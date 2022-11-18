Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, пошкоджено будинки, - ДПСУ

Російські загарбники з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляв 4 громади Сумщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ворог обстрілював зі сторони населених пунктів біла берізка, зернове, локоть, курковичі та ломаківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків (сталося займання)", - йдеться в повідомленні.

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