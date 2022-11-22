Подсанкционная подруга дочери Путина Попова посещает Рим, - СМИ. ФОТО

Наталья Попова, сотрудница фонда "Иннопрактика", которым руководит дочь Путина Катерина Тихонова, и жена главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева выложила в инстаграм фотографии из поездки в Рим.

Об этом сообщает "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

На одной из них можно увидеть прямой рейс из Дубая. На другой Попова позирует на Испанской лестнице на фоне базилики Санта-Тринита-деи-Монти.



В августе 2022 года США ввели санкции против Поповой. Она была в списке вместе с Алиной Кабаевой, миллиардером Дмитрием Пумпянским, Владимиром Сальдо и Кириллом Стремоусовым.



В аккаунте Поповой множество фотографий со встреч с российскими чиновниками, Восточного экономического форума во Владивостоке и Петербургского международного экономического форума. На одной из них Попова сидит рядом с руководителем Михайловского театра Владимиром Кехманом на пресс-конференции, посвященной гастролям театра в аннексированном Крыму. На другой – подписывает документы с главой холдинга "Газпром-медиа" Александром Жаровым. После начала вторжения России в Украину бывшего руководителя Роскомнадзора внесли в санкционные списки США, Великобритания, Австралия и Канада.

Отметим, СМИ называют Попову "подругой дочери Путина".

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