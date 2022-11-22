Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області
Зранку 22 листопада російські війська обстріляли Семенівську громаду Чернігівської області
Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, інформує Цензор.НЕТ.
"Вогонь вели зі ствольної артилерії з боку російського села Ломаківка. Прикордонники зафіксували 17 вибухів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомила Шеховцева.
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