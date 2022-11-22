Великобритания отправит Украине новейшие ракеты с лазерным наведением Brimstone 2

Британские королевские Военно-воздушные силы присылают в Украину новые ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, имеющие вдвое большую дистанцию поражения, чем их предыдущая модификация, поставленная для ВСУ ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Telegraph.

"Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов за каждую могут поражать цели по лазерной наводке, которую могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры, или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара", – пишет издание.

Эта система, в сущности, позволяет ракете сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель и при этом отсеивать гражданские транспортные средства или менее важную военную технику. Это важно, в том числе с учетом уменьшения возможных сопутствующих потерь среди гражданского населения, отмечается в публикации.

Первая версия ракет Brimstone поступила на вооружение Королевских ВВС в 2005 году. В 2008-м ее модернизировали, добавив лазерную наводку. Вторая версия, Brimstone 2, поступила на вооружение британских ВВС в 2016 году. Она имеет дальность поражения при запуске с самолета до 37 миль (около 59 км). В Украине она сможет использоваться с пусковых установок, оборудованных на наземной технике.

Ракета предназначена, главным образом, для поражения наземных целей, в том числе движущихся транспортных средств.

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