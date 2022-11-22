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Новини Допомога Україні
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Японія передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях на загальну суму 2,57 млн доларів

японія

Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн. Допомогу буде надано через Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт японського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні - коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії. Уряд Японії продовжить надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

допомога (8450) Україна (5968) Японія (1212)


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І зичимо повернення Північних територій
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22.11.2022 12:44 Відповісти
А Україна взамін буде сприяти поверненню Японії захоплених мордором північних терріторій./ Сахалін сюди входить, половина точно, бо кацапстан порушив ще і і нший договір 1875 року/
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22.11.2022 12:44 Відповісти
А ми в цей час будемо витрачати гроші на телемарафони і асфальт.
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22.11.2022 13:02 Відповісти
так а чим же ще ракети збивають, всім в ОПі відомо - асфальтом!
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22.11.2022 13:09 Відповісти
краще б вони трансформатори передавали, а не генератори.

що, зеленський не може звернутись до всього світу з проханням допомогти Україні трансформаторами, якщо в когось є?
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22.11.2022 13:14 Відповісти
Ще тижнів 2 тому була інфа що - 12 країн світу оголосили про надання Україні енергетичного обладнання . .
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22.11.2022 13:24 Відповісти
на 2,5 ляма могло бути 2,5 тис невеликих генераторів з хондовськими двигунами.
а в результаті через ООН буде 2 десятки... і мішок китайських ліхтариків.
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22.11.2022 15:07 Відповісти
Щиро дякуємо, Японіє.
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22.11.2022 16:35 Відповісти
 
 