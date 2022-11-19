Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий и радиолокационные станции, - Сунак
Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных.
Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Великобритания будет продолжать оказывать помощь вплоть до того, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которую она рассчитывает", – сказал он.
Сунак напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 3 млрд фунтов.
"Мы также будем оказывать новую помощь, в том числе 120 зенитных пушек. Мы также будем оказывать помощь в виде радиолокационных станций", – заявил Сунак.
Кроме того, Британия будет продолжать обучать украинских военных, предоставит специальное зимнее оборудование для них и гуманитарную помощь на сумму более 16 млн фунтов.
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2. Не знайомий з літературою та історією.
3. Ведеш себе як каапське бидло.
шо ще??
доречі, ти - почало перше - дзеркалдо - то твое все
Спасибо тебе, хороший щедрый индус.
чи Вам відніше?
Беріть що дають.
Надіюсь не так як Гепарди з боєкомплектом на два дні?
Это происходит благодаря Зеленскому и ОПУ которые не делают это открыто пока еще. Но судя по безразличию украинцев к своей стране скоро начнут это делать не скрываясь.
Это все потому что "Россия страшнее коррупции" поэтому "не на часи", ага.
Наблюдаю как Украина пока выигрывает благодаря той западной помощи что надеются украсть в в будущем и стремительно проигрывает коррупции которая зимой уже переломит ситуацию на фронте в пользу россиян.
Кстати Украина опустилась аж на 124 место среди всех стран по уровню воровства обогнав даже Россию. Зеленский продаст все, хотя вы его не остановите, просто потому что "не на часи" В лучшем случае Украина станет вдвое меньше. Потому что так безнаказанно и много воровать таких нет примеров в истории государств. Те страны где это было их уже нет (СССР)