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Велика Британія відправить Україні новітні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2

brimstone

Британські королівські Військово-повітряні сили надсилають в Україну нові ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, які мають удвічі більшу дистанцію ураження, ніж їхня попередня модифікація, поставлена для ЗСУ раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Telegraph.

"Ракети вартістю приблизно 175 тисяч фунтів стерлінгів за кожну можуть вражати цілі за лазерним наведенням, яке можуть забезпечувати наземні війська, літаки чи транспортери, або обрати ціль за власним визначенням із попередньо запрограмованого списку за допомогою радара", - пише видання.

Ця система, по суті, дозволяє ракеті сканувати поле бою та обирати найбільш відповідну ціль й при цьому відсіювати цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку. Це важливо, в тому числі з огляду на зменшення можливих супутніх втрат серед цивільного населення, зауважується в публікації.

Рерша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008-му її модернізували, додавши лазерне наведення. Друга версія, Brimstone 2 надійшла на озброєння британських ВПС у 2016 році. Вона має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль (близько 59 км). В Україні вона зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці.

Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються.

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Автор: 

Велика Британія (5663) зброя (7540) допомога (8453) ракети (4078)


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Топ коментарі
+37
москва горить, москва палає, і щастя більшого немає...
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22.11.2022 06:19 Відповісти
+22
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22.11.2022 08:53 Відповісти
+14
Есть, есть. Это когда мы увидим труп *****, срущего в чемодан, с отрубленной головой на лобном месте.
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22.11.2022 08:01 Відповісти
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москва горить, москва палає, і щастя більшого немає...
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22.11.2022 06:19 Відповісти
Есть, есть. Это когда мы увидим труп *****, срущего в чемодан, с отрубленной головой на лобном месте.
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22.11.2022 08:01 Відповісти
З наземних платформ бойова дальність складатиме близько 12 км.
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22.11.2022 06:21 Відповісти
Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она до 10-12 км меньше. Это вызвано большими энергозатратами ракеты для набора высоты.
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22.11.2022 09:41 Відповісти
Зрадофилы неистребимы ) Ох...
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22.11.2022 22:26 Відповісти
ттх не нае&ёшь.
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23.11.2022 02:22 Відповісти
Скільки вона важить ?
Ракеті потрібен важкий дрон-носій - тоді це буде дуже ефективна штука.
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22.11.2022 06:36 Відповісти
Найбільш ефективною вона буде, коли є повітряні носії -літаки. В крайньому разі так вікі пише...
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22.11.2022 07:04 Відповісти
Літак збити легше ніж важкий реактивний дрон.
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22.11.2022 07:34 Відповісти
Такие же ракеты поставляли еще летом турки - Рокетсан выпускает TLRG-230
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22.11.2022 07:24 Відповісти
А шо, на мишки большие нельзя их подвесить? Да, ракете и ЭБУ нужны скорее всего пара видов напряжений (притом высокого качества, без шим-помех и чистый синус), может воздух высокого давления или газ для охлаждения, может стабилизатор для пуска (как у кинокамер подвес). Но все это несложно сделать, пулять на 60км с вертушки, а доводить на цель с дрона любого пятно ставить. Очень удобно, безопасно (ну с кабрирования не 60км будет, а может 30, но РЛС кацапов даже на горе не заметит, а а-50 у них сосочный без цифрового целеуказания). Но наверняка 2 штуки взять, в кабину компьютер вывести все это дело запитать отдельным аккумуляторным питанием. 12км дальность разве что из укрытия по быстрой наводке с дрона по движущийся цели, но ведь детектор лазерного излучения недорогой, кацапы могут ими оснастить технику и прилетит в ответ. Хеллфайр та же самая ракета и ее тоже неплохо подвесить в воздухе на вертушки и доводить на цель дроном.
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22.11.2022 08:12 Відповісти
демілітаризація
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22.11.2022 08:35 Відповісти
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22.11.2022 08:53 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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22.11.2022 11:25 Відповісти
Треба 590 км.
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22.11.2022 16:06 Відповісти
ціль треба підсвічувати!
це означає, що десь, поруч з ціллю повинен сидіти пехотинець с цілевказівником
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22.11.2022 19:25 Відповісти
---Щирий товариш --- пізнається в біді ... Пам*ятаймо... і внукам загадаймо.../та НЕ забуваймо і про .підлоту стерво-держимордівських русо-- песиголовців... /
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22.11.2022 17:50 Відповісти
 
 