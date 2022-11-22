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Підсанкційна подруга доньки Путіна Попова відвідує Рим, - ЗМІ. ФОТО

Наталія Попова, співробітниця фонду "Иннопрактика", яким керує дочка Путіна Катерина Тихонова, та дружина голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва виклала в Інстаграм фотографії з поїздки до Риму.

Про це повідомляє "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

На одній із них можна побачити прямий рейс із Дубая. На іншій Попова позує на Іспанських сходах на тлі базиліки Санта-Трініта-де-Монті.

У серпні 2022 року США запровадили санкції проти Попової. Вона була у списку разом з Аліною Кабаєвою, мільярдером Дмитром Пумп'янським, Володимиром Сальдо та Кирилом Стремоусовим.

В акаунті Попової безліч фотографій із зустрічей із російськими чиновниками, Східного економічного форуму у Владивостоці та Петербурзького міжнародного економічного форуму. На одній із них Попова сидить поруч із керівником Михайлівського театру Володимиром Кехманом на пресконференції, присвяченій гастролям театру в окупованому Криму. На іншій – підписує документи із головою холдингу "Газпром-медіа" Олександром Жаровим. Після початку вторгнення Росії в Україну колишнього керівника Роскомнагляду внесли до списків санкцій США, Великобританія, Австралія та Канада.

Зазначимо, ЗМІ називають Попову "подругою доньки Путіна".

Також читайте: Україна та РФ дуже по-різному реагують на звинувачення у воєнних злочинах, - Держдеп США

Підсанкційна подруга доньки Путіна Попова відвідує Рим, - ЗМІ 01
Підсанкційна подруга доньки Путіна Попова відвідує Рим, - ЗМІ 02

Автор: 

Італія (1587) росія (66125)


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Топ коментарі
+16
санкції це для лохів)))
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22.11.2022 09:24 Відповісти
+13
Тю, а чого дивного? Санкції ж працюють
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22.11.2022 09:26 Відповісти
+13
Санкції санкціями, але мурьонка поїхала не в Челябінск чи Владикавказ, а тягне чомусь до "піндосів".
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22.11.2022 09:39 Відповісти
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санкції це для лохів)))
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22.11.2022 09:24 Відповісти
Тю, а чого дивного? Санкції ж працюють
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22.11.2022 09:26 Відповісти
Санкції санкціями, але мурьонка поїхала не в Челябінск чи Владикавказ, а тягне чомусь до "піндосів".
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22.11.2022 09:39 Відповісти
наташа-не наша,катя-********...
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22.11.2022 09:39 Відповісти
тут питання чи Європа запровадила проти неї санкції? багато країн Європи індивідуально заборонили вїзд кацапам в тому числі туристам. Італія думаю не в цьому списку
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22.11.2022 09:56 Відповісти
Худая как рама от велосипеда. Поехала отжиратся.
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22.11.2022 09:56 Відповісти
... сотрудница фонда "Иннопрактика".... - это новое название конторы "интердевочек"?
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22.11.2022 10:26 Відповісти
Санкции против Поповой ввели США, а не европейцы.
Поэтому эта тварь и катается по Эуропам.
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22.11.2022 10:32 Відповісти
Та нахрен ці телкі потрібні - от сенсація.
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22.11.2022 10:35 Відповісти
Це вона започатку до ОАЕ вилітала , а потім до ЕС. Із Стамбула кацапів до ЕС не випускают .
Кулебі потрібно з ОАЕ попрацювати, щоб і там від кацапів шарахались
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22.11.2022 10:48 Відповісти
А у Римі що, немає друзів берлусконі (маю на увазі бандітто-гангстерітто)
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22.11.2022 10:58 Відповісти
вафля!
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22.11.2022 11:02 Відповісти
Дєвачка нє для таво целий год сасала грязниє *** расєйскіх жирних чіновнікав штоб тєпєрь аддихать в гєлєнжикє.
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22.11.2022 11:10 Відповісти
якось нєскрєпно
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22.11.2022 11:24 Відповісти
Чого дивуватися в Україні ніякі санкції не діють на росіян
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22.11.2022 11:40 Відповісти
Вот почему так : эти ****** кацапские хают Европу и туда едут толпами. Так ******** на камчатку и урал и тд и усритесь там навсегда
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22.11.2022 19:58 Відповісти
 
 