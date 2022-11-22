Росіяни зруйнували або пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури України

В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об’єктів сфери культури.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об’єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав він.

Міністр також підкреслив, що нинішня війна Росії проти України – війна за саме право бути українцем і існування української культури.

"Ця війна проти самої нашої ідентичності, проти нашого народу. Ми бачимо не лише Бучу, але й у багатьох інших звільнених районах і Харківської, і Херсонської областей українців вбивали лише за право бути українцями", – резюмував міністр.

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