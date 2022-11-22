22 листопада в Одеській області впровадили екстерні відключення електроенергії
Екстренні відключення електроенергії в Одеській області ввели через необхідність збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком. Попередні графіки зараз не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.
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Екстренні відключення електроенергії в Одеській області
ввели через необхідність збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком.
Недостача 10 відсотків електроенергії змушує до екстренних(аварійних) відключеннь електроенергії в Одеській області замість планових.