Велика Британія відправить Україні новітні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2

Британські королівські Військово-повітряні сили надсилають в Україну нові ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, які мають удвічі більшу дистанцію ураження, ніж їхня попередня модифікація, поставлена для ЗСУ раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Telegraph.

"Ракети вартістю приблизно 175 тисяч фунтів стерлінгів за кожну можуть вражати цілі за лазерним наведенням, яке можуть забезпечувати наземні війська, літаки чи транспортери, або обрати ціль за власним визначенням із попередньо запрограмованого списку за допомогою радара", - пише видання.

Ця система, по суті, дозволяє ракеті сканувати поле бою та обирати найбільш відповідну ціль й при цьому відсіювати цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку. Це важливо, в тому числі з огляду на зменшення можливих супутніх втрат серед цивільного населення, зауважується в публікації.

Рерша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008-му її модернізували, додавши лазерне наведення. Друга версія, Brimstone 2 надійшла на озброєння британських ВПС у 2016 році. Вона має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль (близько 59 км). В Україні вона зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці.

Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються.

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