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Росіяни фурами вивозять награбоване з лівобережної частини Херсонщини, - Соболевський

мародерство

З тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області російські окупанти вивозять фурами усе, що становить хоч якусь цінність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Випадки мародерства з боку російських солдатів на лівобережній частині Херсонщини досягли таких масштабів, що окупаційна влада була змушена заборонити виїзд за територію Херсонської області вантажного транспорту та спецтехніки без особливого дозволу. Награбоване майно вивозять фурами. Везуть все, що становить цінність. "Ласкаво просимо до руського міру"", - написав Соболевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російські окупанти вкрали близько 15 тисяч музейних експонатів

Автор: 

армія рф (17833) мародерство (341) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+15
Ціеі інформації зовсім нема в інформпросторі Европи . Шо робить тот ткаченко у креслі міністра?
МУЗЕІ оккупанти розграбували - а Ткаченко , зная що буде війна, даже нічого не зробив щоб зберегти КУЛЬТУРНІ КОШТОВНОСТІ УКРАЇНЦІВ

НАПРИКЛАД , СБУ вивозила архіви до західних регіонів України
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20.11.2022 13:43 Відповісти
+12
А что вы хотели от оккупантов если Слуги народа фурами вывозят краденную гуманитарку? И пакапами, да, Кирюха?
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20.11.2022 13:45 Відповісти
+10
Твари, вместе с Енотом верните наш детский паравозик
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20.11.2022 13:43 Відповісти
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Ціеі інформації зовсім нема в інформпросторі Европи . Шо робить тот ткаченко у креслі міністра?
МУЗЕІ оккупанти розграбували - а Ткаченко , зная що буде війна, даже нічого не зробив щоб зберегти КУЛЬТУРНІ КОШТОВНОСТІ УКРАЇНЦІВ

НАПРИКЛАД , СБУ вивозила архіви до західних регіонів України
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20.11.2022 13:43 Відповісти
у них є важливіша задача
бюджет пиляти
їм не до цінностів
ну от таку владу вибрали,
що поробиш
про що говорити, коли вони МРІЮ спеціально залишили для знищення...
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20.11.2022 14:32 Відповісти
Твари, вместе с Енотом верните наш детский паравозик
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20.11.2022 13:43 Відповісти
А что вы хотели от оккупантов если Слуги народа фурами вывозят краденную гуманитарку? И пакапами, да, Кирюха?
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20.11.2022 13:45 Відповісти
Кавуни теж крадуть?
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20.11.2022 13:46 Відповісти
Цікаво, пан Соболевський до вторгнення готувався до зустрічі з рускіммірам, чи до шашликів готувався?
Може, якби готувався та готував свою територію, зараз херсонцям не довелось би сміятись кріз сльози?..
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20.11.2022 13:47 Відповісти
#дидытакделали.
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20.11.2022 13:49 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)



Орк в оригінальній упаковці.

https://twitter.com/i/status/1594294262887481345

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20.11.2022 13:50 Відповісти
амнести интернешл вой поднимет)))
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20.11.2022 15:00 Відповісти
Оце треба показувати в ООН. Нехай весь світ знає як втАтАя армія міра с бАгатой расьєї, в бєрцях перевязаних скотчем краде у ніщєбродоФ хАхлоФ унітази та жіночі труси
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20.11.2022 13:51 Відповісти
Як були голодранцями так і ними залишилися, при тому що мають газ, нафту, руду, міндобрива, воду і все, що має Земля.
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20.11.2022 13:52 Відповісти
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20.11.2022 13:59 Відповісти
Угу, ще є журнали впуску випуску автотранспорту на КПП.
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20.11.2022 14:18 Відповісти
Думаю що кацапстан має виплатити ВСІМ українцям компенсацію за моральні збитки в розмірі 1мільйон ( $1 000 000.00) доларів США та по мільйону ( $1 000 000.00) доларів кожній українській сім*Ї компенсації за житло навіть за те що вціліє від обстрілів каців-- бо в середину тих будівель не заглянеш і хто знає скільки часу вони простоять.
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20.11.2022 15:30 Відповісти
Та й рабiв треба добавити,а то два вже не встигають поратися на городi...Не, ну а шо...
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20.11.2022 15:49 Відповісти
Треба самим працювати! Хороший кац-- мертвий кац!
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20.11.2022 16:11 Відповісти
уже задовбася писати
Це не тільки у ХХІ сторіччі - це відбувалося віками
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20.11.2022 15:45 Відповісти
 
 