжують розглядати різні пропозиції й обмірковувати деякі правові та політичні питання".

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У підсумку Шаак підкреслила, що дискусії тривають, "і, зрештою, я впевнена, що вони призведуть до певного просування вперед".

Нагадуємо, 26 вересня Україна представила тридцяти країнам проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. При цьому пояснювалося, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо й потрібен саме такий міжнародний механізм.