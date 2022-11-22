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219 жителів Запорізької області досі перебувають у полоні, - Старух

полон,заручник

У полоні росіян перебуває 219 жителів Запорізької області.

Про це в ефірі національного телемарафону новин повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загарбник викрав 559 українських громадян, 219 з яких досі перебувають у заручниках", - сказав він.

За його словами, минулої доби у Запорізькій області зафіксовано 81 обстріл, переважна частина з яких по об’єктах інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає.

Також читайте: Період перебування в російському полоні зараховуватимуть до страхового стажу

Автор: 

полон (1587) Запорізька область (3740) Старух Олександр (199)


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В плену пребывают сотни тысяч жителей Запорожской области, ибо большая часть ее оккупирована. А в заложниках вообще вся Украина.
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22.11.2022 11:35 Відповісти
Ну, от як це?! Воно, падло, розкрадало гуманітарку у космічних масштабах і лізе в телеефір?! Хоча, про що це я... Це ж зєлємарафон, туди інших і не беруть...
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22.11.2022 11:41 Відповісти
 
 