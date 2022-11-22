РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5420 посетителей онлайн
Новости Фото
14 712 16

Подсанкционная подруга дочери Путина Попова посещает Рим, - СМИ. ФОТО

Наталья Попова, сотрудница фонда "Иннопрактика", которым руководит дочь Путина Катерина Тихонова, и жена главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева выложила в инстаграм фотографии из поездки в Рим.

Об этом сообщает "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

На одной из них можно увидеть прямой рейс из Дубая. На другой Попова позирует на Испанской лестнице на фоне базилики Санта-Тринита-деи-Монти.

В августе 2022 года США ввели санкции против Поповой. Она была в списке вместе с Алиной Кабаевой, миллиардером Дмитрием Пумпянским, Владимиром Сальдо и Кириллом Стремоусовым.

В аккаунте Поповой множество фотографий со встреч с российскими чиновниками, Восточного экономического форума во Владивостоке и Петербургского международного экономического форума. На одной из них Попова сидит рядом с руководителем Михайловского театра Владимиром Кехманом на пресс-конференции, посвященной гастролям театра в аннексированном Крыму. На другой – подписывает документы с главой холдинга "Газпром-медиа" Александром Жаровым. После начала вторжения России в Украину бывшего руководителя Роскомнадзора внесли в санкционные списки США, Великобритания, Австралия и Канада.

Отметим, СМИ называют Попову "подругой дочери Путина".

Читайте также: Россия много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий войны в Украине, - сенатор США Риш

Подсанкционная подруга дочери Путина Попова посещает Рим, - СМИ 01
Подсанкционная подруга дочери Путина Попова посещает Рим, - СМИ 02

Автор: 

Италия (1655) россия (96231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
санкції це для лохів)))
показать весь комментарий
22.11.2022 09:24 Ответить
+13
Тю, а чого дивного? Санкції ж працюють
показать весь комментарий
22.11.2022 09:26 Ответить
+13
Санкції санкціями, але мурьонка поїхала не в Челябінск чи Владикавказ, а тягне чомусь до "піндосів".
показать весь комментарий
22.11.2022 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
санкції це для лохів)))
показать весь комментарий
22.11.2022 09:24 Ответить
Тю, а чого дивного? Санкції ж працюють
показать весь комментарий
22.11.2022 09:26 Ответить
Санкції санкціями, але мурьонка поїхала не в Челябінск чи Владикавказ, а тягне чомусь до "піндосів".
показать весь комментарий
22.11.2022 09:39 Ответить
наташа-не наша,катя-********...
показать весь комментарий
22.11.2022 09:39 Ответить
тут питання чи Європа запровадила проти неї санкції? багато країн Європи індивідуально заборонили вїзд кацапам в тому числі туристам. Італія думаю не в цьому списку
показать весь комментарий
22.11.2022 09:56 Ответить
Худая как рама от велосипеда. Поехала отжиратся.
показать весь комментарий
22.11.2022 09:56 Ответить
... сотрудница фонда "Иннопрактика".... - это новое название конторы "интердевочек"?
показать весь комментарий
22.11.2022 10:26 Ответить
Санкции против Поповой ввели США, а не европейцы.
Поэтому эта тварь и катается по Эуропам.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:32 Ответить
Та нахрен ці телкі потрібні - от сенсація.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:35 Ответить
Це вона започатку до ОАЕ вилітала , а потім до ЕС. Із Стамбула кацапів до ЕС не випускают .
Кулебі потрібно з ОАЕ попрацювати, щоб і там від кацапів шарахались
показать весь комментарий
22.11.2022 10:48 Ответить
А у Римі що, немає друзів берлусконі (маю на увазі бандітто-гангстерітто)
показать весь комментарий
22.11.2022 10:58 Ответить
вафля!
показать весь комментарий
22.11.2022 11:02 Ответить
Дєвачка нє для таво целий год сасала грязниє *** расєйскіх жирних чіновнікав штоб тєпєрь аддихать в гєлєнжикє.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:10 Ответить
якось нєскрєпно
показать весь комментарий
22.11.2022 11:24 Ответить
Чого дивуватися в Україні ніякі санкції не діють на росіян
показать весь комментарий
22.11.2022 11:40 Ответить
Вот почему так : эти ****** кацапские хают Европу и туда едут толпами. Так ******** на камчатку и урал и тд и усритесь там навсегда
показать весь комментарий
22.11.2022 19:58 Ответить
 
 