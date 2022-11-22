На Миколаївщині поменшало обстрілів, влада працює над відновленням регіону, - ОВА

Влада Миколаєва заявила про зменшення кількості обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше "прильотів" в нашій області. Працюємо щодо відновлення регіону та деокупованих територій", - сказав він.

За словами Кіма, залишилося 3 населених пункти на Кінбурнській косі для того, щоб "юридично вийти з воюючої області".

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