Окупанти вкрали на Херсонщині 17 автомобілів швидкої допомоги, - МОЗ

Російські окупанти під час відступу з правобережжя Херсонської області вкрали з регіону 17 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", – сказав чиновник.

За словами Яременка, наразі до Херсонської області вже доправлено 8 нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, найближчими днями скерують іще один автомобіль, переданий як гуманітарну допомогу.



Крім того, у Херсонську область скерували дві додаткові бригади швидкої допомоги.

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Яременко розповів, що в Херсонсбкій області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Наразі в регіоні працює 43 медзаклади і приблизно 1 тис. медиків, додав заступник міністра.

"Є певна нестача деяких фахівців, але ми працюємо, щоб направити фахівців з інших регіонів – Одеси, Миколаєва та Дніпра, – зазначив Яременко. – Щоб забезпечити медичну допомогу в деяких куточках області, очікуємо направлення мобільних амбулаторій, де прийматиме сімейний лікар, надаватиметься психологічна допомога і, за необхідності, видаватиметься направлення на стаціонарне лікування".