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Новини Війна
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Країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову ППО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич,едгар

Країнам НАТО, які мають спільний кордон з Україною, треба думати про додаткову протиповітряну оборону.

Про це повідомив глава МЗС Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Говорячи про недавній інцидент, коли на території Польщі за шість кілометрів від кордону з Україною впала і вбила двох людей ракета, Рінкевич сказав, що шукає розслідування цього випадку і нової інформації немає.

Водночас зрозуміло - якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не було б.

Він зазначив, що це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову протиповітряну оборону.

Також Рінкевич наголосив, що у проекті урядової декларації порушувалося і питання протиповітряної оборони - на це виділено додаткові кошти.

Читайте: Глава МЗС Латвії Рінкевич розкритикував мера Даугавпілса, який назвав Крим частиною РФ

Автор: 

НАТО (6557) ППО (3285) Рінкевичс Едгарс (178)


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А ,якшо ще якась ракета впаде..от не зіб'ють.то шо?
розслідування і озабоченность
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22.11.2022 10:26 Відповісти
може Україні потрібні ДОДАТКОВІ?
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22.11.2022 10:28 Відповісти
Окрім Угорщини, тим декілька прильотів російських ракет пішли би на користь
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22.11.2022 10:29 Відповісти
на 9-му місяці війни таке прозріння..., народили тверезу думку...
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22.11.2022 10:31 Відповісти
Він зазначив, що це ще одне підтвердження того, що країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову протиповітряну оборону. -"зе лідор" теж каже.що для закінчення війни Україні потрібно системи ППО-ПРО.Значить Україні НАТО світить?
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22.11.2022 11:12 Відповісти
Я хотел бы уточнить, не тем кто с Украиной граничит а тем кто с рашкой и рядом граничит. А то звучит как будто угроза с Украины идет
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22.11.2022 12:11 Відповісти
Всім притомним націям і людям потрібно
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22.11.2022 13:51 Відповісти
 
 