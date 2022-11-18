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Новини Війна
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Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, пошкоджено будинки, - ДПСУ

обстріл

Російські загарбники з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляв 4 громади Сумщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ворог обстрілював зі сторони населених пунктів біла берізка, зернове, локоть, курковичі та ломаківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків (сталося займання)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) обстріл (29105) Сумська область (3862) Чернігівщина (1584)


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Це вже не новина, а закономірність
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18.11.2022 10:42 Відповісти
На жаль ситуація схожа на ту яка була з 2014 року на так званій лінії розмежування на Донбасі.
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18.11.2022 11:07 Відповісти
 
 