Підсанкційна подруга доньки Путіна Попова відвідує Рим, - ЗМІ. ФОТО

Наталія Попова, співробітниця фонду "Иннопрактика", яким керує дочка Путіна Катерина Тихонова, та дружина голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва виклала в Інстаграм фотографії з поїздки до Риму.

Про це повідомляє "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

На одній із них можна побачити прямий рейс із Дубая. На іншій Попова позує на Іспанських сходах на тлі базиліки Санта-Трініта-де-Монті.

У серпні 2022 року США запровадили санкції проти Попової. Вона була у списку разом з Аліною Кабаєвою, мільярдером Дмитром Пумп'янським, Володимиром Сальдо та Кирилом Стремоусовим.

В акаунті Попової безліч фотографій із зустрічей із російськими чиновниками, Східного економічного форуму у Владивостоці та Петербурзького міжнародного економічного форуму. На одній із них Попова сидить поруч із керівником Михайлівського театру Володимиром Кехманом на пресконференції, присвяченій гастролям театру в окупованому Криму. На іншій – підписує документи із головою холдингу "Газпром-медіа" Олександром Жаровим. Після початку вторгнення Росії в Україну колишнього керівника Роскомнагляду внесли до списків санкцій США, Великобританія, Австралія та Канада.

Зазначимо, ЗМІ називають Попову "подругою доньки Путіна".

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