Російських чиновників не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

На Мюнхенську безпекову конференцію (MSC), яка відбудеться у лютому 2023 року, не запросили офіційних представників Російської Федерації. Натомість хочуть бачити опозицію.

Про це повідомив глава MSC Крістоф Гойсген, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську безпекову конференцію 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені", - написав Гойсген.

Мюнхенська безпекова конференція (MSC) відбудеться з 17 по 19 лютого 2023 року. Одна з головних її тем - аналіз ситуації через рік після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Дивіться: Підсанкційна подруга доньки Путіна Попова відвідує Рим, - ЗМІ. ФОТО

Конференція має зібрати низку високопоставлених міжнародних керівників та експертів, включаючи глав держав та урядів, міністрів, а також представників міжнародних організацій, громадянського суспільства, приватний сектор і ЗМІ.