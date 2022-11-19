Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий и радиолокационные станции, - Сунак

Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных.

Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Великобритания будет продолжать оказывать помощь вплоть до того, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которую она рассчитывает", – сказал он.

Сунак напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 3 млрд фунтов.

"Мы также будем оказывать новую помощь, в том числе 120 зенитных пушек. Мы также будем оказывать помощь в виде радиолокационных станций", – заявил Сунак.

Кроме того, Британия будет продолжать обучать украинских военных, предоставит специальное зимнее оборудование для них и гуманитарную помощь на сумму более 16 млн фунтов.

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