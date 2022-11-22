Російських чиновників не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки
На Мюнхенську безпекову конференцію (MSC), яка відбудеться у лютому 2023 року, не запросили офіційних представників Російської Федерації. Натомість хочуть бачити опозицію.
Про це повідомив глава MSC Крістоф Гойсген, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську безпекову конференцію 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені", - написав Гойсген.
Мюнхенська безпекова конференція (MSC) відбудеться з 17 по 19 лютого 2023 року. Одна з головних її тем - аналіз ситуації через рік після початку повномасштабної російської агресії проти України.
Конференція має зібрати низку високопоставлених міжнародних керівників та експертів, включаючи глав держав та урядів, міністрів, а також представників міжнародних організацій, громадянського суспільства, приватний сектор і ЗМІ.
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Яка опозиція? Які "не такі"? Вони там всі підараси імперські.
В тому чи іншому вигляді московит - то є імперець. Може, при зовнішньому керуванні тих територій, років через 300, там і з'являться адекватні люди. Але зараз - ні. Вони, як і в 1991-у, прикинуться цивілізованими, а потім все одно назовні попре нутро андрофагів-імперців.
- Опозиції місця біля "кормушки" не вистачило...
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роспропагандони придумали командиру військ рф суровікіну «героїчного» батька-льотчика... але є нюанс )))) справжній правнук справжнього льотчика це спростовує....
Співробітник ВДТРК пропагандон Сладков поширив інформацію про те, що батьком Суровікіна начебто є льотчик Владімір Суровікін, який під час Корейської війни 1950-53 років збив три американські літаки і загинув, відводячи свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановлено пам'ятну дошку. (ми не будемо питати що він там робив))
Водночас правнук льотчика Владімір Маcич у своєму фейсбуці спростував інформацію, начебто генерал РФ Сєргєй Суровікін є сином льотчика.
Масич сказав, що його прадід мав єдину дружину, з якою не мав синів, а лише дочку - його бабусю. Після загибелі льотчика в 1966 р. його сім'я покинула Далекий Схід і повернулась у західну Білорусь. Сєргєй Суровікін натомість народився того ж року у Новосибірську.
Масич додав, що виступає проти неправдивої інструменталізації пам'яті про його прадіда: «Дуже прошу не робити його учасником війни в Україні, яка принесла лише горе і страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом якоїсь "красивої" біографії».