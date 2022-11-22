На Миколаївщині поменшало обстрілів, влада працює над відновленням регіону, - ОВА
Влада Миколаєва заявила про зменшення кількості обстрілів російськими окупантами.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Менше "прильотів" в нашій області. Працюємо щодо відновлення регіону та деокупованих територій", - сказав він.
За словами Кіма, залишилося 3 населених пункти на Кінбурнській косі для того, щоб "юридично вийти з воюючої області".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль