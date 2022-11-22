Доба на Донеччині: масований артобстріл центру Авдіївки, удари по Майорську
Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка. Вночі там були поодинокі прильоти, а зранку - масований артобстріл центру. За попередньою інформацією, без жертв.
"На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади, поблизу Парасковіївки, Яковлівки, Роздолівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
"На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - наслідки встановлюємо. Кожен російський злочин ретельно документуємо", - додає Кириленко.
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