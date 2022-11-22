Однопартійці Труханова відмовилися підтримати відставку заступника голови облради Шкаровського, який назвав тероборону "бандформуванням"
Мер Одеси Геннадій Труханов переклав відповідальність за відмову підтримати відставку заступника голови Одеської облради Вадима Шкаровського на своїх однопартійців із фракції "Довіряй ділам" в Одеській обласній раді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".
"Тут йдеться не про посаду. Для мене важливо, чому ця людина так сказала. Якщо він упевнений у цьому, то він має відповідати за те, що він казав… Це треба запитати у фракції "Доверяй делам" в обласній раді. Я сказав, що ви вирішуєте, ви краще знаєте обстановку", - пояснив очільник міста.
Видання нагадує, Вадим Шкаровський неодноразово заперечував факт російської агресії проти України, а 19 лютого 2022 року, за п'ять днів до початку повномасштабної війни, назвав територіальну оборону Збройних сил "бандформуваннями":
"Сьогодні міноборони російської федерації заявило, що всі військові частини закінчили свої планові навчання та повертаються до місць своєї дислокації. А ми знову створюємо якісь об'єднання. Ми це пройшли у 2014-2015 роках, коли такі "об'єднання" віджимали в когось їхній бізнес і самі вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такі бандформування, інакше я їх назвати не можу", - заявив він.
Також він неодноразово називав Революцію Гідності "державним переворотом", цитував Геббельса та поширював фейки про кількість загиблих під час пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року.
Депутати від "Довіряй ділам" поки що відмовляються підписувати запропонований лідером фракції "Європейська Солідарність" в Одеській облраді Михайлом Шмушковичем проект рішення про відставку Шкаровського.
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