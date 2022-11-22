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Новини Війна
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Доба на Донеччині: масований артобстріл центру Авдіївки, удари по Майорську

авдіївка

Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка. Вночі там були поодинокі прильоти, а зранку - масований артобстріл центру. За попередньою інформацією, без жертв.

"На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади, поблизу Парасковіївки, Яковлівки, Роздолівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

"На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - наслідки встановлюємо. Кожен російський злочин ретельно документуємо", - додає Кириленко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на Донеччині: Авдіївку обстріляли з "Градів", у Часовоярській громаді окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29234) Донецька область (8824) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (910)


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шо то в телеги про них не слышно пол года..
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22.11.2022 10:31 Відповісти
То шо, Майорськ орки ще не захопили? А то три дні тому вони вже "звітували"...
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22.11.2022 10:50 Відповісти
 
 