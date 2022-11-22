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22 листопада в Одеській області впровадили екстерні відключення електроенергії

електроенергія

Екстренні відключення електроенергії в Одеській області ввели через необхідність збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком. Попередні графіки зараз не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, - Укренерго

Автор: 

Одеса (5500) Одеська область (3297) електроенергія (6258) ДТЕК (1985)


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Погано що нема зв'зку, нема інтернета, нема світла. А опалення недостатньо ! Може дійсно краще зимувати десь в Монако.
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22.11.2022 10:41 Відповісти
П...єц....

неуки не можуть сформулювати речення при перекладі ((

Екстренні відключення електроенергії в Одеській області ввели через необхідність збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком.

Недостача 10 відсотків електроенергії змушує до екстренних(аварійних) відключеннь електроенергії в Одеській області замість планових.
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22.11.2022 10:55 Відповісти
 
 