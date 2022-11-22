Японія передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях на загальну суму 2,57 млн доларів
Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн. Допомогу буде надано через Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт японського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні - коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії. Уряд Японії продовжить надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7", - йдеться в повідомленні.
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І зичимо повернення Північних територій
що, зеленський не може звернутись до всього світу з проханням допомогти Україні трансформаторами, якщо в когось є?
а в результаті через ООН буде 2 десятки... і мішок китайських ліхтариків.