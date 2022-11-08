Глава МЗС Латвії Рінкевич розкритикував мера Даугавпілса, який назвав Крим частиною РФ

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся з офіційним листом до мера другого за величиною міста Даугавпілса Андрейса Елксніньша щодо його заяв про війну Росії в Україні, які не відповідають зовнішньополітичним позиціям Риги.

Про це йдеться у повідомленні латвійського МЗС, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Міністр закордонних справ наголошує, що всі латвійські посадові особи повинні поважати зовнішньополітичні позиції Латвії, а також закликає Андрейса Елксніньша як посадову особу латвійського самоуправління суворо їх дотримуватися і бути точним у своїх висловлюваннях з питань зовнішньої політики, висловлюючи ці позиції чітко і недвозначно", - йдеться у повідомленні.

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У листі міністр підкреслив, що Латвія категорично засуджує невиправдану, незаконну та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

"Латвія послідовно і однозначно визнає незалежність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Фейкові референдуми, проведені Росією у 2014 та 2022 роках, та їхні результати на окупованих територіях України є незаконними і не відображають волю українського народу. Латвія рішуче засуджує і не визнає незаконну анексію цих територій Росією. Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області, а також Крим і Севастополь є міжнародно визнаними територіями України", - наголосили в МЗС Латвії.

У листі міністра висловлюється переконання, що Україна, як і будь-яка країна, має законне право на самооборону і має право відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів військовою силою.

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Рінкевич особливо підкреслив, що латвійський уряд, муніципалітети, неурядовий сектор, бізнесмени та суспільство надають всіляку підтримку Україні, щоб вона перемогла у цій несправедливо розпочатій Росією війні.

Нагадаємо, раніше Андрейс Елксніньш на запитання про Крим відповів, що "Крим є частиною Російської Федерації". Відповідаючи на питання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі, мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США". Елксніньш також вважає, що у війні винний "програш дипломатії".

В українському МЗС у відповідь на це заявили, що Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні.