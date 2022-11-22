Рашисти вночі та вранці обстрілювали Херсон, без жертв, - Соболевський
Російські загарбники знову обстрілювали визволений Херсон. Обійшлося без жертв.
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон оживає, незважаючи ні на що. Вночі та вранці знову були прильоти по цивільній інфраструктурі, на щастя, без жертв.
Розмінування об'єктів продовжується. На жаль, часто доводиться підривати сюрпризи орків прямо там, де їх залишили", - зазначив він.
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