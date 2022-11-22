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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни зруйнували або пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури України

культура,війна

В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об’єктів сфери культури.

Про це повідомив  міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об’єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав він.

Міністр також підкреслив, що нинішня війна Росії проти України – війна за саме право бути українцем і існування української культури.

"Ця війна проти самої нашої ідентичності, проти нашого народу. Ми бачимо не лише Бучу, але й у багатьох інших звільнених районах і Харківської, і Херсонської областей українців вбивали лише за право бути українцями", – резюмував міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей з часів Другої світової, - Ткаченко

Автор: 

культура (436) Міністерство культури (762) Ткаченко Олександр (509)


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Треба хоч "вежу Вітовта" замаскувати чи обкласти мішками, бо вона в зоні ризику. А це унікальна пам'ятка, таких в нас більше нема
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22.11.2022 10:52 Відповісти
Ткаченко не червоніе !

ТКАЧЕНКО , в любой цівіллізований країни чиновник ізза пофігізму которого ВИКРАЛИ КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ З МУЗЕЇВ , пійшоВ би у відставку .

І КАРНУ СПРАВУ би проти него порушили
ЧОМУ оппозіційні депутати мовчать ? Де та цука Южаніна , ізза которой пересічні українці залишились без дешевих европейських авто по цінам ЕС ? Іі викрадени національні коштовності українців не турбують?
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22.11.2022 10:55 Відповісти
Так зараз виглядають стенди музеїв на півдні і сході України
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22.11.2022 10:57 Відповісти
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22.11.2022 10:58 Відповісти
АРЕШТУЙТЕ НЕДОЛУГОГО ЧИНОВНИКА - МАНКУРТА І ПОСОБНИКА РАШИ ‼️‼️‼️
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22.11.2022 10:59 Відповісти
ЗЕлений антимайдан сам себе не заарештує
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22.11.2022 11:09 Відповісти
У ткаченко мабудь тилькі призвіще українське . А сам він - манкурт
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22.11.2022 11:19 Відповісти


ка-ка... ка-ка-я разнiца?
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22.11.2022 11:10 Відповісти
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22.11.2022 11:18 Відповісти
 
 