219 жителів Запорізької області досі перебувають у полоні, - Старух

У полоні росіян перебуває 219 жителів Запорізької області.

Про це в ефірі національного телемарафону новин повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загарбник викрав 559 українських громадян, 219 з яких досі перебувають у заручниках", - сказав він.

За його словами, минулої доби у Запорізькій області зафіксовано 81 обстріл, переважна частина з яких по об’єктах інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає.

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