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Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale

винищувач,rafale

З 25 листопада Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale. Вони забезпечуватимуть місію з охорони повітряного простору країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Occitanie Tribune, інформує Цензор.НЕТ

Винищувачі будуть розміщені у рамках місії НАТО з посиленого повітряного патрулювання. Вона має на меті гарантувати цілісність повітряного простору Балтії та суверенітет держав, які не мають необхідних можливостей, щоб зробити це самостійно.

Повідомляється, що літаки вилетять зі 118 авіабази в Мон-де-Марсан. Це вже 9-та участь Повітряно-космічних сил Франції у цій місії та 6-те відправлення до Литви.

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Автор: 

безпека (945) Литва (2453) НАТО (6557) оборона (4832) Франція (3106)


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НАТА ПРІБЛІЖАЄЦОО... )))КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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22.11.2022 12:55 Відповісти
так кацапи мордаті
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22.11.2022 12:57 Відповісти
добрі пташки
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22.11.2022 12:56 Відповісти
 
 