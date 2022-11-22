Канада випустила держоблігації на підтримку України

Канада випустила державні "Облігації суверенітету України" на суму в 500 млн доларів.

Про це повідомивпрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ.

"Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги", - написав він у твіттері.

Сума облігацій становить 500 млн доларів.

Канадці, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п'ятирічні канадські урядові облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.

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