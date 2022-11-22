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Новини Війна
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Окупанти вкрали на Херсонщині 17 автомобілів швидкої допомоги, - МОЗ

помощь,скорая

Російські окупанти під час відступу з правобережжя Херсонської області вкрали з регіону 17 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", – сказав чиновник.

За словами Яременка, наразі до Херсонської області вже доправлено 8 нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, найближчими днями скерують іще один автомобіль, переданий як гуманітарну допомогу.

Крім того, у Херсонську область скерували дві додаткові бригади швидкої допомоги.

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Яременко розповів, що в Херсонсбкій області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Наразі в регіоні працює 43 медзаклади і приблизно 1 тис. медиків, додав заступник міністра.

"Є певна нестача деяких фахівців, але ми працюємо, щоб направити фахівців з інших регіонів – Одеси, Миколаєва та Дніпра, – зазначив Яременко. – Щоб забезпечити медичну допомогу в деяких куточках області, очікуємо направлення мобільних амбулаторій, де прийматиме сімейний лікар, надаватиметься психологічна допомога і, за необхідності, видаватиметься направлення на стаціонарне лікування".

Автор: 

медицина (2136) МОЗ (5401) швидка (268) Херсонська область (5887)


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Топ коментарі
+11
Есть вещи в Украине, которые русня никогда не сможет украсть, разрушить или убить. Честь, достоинство и любовь к Свободе Украинцев. За это 400 лет бились наши предки, а сегодня бьются наши дети и внуки.
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22.11.2022 04:31 Відповісти
+10
Проще перечислить то, что рашисты не украли
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22.11.2022 04:24 Відповісти
+8
Ясно, что украли. Что они ещё умеют.
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22.11.2022 02:05 Відповісти
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Ясно, что украли. Что они ещё умеют.
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22.11.2022 02:05 Відповісти
і вкрали вони, щоб ми не мали, самім русскім ці автомобілі швидкої допомоги не потрібні, "каво спасать-та, епта, каму!"
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22.11.2022 02:40 Відповісти
А на чому вивозити награбоване ?
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22.11.2022 06:38 Відповісти
Як і обіцяв Зе:
- Хуже НЕ будет стало
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22.11.2022 02:56 Відповісти
У нас в новостях только ужасы войны, разрухи и спасительный образ Зеленского Даже ЧМ по футболу не проник в нашу повестку) Но когда в эфире появляются люди, приехавшие из ЕС, как экс-депутат Береза, то они какбудто из параллельного мира - свежий, болтливый, живой)
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22.11.2022 03:01 Відповісти
Рада за Березу. Надіюсь, у нього з очима все добре.
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22.11.2022 08:07 Відповісти
Лесть - подлая ловушка.

В последнее время, пропагандисты Кремля часто используют лесть к украинскому народу и многие наши блогеры, ведутся на высказывание пропагандистов мол - смотрите как они заговорили, видимо до них начало доходить.

Самообман!
Не обманывайте себя - рашисты как хотели истребить украинский народ, так и продолжают хотеть только с еще большей ненавистью. Вспомните украинскую сказку - Колобок, где лесть стала причиной гибели этого персонажа.

Так вот - Петр 1 после щедрой лести к украинскому народу, приказал вырезать казачие поселения.

Иван Грозный после жесточайшего отпора новгородцев московитскому войску в 1620-х годах, перешел на лесть и не жалел похвал к новгородскому народу, об их мужестве и доблести и когда новгородцы повелись на его дружелюбность и открыли врата, московиты ворвались внутрь и вырезали всех кто оказывал сопротивление. Но и победа над Новгородом не успокоила Ивана Грозного - он приказал утопить в ледяной проруби женщин и детей.

Доверчивой скотине которая протянет морду за пряником, больше всего достается плеткой. Не забываем эффект кнута и пряника - это заезженная веками, рабочая до сегодняшнего дня, военная стратегия московитов, с которой им много веков удавалось порабощать народы.

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22.11.2022 04:18 Відповісти
Я думаю на російських пропагандистів ведуться тільки дурні, вони один день можуть говорити одне, а на другий день інше, що їм накажуть то й кажуть. Слухати їх - себе не поважати.
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22.11.2022 05:35 Відповісти
щодо показу в УКраїні ЧС з футболу: "Чемпіонат світу-2022 з футболу в Україні транслюватимуть Суспільне та MEGOGO.

Суспільне покаже всі матчі турніру - 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь."
немає трансляції ні в дибільному, що до війни покриволо, в кращому випадку 50% території України Т2, ні на супутнику !!! тобто для забезпечених, багатих німців - безплатно з супутника, а для бідних українців в умовах війни - за гроші, і через інтернет (IPTV) з мінімальним покриттям відносно Т2 і супутнику !!! наші постсовкові, олігархи ніяк не нажеруться !!!
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22.11.2022 04:19 Відповісти
Проще перечислить то, что рашисты не украли
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22.11.2022 04:24 Відповісти
Есть вещи в Украине, которые русня никогда не сможет украсть, разрушить или убить. Честь, достоинство и любовь к Свободе Украинцев. За это 400 лет бились наши предки, а сегодня бьются наши дети и внуки.
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22.11.2022 04:31 Відповісти
Слухайте, судячи з того, скільки всього вони звідти встигли вивезти, таке враження складається, що вони мали для відходу з правого берега не один тиждень і ніхто їм особливо не заважав.
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22.11.2022 08:33 Відповісти
 
 