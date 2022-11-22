Країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову ППО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Країнам НАТО, які мають спільний кордон з Україною, треба думати про додаткову протиповітряну оборону.

Про це повідомив глава МЗС Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Говорячи про недавній інцидент, коли на території Польщі за шість кілометрів від кордону з Україною впала і вбила двох людей ракета, Рінкевич сказав, що шукає розслідування цього випадку і нової інформації немає.

Водночас зрозуміло - якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не було б.

Він зазначив, що це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову протиповітряну оборону.

Також Рінкевич наголосив, що у проекті урядової декларації порушувалося і питання протиповітряної оборони - на це виділено додаткові кошти.

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