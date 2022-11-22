Окупанти вкрали на Херсонщині 17 автомобілів швидкої допомоги, - МОЗ
Російські окупанти під час відступу з правобережжя Херсонської області вкрали з регіону 17 автомобілів швидкої допомоги.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", – сказав чиновник.
За словами Яременка, наразі до Херсонської області вже доправлено 8 нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, найближчими днями скерують іще один автомобіль, переданий як гуманітарну допомогу.
Крім того, у Херсонську область скерували дві додаткові бригади швидкої допомоги.
Яременко розповів, що в Херсонсбкій області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Наразі в регіоні працює 43 медзаклади і приблизно 1 тис. медиків, додав заступник міністра.
"Є певна нестача деяких фахівців, але ми працюємо, щоб направити фахівців з інших регіонів – Одеси, Миколаєва та Дніпра, – зазначив Яременко. – Щоб забезпечити медичну допомогу в деяких куточках області, очікуємо направлення мобільних амбулаторій, де прийматиме сімейний лікар, надаватиметься психологічна допомога і, за необхідності, видаватиметься направлення на стаціонарне лікування".
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будетстало
В последнее время, пропагандисты Кремля часто используют лесть к украинскому народу и многие наши блогеры, ведутся на высказывание пропагандистов мол - смотрите как они заговорили, видимо до них начало доходить.
Самообман!
Не обманывайте себя - рашисты как хотели истребить украинский народ, так и продолжают хотеть только с еще большей ненавистью. Вспомните украинскую сказку - Колобок, где лесть стала причиной гибели этого персонажа.
Так вот - Петр 1 после щедрой лести к украинскому народу, приказал вырезать казачие поселения.
Иван Грозный после жесточайшего отпора новгородцев московитскому войску в 1620-х годах, перешел на лесть и не жалел похвал к новгородскому народу, об их мужестве и доблести и когда новгородцы повелись на его дружелюбность и открыли врата, московиты ворвались внутрь и вырезали всех кто оказывал сопротивление. Но и победа над Новгородом не успокоила Ивана Грозного - он приказал утопить в ледяной проруби женщин и детей.
Доверчивой скотине которая протянет морду за пряником, больше всего достается плеткой. Не забываем эффект кнута и пряника - это заезженная веками, рабочая до сегодняшнего дня, военная стратегия московитов, с которой им много веков удавалось порабощать народы.
Суспільне покаже всі матчі турніру - 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.
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немає трансляції ні в дибільному, що до війни покриволо, в кращому випадку 50% території України Т2, ні на супутнику !!! тобто для забезпечених, багатих німців - безплатно з супутника, а для бідних українців в умовах війни - за гроші, і через інтернет (IPTV) з мінімальним покриттям відносно Т2 і супутнику !!! наші постсовкові, олігархи ніяк не нажеруться !!!