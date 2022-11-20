Росіяни фурами вивозять награбоване з лівобережної частини Херсонщини, - Соболевський
З тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області російські окупанти вивозять фурами усе, що становить хоч якусь цінність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.
"Випадки мародерства з боку російських солдатів на лівобережній частині Херсонщини досягли таких масштабів, що окупаційна влада була змушена заборонити виїзд за територію Херсонської області вантажного транспорту та спецтехніки без особливого дозволу. Награбоване майно вивозять фурами. Везуть все, що становить цінність. "Ласкаво просимо до руського міру"", - написав Соболевський.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.11.2022 13:43 Відповісти Посилання
+12 Старый зольдат
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+10 Fox Zeint #542611
показати весь коментар20.11.2022 13:43 Відповісти Посилання
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МУЗЕІ оккупанти розграбували - а Ткаченко , зная що буде війна, даже нічого не зробив щоб зберегти КУЛЬТУРНІ КОШТОВНОСТІ УКРАЇНЦІВ
НАПРИКЛАД , СБУ вивозила архіви до західних регіонів України
бюджет пиляти
їм не до цінностів
ну от таку владу вибрали,
що поробиш
про що говорити, коли вони МРІЮ спеціально залишили для знищення...
Може, якби готувався та готував свою територію, зараз херсонцям не довелось би сміятись кріз сльози?..
Орк в оригінальній упаковці.
https://twitter.com/i/status/1594294262887481345
Це не тільки у ХХІ сторіччі - це відбувалося віками