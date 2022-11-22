УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13317 відвідувачів онлайн
Новини Війна
643 0

Рашисти вночі та вранці обстрілювали Херсон, без жертв, - Соболевський

херсон,укрзалізниця,камишін

Російські загарбники знову обстрілювали визволений Херсон. Обійшлося без жертв.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон оживає, незважаючи ні на що. Вночі та вранці знову були прильоти по цивільній інфраструктурі, на щастя, без жертв.

Розмінування об'єктів продовжується. На жаль, часто доводиться підривати сюрпризи орків прямо там, де їх залишили", - зазначив він.

Читайте: Росіяни фурами вивозять награбоване з лівобережної частини Херсонщини, - Соболевський

Автор: 

обстріл (29234) Херсон (3444) Соболевський Юрій (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 