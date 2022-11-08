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Новини
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Глава МЗС Латвії Рінкевич розкритикував мера Даугавпілса, який назвав Крим частиною РФ

рінкевич,елксніньш

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся з офіційним листом до мера другого за величиною міста Даугавпілса Андрейса Елксніньша щодо його заяв про війну Росії в Україні, які не відповідають зовнішньополітичним позиціям Риги.

Про це йдеться у повідомленні латвійського МЗС, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Міністр закордонних справ наголошує, що всі латвійські посадові особи повинні поважати зовнішньополітичні позиції Латвії, а також закликає Андрейса Елксніньша як посадову особу латвійського самоуправління суворо їх дотримуватися і бути точним у своїх висловлюваннях з питань зовнішньої політики, висловлюючи ці позиції чітко і недвозначно", - йдеться у повідомленні.

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У листі міністр підкреслив, що Латвія категорично засуджує невиправдану, незаконну та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

"Латвія послідовно і однозначно визнає незалежність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Фейкові референдуми, проведені Росією у 2014 та 2022 роках, та їхні результати на окупованих територіях України є незаконними і не відображають волю українського народу. Латвія рішуче засуджує і не визнає незаконну анексію цих територій Росією. Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області, а також Крим і Севастополь є міжнародно визнаними територіями України", - наголосили в МЗС Латвії.

У листі міністра висловлюється переконання, що Україна, як і будь-яка країна, має законне право на самооборону і має право відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів військовою силою.

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Рінкевич особливо підкреслив, що латвійський уряд, муніципалітети, неурядовий сектор, бізнесмени та суспільство надають всіляку підтримку Україні, щоб вона перемогла у цій несправедливо розпочатій Росією війні.

Нагадаємо, раніше Андрейс Елксніньш на запитання про Крим відповів, що "Крим є частиною Російської Федерації". Відповідаючи на питання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі, мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США". Елксніньш також вважає, що у війні винний "програш дипломатії".

В українському МЗС у відповідь на це заявили, що Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні.

Автор: 

Крим (14176) Латвія (1353) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+9
Даугавпілс на самому кордоні з Білорусією. Там і так одні ватани. Думаєте, чого цей мер проросійський? Тому що електорат такий )
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08.11.2022 15:30
+7
Мер - колаборант. Такий і своє рідне місто здасть рашистам
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08.11.2022 15:26
+7
саме так ,у нас та сама історія...достатньо подивитися за кого голосували на сході країни..
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08.11.2022 15:36
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Ще й пальцем насварився...
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08.11.2022 15:16 Відповісти
Потрібно не критикувати, а іпало набити ...
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08.11.2022 15:22 Відповісти
Мер - колаборант. Такий і своє рідне місто здасть рашистам
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08.11.2022 15:26 Відповісти
Даугавпілс на самому кордоні з Білорусією. Там і так одні ватани. Думаєте, чого цей мер проросійський? Тому що електорат такий )
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08.11.2022 15:30 Відповісти
саме так ,у нас та сама історія...достатньо подивитися за кого голосували на сході країни..
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08.11.2022 15:36 Відповісти
Элксниньш - отменный гад. Он прокремлёвский уже с незапамятных времён и точно был бы в первых рядах тех, кто встречает танки ***** с цветами. Но настоящая причина то что Даугавпилс - истинное сборище русскоязычных совков типа украинского Донецка. По правде говоря в этом городе и во время первой независимости в большинстве жили евреи и русские. Евреев вырезали нацисты Гитлера. После войны понаехали совки из Российской части СССР и Белоруси. Что получилось, некоторые беглецы из Украины уже испытали на себя 😞 Теперь как единственный легальный вариант исправления ситуации вижу переселения туда больше латышей и других лояльных индивидов, чтобы разбавить это болото. Может в виде училищ армии и полиции, как поляки сделали в Сувалках.
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08.11.2022 20:31 Відповісти
Кстати, училища армии, полиции и всякие воинские части - это в принципе хорошо иметь на границе с восточными соседями.
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09.11.2022 22:10 Відповісти
уважаемый коллега Кротов, эстонцы вашу перспективную идею уже реализовали:

в 100 % совково-русской пограничной Нарве год назад построено большое шикарное здание Академии внутренних дел, полиции и пограничной службы.

Там сейчас обучается 1 тыс. 300 курсантов, плюс к этому 680 сотрудников преподавательско-административного персонала.

Хороший противовес совковой 5-ой колонне из местной ваты.

Было бы неплохо открыть в Даугавпилсе филиал Академии полиции и училище пограничной службы.
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02.04.2023 09:58 Відповісти
Вот я как раз про это.
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02.04.2023 12:42 Відповісти
Даугавпілс - історично проросійське місто (бо взагалі - російське) , от і маємо... мер працює на місцевий електорат. Помню в центрі міста - суціль російські офіси 🙄
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08.11.2022 15:35 Відповісти
та ************ він, скаже шо - "вирвано з контексту", "не так зрозуміли"........ і т. д., а якшо по суті, то - Крим, деюре - украінський, а ДЕФАКТО, в даний момент - частина кацапіі, от і фсьо......
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08.11.2022 15:43 Відповісти
Нормальный латыш в МГУ имени Ломоносова не поедет учиться.
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08.11.2022 16:04 Відповісти
Зеля хотел напасть на РабZeю боевыми Комарами и грязной бонбой...но братан Лукашеску разгадал замысел Зели ..коварно хотевшего установить Диктатуру Пролетайрята краснопузого. На всей РабZeянской концлагере.. мэр прав...🤣🤣🤣🤣🤣
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08.11.2022 16:07 Відповісти
Наглядный пример того, чем отличается ГЕЙ (слева), от 3,14ДАРАСА (справа).
Если кто не в курсе, Ринкевич сам официально заявил, чтобы слухи не ходили. выбил так сказать табуретку из под "разоблачений" рашистов.
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08.11.2022 17:26 Відповісти
Это точно. Геи не всегда ********. А ********* может быть любой.
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08.11.2022 20:20 Відповісти
Критики мало как минимум уволить это дерьмо.
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08.11.2022 20:55 Відповісти
Так пишет что служба гозбезопасности уже вызвали его на ковёр.

https://rus.delfi.lv/rudelfi/chp_i_kriminal/sluzhba-gosbezopasnosti-vyzvala-elksninsha-dlya-dachi-obyasneniy.d?id=54922294
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09.11.2022 01:39 Відповісти
Да. Як в анекдоті: «ложечки нашлись, но впечатления остались».
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08.11.2022 22:26 Відповісти
 
 