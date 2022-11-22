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Російських чиновників не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

конференція,мюнхенська

На Мюнхенську безпекову конференцію (MSC), яка відбудеться у лютому 2023 року, не запросили офіційних представників Російської Федерації. Натомість хочуть бачити опозицію.

Про це повідомив глава MSC Крістоф Гойсген, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську безпекову конференцію 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені", - написав Гойсген.

Мюнхенська безпекова конференція (MSC) відбудеться з 17 по 19 лютого 2023 року. Одна з головних її тем - аналіз ситуації через рік після початку повномасштабної російської агресії проти України.

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Конференція має зібрати низку високопоставлених міжнародних керівників та експертів, включаючи глав держав та урядів, міністрів, а також представників міжнародних організацій, громадянського суспільства, приватний сектор і ЗМІ.

Автор: 

конференція (175) росія (66104) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+11
Було би дуже дивно якби запросили. Для кацапів підходять лише конференції з небезпеки та тероризму.
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22.11.2022 10:14 Відповісти
+10
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22.11.2022 10:14 Відповісти
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22.11.2022 10:17 Відповісти
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22.11.2022 10:14 Відповісти
2, 4, 6, 8
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22.11.2022 10:17 Відповісти
Було би дуже дивно якби запросили. Для кацапів підходять лише конференції з небезпеки та тероризму.
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22.11.2022 10:14 Відповісти
Кацапстан в спамі...
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22.11.2022 10:15 Відповісти
"Натомість хочуть бачити опозицію" - Ничему история не учит этих, европейских остолопов. раша - это экзистенциальный враг всего цивилизованного мира и от перестановки одного ху*ла на другого там ничего не поменяется. Только полная изоляция и еда в обмен на ресурсы.
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22.11.2022 10:18 Відповісти
їжа, спочатку в обмін на ядерну зброю, а також на реальні реформи з демократизації паРаші - деімперіалізацію, денацифікацію !!!
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22.11.2022 10:33 Відповісти
Европейці нагадують диваків, які у бочці з лайном шукають цілу не перетравлену квасолю, з метою гарно її відмити і використати в їжу.

Яка опозиція? Які "не такі"? Вони там всі підараси імперські.
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22.11.2022 10:23 Відповісти
Московитський лібералізм закінчується там, де починається "українське питання".
В тому чи іншому вигляді московит - то є імперець. Може, при зовнішньому керуванні тих територій, років через 300, там і з'являться адекватні люди. Але зараз - ні. Вони, як і в 1991-у, прикинуться цивілізованими, а потім все одно назовні попре нутро андрофагів-імперців.
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22.11.2022 10:27 Відповісти
- Чим відрізняється в Росії "опозиція" від "правлячої влади"?
- Опозиції місця біля "кормушки" не вистачило...
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22.11.2022 10:31 Відповісти
А опозиція за мир, правда теж "гуССкій".
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22.11.2022 10:33 Відповісти
як можна запросити те чого нема?!
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22.11.2022 10:58 Відповісти
вести с дурдома
///
роспропагандони придумали командиру військ рф суровікіну «героїчного» батька-льотчика... але є нюанс )))) справжній правнук справжнього льотчика це спростовує....

Співробітник ВДТРК пропагандон Сладков поширив інформацію про те, що батьком Суровікіна начебто є льотчик Владімір Суровікін, який під час Корейської війни 1950-53 років збив три американські літаки і загинув, відводячи свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановлено пам'ятну дошку. (ми не будемо питати що він там робив))
Водночас правнук льотчика Владімір Маcич у своєму фейсбуці спростував інформацію, начебто генерал РФ Сєргєй Суровікін є сином льотчика.
Масич сказав, що його прадід мав єдину дружину, з якою не мав синів, а лише дочку - його бабусю. Після загибелі льотчика в 1966 р. його сім'я покинула Далекий Схід і повернулась у західну Білорусь. Сєргєй Суровікін натомість народився того ж року у Новосибірську.
Масич додав, що виступає проти неправдивої інструменталізації пам'яті про його прадіда: «Дуже прошу не робити його учасником війни в Україні, яка принесла лише горе і страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом якоїсь "красивої" біографії».
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22.11.2022 11:00 Відповісти
Без кацапів безпечніше.
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22.11.2022 11:11 Відповісти
Гопників вже не пускають до поважних закладів. Їм раді тільки у стані злочинців та диктаторів.
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22.11.2022 13:22 Відповісти
 
 