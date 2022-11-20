Росіяни фурами вивозять награбоване з лівобережної частини Херсонщини, - Соболевський

З тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області російські окупанти вивозять фурами усе, що становить хоч якусь цінність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Випадки мародерства з боку російських солдатів на лівобережній частині Херсонщини досягли таких масштабів, що окупаційна влада була змушена заборонити виїзд за територію Херсонської області вантажного транспорту та спецтехніки без особливого дозволу. Награбоване майно вивозять фурами. Везуть все, що становить цінність. "Ласкаво просимо до руського міру"", - написав Соболевський.

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