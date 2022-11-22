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Великобритания отправит Украине новейшие ракеты с лазерным наведением Brimstone 2

brimstone

Британские королевские Военно-воздушные силы присылают в Украину новые ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, имеющие вдвое большую дистанцию поражения, чем их предыдущая модификация, поставленная для ВСУ ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Telegraph.

"Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов за каждую могут поражать цели по лазерной наводке, которую могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры, или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара", – пишет издание.

Эта система, в сущности, позволяет ракете сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель и при этом отсеивать гражданские транспортные средства или менее важную военную технику. Это важно, в том числе с учетом уменьшения возможных сопутствующих потерь среди гражданского населения, отмечается в публикации.

Первая версия ракет Brimstone поступила на вооружение Королевских ВВС в 2005 году. В 2008-м ее модернизировали, добавив лазерную наводку. Вторая версия, Brimstone 2, поступила на вооружение британских ВВС в 2016 году. Она имеет дальность поражения при запуске с самолета до 37 миль (около 59 км). В Украине она сможет использоваться с пусковых установок, оборудованных на наземной технике.

Ракета предназначена, главным образом, для поражения наземных целей, в том числе движущихся транспортных средств.

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Великобритания (5027) оружие (10269) помощь (7882) ракеты (3618)


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Топ комментарии
+37
москва горить, москва палає, і щастя більшого немає...
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22.11.2022 06:19 Ответить
+22
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22.11.2022 08:53 Ответить
+14
Есть, есть. Это когда мы увидим труп *****, срущего в чемодан, с отрубленной головой на лобном месте.
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22.11.2022 08:01 Ответить
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москва горить, москва палає, і щастя більшого немає...
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22.11.2022 06:19 Ответить
Есть, есть. Это когда мы увидим труп *****, срущего в чемодан, с отрубленной головой на лобном месте.
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22.11.2022 08:01 Ответить
З наземних платформ бойова дальність складатиме близько 12 км.
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22.11.2022 06:21 Ответить
Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она до 10-12 км меньше. Это вызвано большими энергозатратами ракеты для набора высоты.
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22.11.2022 09:41 Ответить
Зрадофилы неистребимы ) Ох...
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22.11.2022 22:26 Ответить
ттх не нае&ёшь.
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23.11.2022 02:22 Ответить
Скільки вона важить ?
Ракеті потрібен важкий дрон-носій - тоді це буде дуже ефективна штука.
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22.11.2022 06:36 Ответить
Найбільш ефективною вона буде, коли є повітряні носії -літаки. В крайньому разі так вікі пише...
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22.11.2022 07:04 Ответить
Літак збити легше ніж важкий реактивний дрон.
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22.11.2022 07:34 Ответить
Такие же ракеты поставляли еще летом турки - Рокетсан выпускает TLRG-230
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22.11.2022 07:24 Ответить
А шо, на мишки большие нельзя их подвесить? Да, ракете и ЭБУ нужны скорее всего пара видов напряжений (притом высокого качества, без шим-помех и чистый синус), может воздух высокого давления или газ для охлаждения, может стабилизатор для пуска (как у кинокамер подвес). Но все это несложно сделать, пулять на 60км с вертушки, а доводить на цель с дрона любого пятно ставить. Очень удобно, безопасно (ну с кабрирования не 60км будет, а может 30, но РЛС кацапов даже на горе не заметит, а а-50 у них сосочный без цифрового целеуказания). Но наверняка 2 штуки взять, в кабину компьютер вывести все это дело запитать отдельным аккумуляторным питанием. 12км дальность разве что из укрытия по быстрой наводке с дрона по движущийся цели, но ведь детектор лазерного излучения недорогой, кацапы могут ими оснастить технику и прилетит в ответ. Хеллфайр та же самая ракета и ее тоже неплохо подвесить в воздухе на вертушки и доводить на цель дроном.
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22.11.2022 08:12 Ответить
демілітаризація
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22.11.2022 08:35 Ответить
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22.11.2022 08:53 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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22.11.2022 11:25 Ответить
Треба 590 км.
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22.11.2022 16:06 Ответить
ціль треба підсвічувати!
це означає, що десь, поруч з ціллю повинен сидіти пехотинець с цілевказівником
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22.11.2022 19:25 Ответить
---Щирий товариш --- пізнається в біді ... Пам*ятаймо... і внукам загадаймо.../та НЕ забуваймо і про .підлоту стерво-держимордівських русо-- песиголовців... /
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22.11.2022 17:50 Ответить
 
 