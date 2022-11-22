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Новини
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Однопартійці Труханова відмовилися підтримати відставку заступника голови облради Шкаровського, який назвав тероборону "бандформуванням"

шкаровський

Мер Одеси Геннадій Труханов переклав відповідальність за відмову підтримати відставку заступника голови Одеської облради Вадима Шкаровського на своїх однопартійців із фракції "Довіряй ділам" в Одеській обласній раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".

"Тут йдеться не про посаду. Для мене важливо, чому ця людина так сказала. Якщо він упевнений у цьому, то він має відповідати за те, що він казав… Це треба запитати у фракції "Доверяй делам" в обласній раді. Я сказав, що ви вирішуєте, ви краще знаєте обстановку", - пояснив очільник міста.

Видання нагадує, Вадим Шкаровський неодноразово заперечував факт російської агресії проти України, а 19 лютого 2022 року, за п'ять днів до початку повномасштабної війни, назвав територіальну оборону Збройних сил "бандформуваннями":

"Сьогодні міноборони російської федерації заявило, що всі військові частини закінчили свої планові навчання та повертаються до місць своєї дислокації. А ми знову створюємо якісь об'єднання. Ми це пройшли у 2014-2015 роках, коли такі "об'єднання" віджимали в когось їхній бізнес і самі вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такі бандформування, інакше я їх назвати не можу", - заявив він.

Також він неодноразово називав Революцію Гідності "державним переворотом", цитував Геббельса та поширював фейки про кількість загиблих під час пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Депутати від "Довіряй ділам" поки що відмовляються підписувати запропонований лідером фракції "Європейська Солідарність" в Одеській облраді Михайлом Шмушковичем проект рішення про відставку Шкаровського.

Читайте: "Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен Кремінь просить мера Труханова прибрати вивіски російською

Автор: 

Одеса (5500) Труханов Геннадій (381)


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Топ коментарі
+21
ау !!! СБУ ви де ??? розбеться з цими бандитами !!!
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22.11.2022 09:14 Відповісти
+13
"Слуга народу" і ОПЗЖ брати, відрізняються тільки по декларації, а всередині єдині, як ніколи.
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22.11.2022 09:37 Відповісти
+11
"Довіряй ділам" - прорашистська фракція,виходить...
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22.11.2022 09:16 Відповісти
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жемчужіна у моря?
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22.11.2022 09:12 Відповісти
Треба аби СБУ перевірили на наявність московитського паспорту у нього.
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22.11.2022 10:18 Відповісти
Ворон ворону...
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22.11.2022 09:14 Відповісти
ау !!! СБУ ви де ??? розбеться з цими бандитами !!!
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22.11.2022 09:14 Відповісти
ой, я тебя умаляю, какое СБУ в Одессе , все на что они способны - крышевать цеховиков, валютчиков , игровые подпольные залы, открывать аптеки и юредические фирмы для любовниц , один сбушник в 2014 году , на мой вопрос - ,, что же теперь будет и как будет ,, ответил - ну поживем теперь в новоросси ,, .........а вы говорите с бандитами разбираться , для них любой бандит это бабло .
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22.11.2022 12:14 Відповісти
Усіх гнати до ростову
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22.11.2022 09:15 Відповісти
То як? В нас же демокрасі. Цих ушльопків жителі Одеси самі і обирають.
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22.11.2022 09:22 Відповісти
Пахан Труханов та опг-сваіх нє брасают...
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22.11.2022 09:16 Відповісти
"Довіряй ділам" - прорашистська фракція,виходить...
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22.11.2022 09:16 Відповісти
ну от як цю всю п...ту викорінити?? напевно правду кажуть , що тільки війна очищає((
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22.11.2022 09:18 Відповісти
Викорінювати нема кому. В Одесі всі "силовики" завжди (з 1991 року) були глибоко інтегровані у схеми на митницях, в портах. Контрабас, сірий імпорт, просто побори з експортерів/імпортерів і т.п.
Союз "силовиків" та бандюків - на цьому тримаються всі ці схеми...
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22.11.2022 09:27 Відповісти
унівєр ім. підрахуя готовіт кадрьі...(
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22.11.2022 09:29 Відповісти
Воістину так!
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22.11.2022 09:30 Відповісти
покійний Кузьма казав правду
більшість на південь-схід не ******* Україну як державу, як Батьківщину
вони ******* обкрадати Україну
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22.11.2022 09:18 Відповісти
Кругом однаково. Можете спробувати мене переконати )))
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22.11.2022 10:32 Відповісти
на эту тему говорить нельзя
сразу отключают
меня отключили уже трижды за месяц
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22.11.2022 10:46 Відповісти
Прибыла в Одессу банда из Одессы )))
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22.11.2022 09:19 Відповісти
Гнилувата ситуація в Одесі: міська влада - бандюки, обласна влада - вата, якісь скажені тітки - прихожанки УПЦ МП влаштовують акції з приводу відключень електроенергії.
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22.11.2022 09:20 Відповісти
Так це ж не партія "ЄС", цим можна бикувати, то свої, як і ОПЗЖ. От якби хтось із "ЄС" щось хоч чуточку не то сказав, то там були б ДБР, СБУ,генпрокурор, поліція і навіть "Спортлото" і всі телеканали з "Єдиного бенямарафону",зразу розігнали осередок партії і навіть відшукали б "ботоферму"(як там справа про виявлену "ботоферму" з плакатами сраліна?).
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22.11.2022 09:29 Відповісти
Та "банда" Тероборони - вже частина ЗСУ,а проти ЗСУ кращє не вилупатись....Сподіваюсь військова адміністрація скаже своє вагоме слово.
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22.11.2022 09:30 Відповісти
депортувати, бо в адміністрації Магадану "жемчужины у Охотского моря" брак компетентних чиновників.
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22.11.2022 09:30 Відповісти
yurdos

Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк, несподівано.

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22.11.2022 09:33 Відповісти
"Слуга народу" і ОПЗЖ брати, відрізняються тільки по декларації, а всередині єдині, як ніколи.
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22.11.2022 09:37 Відповісти
Буде за гратами після звільнення Енергодару...підписала собі приговор.
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22.11.2022 09:53 Відповісти
Якщо не втече.
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22.11.2022 10:21 Відповісти
Так і Зеля міг ії назначити своїм гауляйтером! Яка різниця ?
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22.11.2022 10:25 Відповісти
Я так вважаю, що для користі української справи не заважало б влаштувати декілька коптилень по типу, як 2 травня 2014 року.
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22.11.2022 09:34 Відповісти
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22.11.2022 09:35 Відповісти
Вже була одна партія що ******* на військових....
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22.11.2022 09:36 Відповісти
Ничего не меняется....как сидели колаборанты в верхних эшелонах власти, так и продолжают сидеть...и СБУ вроде бы как не существует....
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22.11.2022 09:38 Відповісти
"із фракції "Довіряй ділам"" - иронично....
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22.11.2022 10:27 Відповісти
Не треба плекати ілюзій стосовно як самого труханова так і його "поплічників".Вони перевзуваються так само як і м.добкін.Закінчиться війна і вони знову підсядуть на свого проросійського " цапа".Тільки замість "одін народ"," братскіє народи" будуть штовхати тези,що руській народ(руськіє) нє віноват,ето всьо власті расєі сдєлалі.Останні опитування в лаптєстані показали,що війну в Україні підтримує 70% кацапів.Саме час "викрчувати" всю цей прорашистський "бур'ян".
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22.11.2022 10:30 Відповісти
Кацапське кубло править Одесою,та і сама вона кишить гнидами.Самоочищення не буде.Необхідна комплексна,системна робота здорової,патріотичної частини містян,спецслужб і правоохоронних органів.
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22.11.2022 10:38 Відповісти
А під чиїм крилом це кубло править? Під кацапським кублом в ОПі. Отака уйня, малята.
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22.11.2022 11:39 Відповісти
Если он считает, что Тероборона это бандформирования, то не надо разубеждать. В подвал и пару пальчиков для начала отрезать.
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22.11.2022 11:46 Відповісти
 
 